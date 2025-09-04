Jogos de hoje (04/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A quinta-feira, 4 de setembro de 2025, promete ser intensa para quem respira futebol. Da manhã com jogos das Eliminatórias Africanas até a noite com a bola rolando na América do Sul, incluindo o aguardado Brasil x Chile, não vai faltar emoção. Confira abaixo todos os jogos de hoje, com horários e transmissões confirmadas para você não perder nenhum lance.

Lista dos melhores jogos de hoje (04/09/2025)

América do Sul: Eliminatórias da Copa do Mundo

Argentina x Venezuela – 20h30 – SporTV

Colômbia x Bolívia – 20h30

Paraguai x Equador – 20h30

Uruguai x Peru – 20h30 – SporTV

Brasil x Chile – 21h30 – Globo / SporTV

África: Eliminatórias da Copa do Mundo

Chade x Gana – 10h00

Angola x Líbia – 13h00

Guiné-Bissau x Serra Leoa – 13h00

Ilhas Maurício x Cabo Verde – 13h00

Madagascar x Rep. Centro-Africana – 13h00

São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial – 13h00

Argélia x Botsuana – 16h00

Camarões x eSwatini – 16h00

Mali x Comores – 16h00

Tunísia x Libéria – 16h00

Europa: Eliminatórias da Copa do Mundo

Cazaquistão x País de Gales – 11h00

Geórgia x Turquia – 13h00

Lituânia x Malta – 13h00

Bulgária x Espanha – 15h45 – ESPN / Star+

Eslováquia x Alemanha – 15h45 – ESPN / Star+

Liechtenstein x Bélgica – 15h45 – ESPN / Star+

Luxemburgo x Irlanda do Norte – 15h45

Países Baixos x Polônia – 15h45 – ESPN / Star+

América do Norte e Central: Eliminatórias da Copa do Mundo

Suriname x Panamá – 18h30

Guatemala x El Salvador – 23h00

