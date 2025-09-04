Jogos de hoje (04/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A quinta-feira, 4 de setembro de 2025, promete ser intensa para quem respira futebol. Da manhã com jogos das Eliminatórias Africanas até a noite com a bola rolando na América do Sul, incluindo o aguardado Brasil x Chile, não vai faltar emoção. Confira abaixo todos os jogos de hoje, com horários e transmissões confirmadas para você não perder nenhum lance.
Lista dos melhores jogos de hoje (04/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (04/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
América do Sul: Eliminatórias da Copa do Mundo
- Argentina x Venezuela – 20h30 – SporTV
- Colômbia x Bolívia – 20h30
- Paraguai x Equador – 20h30
- Uruguai x Peru – 20h30 – SporTV
- Brasil x Chile – 21h30 – Globo / SporTV
África: Eliminatórias da Copa do Mundo
- Chade x Gana – 10h00
- Angola x Líbia – 13h00
- Guiné-Bissau x Serra Leoa – 13h00
- Ilhas Maurício x Cabo Verde – 13h00
- Madagascar x Rep. Centro-Africana – 13h00
- São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial – 13h00
- Argélia x Botsuana – 16h00
- Camarões x eSwatini – 16h00
- Mali x Comores – 16h00
- Tunísia x Libéria – 16h00
Europa: Eliminatórias da Copa do Mundo
- Cazaquistão x País de Gales – 11h00
- Geórgia x Turquia – 13h00
- Lituânia x Malta – 13h00
- Bulgária x Espanha – 15h45 – ESPN / Star+
- Eslováquia x Alemanha – 15h45 – ESPN / Star+
- Liechtenstein x Bélgica – 15h45 – ESPN / Star+
- Luxemburgo x Irlanda do Norte – 15h45
- Países Baixos x Polônia – 15h45 – ESPN / Star+
América do Norte e Central: Eliminatórias da Copa do Mundo
- Suriname x Panamá – 18h30
- Guatemala x El Salvador – 23h00
