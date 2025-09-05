Jogos de hoje (05/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A sexta-feira, 5 de setembro de 2025, chega repleta de bola rolando em diferentes cantos do mundo. O dia traz duelos importantes pela Série B do Brasileirão, além de jogos da LaLiga2 e da rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Confira abaixo os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.
Lista dos melhores jogos de hoje (05/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (05/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasil: Brasileirão Série B Superbet
- Amazonas x Remo – 17h00 – Premiere
- Paysandu x Volta Redonda – 19h00 – Premiere
- Coritiba x Ferroviária – 21h30 – Premiere
Espanha: LaLiga2
- Albacete x Mirandés – 14h30 – ESPN / Star+
- Córdoba x Castellón – 16h30 – ESPN / Star+
Europa: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Dinamarca x Escócia – 15h45 – ESPN / Star+
- Eslovênia x Suécia – 15h45 – ESPN / Star+
- Grécia x Belarus – 15h45
- Ilhas Faroé x Croácia – 15h45 – ESPN / Star+
- Islândia x Azerbaijão – 15h45
- Itália x Estônia – 15h45 – ESPN / Star+
- Moldávia x Israel – 15h45
- Montenegro x República Tcheca – 15h45
- Suíça x Kosovo – 15h45 – ESPN / Star+
- Ucrânia x França – 15h45 – ESPN / Star+
