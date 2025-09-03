Jogos de hoje (03/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A quarta-feira, 3 de setembro de 2025, traz confrontos decisivos em competições sul-americanas. A Copa da Colômbia segue com jogos de ida eletrizantes, enquanto no Paraguai a disputa pela Copa local promete equilíbrio. Na Venezuela, o duelo entre Deportivo Táchira e Monagas completa a agenda. Confira a seguir os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (03/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (03/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Colômbia: Copa da Colômbia – Segunda fase

Millonarios x Envigado – 17h00

Once Caldas x Deportivo Pasto – 17h00

América de Cali x Bucaramanga – 19h15

Independiente Medellín x Fortaleza – 21h30

Quindío x Atl. Nacional – 21h45

Paraguai: Copa do Paraguai

San Lorenzo x Tacuary – 13h30

Fernando de la Mora x Olimpia Asunción – 16h00

12 de Junio x Ameliano – 18h30

Venezuela: Copa Venezuela – Playoffs

Deportivo Táchira x Monagas – 20h00

