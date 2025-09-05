Jogos de hoje (05/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A sexta-feira, 5 de setembro de 2025, chega repleta de bola rolando em diferentes cantos do mundo. O dia traz duelos importantes pela Série B do Brasileirão, além de jogos da LaLiga2 e da rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Confira abaixo os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (05/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (05/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

Amazonas x Remo – 17h00 – Premiere

Paysandu x Volta Redonda – 19h00 – Premiere

Coritiba x Ferroviária – 21h30 – Premiere

Espanha: LaLiga2

Albacete x Mirandés – 14h30 – ESPN / Star+

Córdoba x Castellón – 16h30 – ESPN / Star+

Europa: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Dinamarca x Escócia – 15h45 – ESPN / Star+

Eslovênia x Suécia – 15h45 – ESPN / Star+

Grécia x Belarus – 15h45

Ilhas Faroé x Croácia – 15h45 – ESPN / Star+

Islândia x Azerbaijão – 15h45

Itália x Estônia – 15h45 – ESPN / Star+

Moldávia x Israel – 15h45

Montenegro x República Tcheca – 15h45

Suíça x Kosovo – 15h45 – ESPN / Star+

Ucrânia x França – 15h45 – ESPN / Star+

