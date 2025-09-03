+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (03/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Futebol nesta quarta, 03/09/2025: confira os jogos de hoje com partidas da Colômbia, Paraguai e Venezuela.Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 03/09/2025

A quarta-feira, 3 de setembro de 2025, traz confrontos decisivos em competições sul-americanas. A Copa da Colômbia segue com jogos de ida eletrizantes, enquanto no Paraguai a disputa pela Copa local promete equilíbrio. Na Venezuela, o duelo entre Deportivo Táchira e Monagas completa a agenda. Confira a seguir os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.

<<Aposte nos jogos de hoje com a Superbet>>

Lista dos melhores jogos de hoje (03/09/2025)

Jogos de hoje (03092025) Onde assistir as partidas de futebol e horários

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (03/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Colômbia: Copa da Colômbia – Segunda fase

  • Millonarios x Envigado – 17h00
  • Once Caldas x Deportivo Pasto – 17h00
  • América de Cali x Bucaramanga – 19h15
  • Independiente Medellín x Fortaleza – 21h30
  • Quindío x Atl. Nacional – 21h45

Paraguai: Copa do Paraguai

  • San Lorenzo x Tacuary – 13h30
  • Fernando de la Mora x Olimpia Asunción – 16h00
  • 12 de Junio x Ameliano – 18h30

Venezuela: Copa Venezuela – Playoffs

  • Deportivo Táchira x Monagas – 20h00

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (03/09/2025)

Com partidas importantes acontecendo nesta quarta-feira pela Copa da Colômbia, Copa do Paraguai e Copa da Venezuela, é essencial escolher operadoras licenciadas e confiáveis para apostar com segurança. As casas abaixo se destacam pela variedade de mercados, qualidade nas odds e praticidade nos métodos de pagamento.

  1. Superbet: velocidade impressionante e odds afiadas em jogos decisivos.
  2. Bet365: análise profunda com estatísticas detalhadas ao alcance.
  3. Betnacional: feita para o torcedor brasileiro, simples e direta.
  4. Betsson: confiança europeia com suporte ágil e multilíngue.
  5. KTO: interface moderna que valoriza clareza e praticidade.
  6. Stake: inovação constante e foco em tendências globais.
  7. Esportes da Sorte: paixão pelo futebol brasileiro em cada mercado.
  8. Esportiva Bet: navegação fluida e transmissões integradas ao vivo.
  9. VBet: variedade surpreendente unindo esportes e cassino premium.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

Conteúdos Relacionados

Bolsa de Apostas: Guia completo e Atualizado 2025

Bolsa de Apostas: Guia completo e Atualizado 2025

Matheus Bastos 03/09/2025
Jogos de hoje (03/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (03/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 03/09/2025
Casas de apostas que aceitam Bitcoin: os melhores sites em 2025

Casas de apostas que aceitam Bitcoin: os melhores sites em 2025

Matheus Bastos 03/09/2025
Melhores casas de apostas que aceitam boleto bancário em 2025

Melhores casas de apostas que aceitam boleto bancário em 2025

Matheus Bastos 02/09/2025
Escanteio Asiático nas Apostas: Guia completo do mercado

Escanteio Asiático nas Apostas: Guia completo do mercado

Matheus Bastos 02/09/2025
Jogos de hoje (02/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (02/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 02/09/2025

Aviso Legal:

Ao continuar acessando este site, você aceita nossos termos e condições, além de nossa política de privacidade. É de sua integral responsabilidade garantir que as suas informações sejam verídicas ao se cadastrar em sites de apostas e cassinos.

É importante ressaltar que o odia.ig.com.br/apostas atua com independência do odia.ig.com.br e qualquer outra entidade. Portanto, não somos controlados por operadores de apostas ou cassinos.

maior 18+
IBJR
© 1996 - 2024 O Dia. Todos os direitos reservados
Acessar edição digital
Pesquisar
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.