Jogos de hoje (04/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje, quinta-feira 04/09/2025: veja a lista completa de partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Jogue com responsabilidade!

Admin Apostas | 04/09/2025

A quinta-feira, 4 de setembro de 2025, promete ser intensa para quem respira futebol. Da manhã com jogos das Eliminatórias Africanas até a noite com a bola rolando na América do Sul, incluindo o aguardado Brasil x Chile, não vai faltar emoção. Confira abaixo todos os jogos de hoje, com horários e transmissões confirmadas para você não perder nenhum lance.

Lista dos melhores jogos de hoje (04/09/2025)

Jogos de hoje (04092025) Onde assistir as partidas de futebol e horários

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (04/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

América do Sul: Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Argentina x Venezuela – 20h30 – SporTV
  • Colômbia x Bolívia – 20h30
  • Paraguai x Equador – 20h30
  • Uruguai x Peru – 20h30 – SporTV
  • Brasil x Chile – 21h30 – Globo / SporTV

África: Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Chade x Gana – 10h00
  • Angola x Líbia – 13h00
  • Guiné-Bissau x Serra Leoa – 13h00
  • Ilhas Maurício x Cabo Verde – 13h00
  • Madagascar x Rep. Centro-Africana – 13h00
  • São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial – 13h00
  • Argélia x Botsuana – 16h00
  • Camarões x eSwatini – 16h00
  • Mali x Comores – 16h00
  • Tunísia x Libéria – 16h00

Europa: Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Cazaquistão x País de Gales – 11h00
  • Geórgia x Turquia – 13h00
  • Lituânia x Malta – 13h00
  • Bulgária x Espanha – 15h45 – ESPN / Star+
  • Eslováquia x Alemanha – 15h45 – ESPN / Star+
  • Liechtenstein x Bélgica – 15h45 – ESPN / Star+
  • Luxemburgo x Irlanda do Norte – 15h45
  • Países Baixos x Polônia – 15h45 – ESPN / Star+

América do Norte e Central: Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Suriname x Panamá – 18h30
  • Guatemala x El Salvador – 23h00

