Jogos de hoje (01/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A segunda-feira, 1º de setembro de 2025, chega com menos jogos, mas ainda assim com duelos importantes no Brasil e na Argentina. A Série B do Brasileirão traz confrontos decisivos na luta pelo acesso, enquanto o Torneo Betano reserva partidas equilibradas. Confira todos os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.
Lista dos melhores jogos de hoje (01/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (01/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasil: Brasileirão Série B Superbet
- Chapecoense x Vila Nova – 19h00 – SporTV / Premiere
- Ferroviária x Cuiabá – 21h30 – SporTV / Premiere
Argentina: Torneo Betano – Encerramento
- Gimnasia L.P. x Atl. Tucumán – 17h00 – TyC Sports
- Platense x Godoy Cruz – 19h15 – ESPN / Star+
