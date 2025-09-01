+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (01/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Futebol ao vivo em 01/09/2025: descubra os jogos de hoje, com destaque para Brasileirão Série B. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 01/09/2025

A segunda-feira, 1º de setembro de 2025, chega com menos jogos, mas ainda assim com duelos importantes no Brasil e na Argentina. A Série B do Brasileirão traz confrontos decisivos na luta pelo acesso, enquanto o Torneo Betano reserva partidas equilibradas. Confira todos os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (01/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (01/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

  • Chapecoense x Vila Nova – 19h00 – SporTV / Premiere
  • Ferroviária x Cuiabá – 21h30 – SporTV / Premiere

Argentina: Torneo Betano – Encerramento

  • Gimnasia L.P. x Atl. Tucumán – 17h00 – TyC Sports
  • Platense x Godoy Cruz – 19h15 – ESPN / Star+

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (01/09/2025)

A rodada desta segunda-feira promete agitar torcedores e apostadores com confrontos decisivos no Brasil e na Argentina. Para quem busca aproveitar os jogos de hoje com segurança, separamos as casas mais confiáveis e licenciadas, cada uma com características únicas para tornar a experiência ainda melhor.

  1. Superbet: foco em torneios internacionais e mercados rápidos.
  2. Bet365: cobertura global com estatísticas e odds precisas.
  3. Betnacional: destaque em futebol brasileiro com suporte ágil.
  4. Betsson: credibilidade internacional e tradição em apostas.
  5. KTO: plataforma prática com boas cotações esportivas.
  6. Stake: referência em inovação digital e apostas globais.
  7. Esportes da Sorte: forte presença em competições brasileiras.
  8. Esportiva Bet: navegação simples com apostas ao vivo.
  9. VBet: catálogo variado com cassino e esportes juntos.

