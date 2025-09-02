Jogos de hoje (02/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A terça-feira, 2 de setembro de 2025, reserva partidas importantes no calendário do futebol sul-americano. A rodada traz jogo decisivo pela Série B do Brasileirão, além de duelos eliminatórios na Copa do Paraguai e na Copa da Colômbia. Confira abaixo os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (02/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (02/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

América-MG x Avaí – 19h30 – SporTV / Premiere

Paraguai: Copa do Paraguai

12 de Octubre x Guarani de Fram – 13h30

Sol de América x Recoleta – 16h00

Sp. Carapeguá x Atl. Tembetary – 18h30

Colômbia: Copa da Colômbia – Segunda fase

Real Cundinamarca x Pereira – 21h00

Atlético F.C. x Junior – 21h30

