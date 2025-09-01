Jogos de hoje (01/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A segunda-feira, 1º de setembro de 2025, chega com menos jogos, mas ainda assim com duelos importantes no Brasil e na Argentina. A Série B do Brasileirão traz confrontos decisivos na luta pelo acesso, enquanto o Torneo Betano reserva partidas equilibradas. Confira todos os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (01/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (01/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

Chapecoense x Vila Nova – 19h00 – SporTV / Premiere

Ferroviária x Cuiabá – 21h30 – SporTV / Premiere

Argentina: Torneo Betano – Encerramento

Gimnasia L.P. x Atl. Tucumán – 17h00 – TyC Sports

Platense x Godoy Cruz – 19h15 – ESPN / Star+

