Flamengo x Bayern de Munique: Palpites no Mundial de Clubes e Onde Assistir 29/06

Flamengo x Bayern de Munique se enfrentam neste domingo, 29 de junho, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. A partida acontece no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e promete ser um dos confrontos mais aguardados desta fase. A seguir, veja análise do duelo, palpites para Flamengo x Bayern, onde assistir ao vivo e como apostar com Pix.

Melhores sites para apostar em Flamengo x Bayern de Munique

Se você quer apostar com segurança usando Pix, confira uma das casas mais recomendadas para este confronto:

Bet365 : Transmissão ao vivo, estatísticas completas e apostas via Pix imediato.

Superbet : Odds competitivas, apostas a partir de R$1 e saques rápidos via Pix.

Betnacional : Plataforma nacional com depósitos e saques instantâneos por Pix.

KTO : Cashback em tempo real, Pix rápido e suporte ágil.

Stake : Apostas ao vivo com verificação biométrica e suporte 24h.

Esportiva Bet : Estatísticas ao vivo, cash out instantâneo e Pix habilitado.

VBet : Promoções diárias, navegação intuitiva e pagamentos via Pix.

Betsson: Plataforma confiável com app estável e Pix liberado na hora.

Agora que você já sabe onde fazer suas apostas, confira nossa análise sobre Flamengo x Bayern de Munique.

Análise da partida: Flamengo x Bayern de Munique

O Flamengo chega às oitavas de final com uma campanha impecável. Classificado com uma rodada de antecedência no Grupo D, venceu o Espérance de Tunis por 2 a 0 e atropelou o Chelsea por 3 a 1. O último duelo da fase de grupos foi contra o Los Angeles FC, também com bom desempenho da equipe comandada por Filipe Luís.

Do outro lado, o Bayern de Munique começou com tudo ao golear o Auckland City por 10 a 0 e depois superar o Boca Juniors por 2 a 1. No entanto, a derrota para o Benfica por 1 a 0 fez com que o time alemão ficasse com a segunda posição do Grupo C, resultando no cruzamento com o Flamengo logo nas oitavas.

Melhores palpites e odds para Flamengo x Bayern (Superbet)

Confira abaixo as principais apostas com base nas odds da Superbet no mercado Método de Qualificação:

Bayern vence no tempo regulamentar: 1.70

Flamengo vence no tempo regulamentar: 4.60

Empate (prorrogação ou pênaltis): 4.00

Flamengo vence na prorrogação: 22.00

Bayern vence na prorrogação: 11.00

Flamengo vence nos pênaltis: 15.00

Bayern vence nos pênaltis: 14.00

Vitória do Bayern no tempo normal – Odd: 1.70

O time alemão é tecnicamente superior e aparece como o favorito para resolver o jogo ainda no tempo regulamentar.

Flamengo para surpreender – Odd: 4.60

Com 100% de aproveitamento e embalo na competição, o Flamengo pode surpreender, principalmente se explorar os contra-ataques.

Vitória nos pênaltis – Flamengo (15.00) ou Bayern (14.00)

Se o jogo for extremamente equilibrado, apostar em decisão por pênaltis pode trazer bom retorno.

***As odds podem sofrer alterações de acordo com o mercado.

Onde assistir Flamengo x Bayern ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV Globo

SporTV

DAZN

CazéTV (YouTube) — também disponível sem custo adicional no Disney+

— também disponível sem custo adicional no Disney+ Bet365 — usuários com conta ativa podem assistir diretamente na plataforma



Desempenho recente e escalação Flamengo x Bayern

Flamengo:

2×0 Espérance de Tunis

3×1 Chelsea

1×1 Los Angeles FC

Escalação Flamengo x Bayern (provável): Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Bruno Henrique, Gerson, Pedro.

Bayern de Munique:

10×0 Auckland City

2×1 Boca Juniors

0×1 Benfica

Escalação Flamengo x Bayern (provável): Neuer; Kimmich, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Kane.

Como apostar com Pix: passo a passo

Com a popularização do Pix, apostar online ficou mais rápido, seguro e acessível. Abaixo, você confere um guia simples para fazer seu cadastro, depositar com Pix e começar a apostar em Flamengo x Bayern.

Acesse o site da Superbet(ou na casa de aposta que preferir, de acordo com a nossa lista acima). Clique em “Registre-se”. Insira seu nome completo, CPF, e-mail e telefone. Confirme sua conta por e-mail. Acesse a área de depósito e escolha “Pix”. Faça o pagamento via QR Code ou chave Pix. Vá até a seção de futebol e selecione Flamengo x Bayern. Escolha o mercado, defina o valor e confirme a aposta.

Perguntas frequentes sobre Flamengo x Bayern de Munique

Ainda tem dúvidas sobre o confronto? Abaixo, respondemos às perguntas mais comuns sobre Flamengo x Bayern, incluindo onde assistir, quem é o favorito, dicas de apostas e informações sobre escalações.

Quem é o favorito entre Flamengo x Bayern?

O Bayern de Munique é o favorito nas casas de apostas, mas o Flamengo vive ótimo momento e pode equilibrar o jogo.

Onde assistir Flamengo x Bayern ao vivo?

As transmissões são gratuitas pela TV Globo, SporTV, DAZN, CazéTV e na Bet365 os jogos do mundial de clubes estão disponíveis para usuários cadastrados na plataforma. Se você quiser assistir pela Bet365 faça o cadastro em registre-se no botão do canto superior direito da tela do computador.

Qual o melhor palpite para Flamengo x Bayern?

Apostar em vitória do Bayern no tempo normal ou em vitória nos pênaltis são opções com boa relação risco-retorno.

Onde encontro estatísticas de Flamengo x Bayern?

As plataformas como a Superbet, Bet365, Betnacional e Esportiva Bet oferecem estatísticas atualizadas durante a partida.

Qual é a provável escalação Flamengo x Bayern?

Confira acima as escalações prováveis com base nos últimos jogos e formações utilizadas pelas comissões técnicas. As escalações podem mudar, mas de acordo com os nossos especialistas pode ser as mais prováveis.