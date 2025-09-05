+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (05/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Sexta de futebol! Jogos de hoje (05/09/2025): confira horários e onde assistir Série B, LaLiga2 e Eliminatórias. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 05/09/2025

A sexta-feira, 5 de setembro de 2025, chega repleta de bola rolando em diferentes cantos do mundo. O dia traz duelos importantes pela Série B do Brasileirão, além de jogos da LaLiga2 e da rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Confira abaixo os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (05/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (05/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

  • Amazonas x Remo – 17h00 – Premiere
  • Paysandu x Volta Redonda – 19h00 – Premiere
  • Coritiba x Ferroviária – 21h30 – Premiere

Espanha: LaLiga2

  • Albacete x Mirandés – 14h30 – ESPN / Star+
  • Córdoba x Castellón – 16h30 – ESPN / Star+

Europa: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Dinamarca x Escócia – 15h45 – ESPN / Star+
  • Eslovênia x Suécia – 15h45 – ESPN / Star+
  • Grécia x Belarus – 15h45
  • Ilhas Faroé x Croácia – 15h45 – ESPN / Star+
  • Islândia x Azerbaijão – 15h45
  • Itália x Estônia – 15h45 – ESPN / Star+
  • Moldávia x Israel – 15h45
  • Montenegro x República Tcheca – 15h45
  • Suíça x Kosovo – 15h45 – ESPN / Star+
  • Ucrânia x França – 15h45 – ESPN / Star+

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (05/09/2025)

Os confrontos desta sexta-feira prometem movimentar o calendário do futebol, do Brasileirão Série B até as Eliminatórias Europeias. E para quem deseja dar seus palpites com segurança e praticidade, nada melhor do que contar com casas de apostas licenciadas, cada uma trazendo sua própria identidade e vantagens. Aqui estão algumas opções que combinam confiança, tecnologia e uma boa dose de emoção.

  1. Superbet: plataforma vibrante, com mercados dinâmicos e odds afiadas.
  2. Bet365: líder mundial que entrega profundidade estatística e confiança.
  3. Betnacional: experiência brasileira pensada para quem vive o futebol.
  4. Betsson: tradição internacional aliada a um ambiente moderno e seguro.
  5. KTO: design intuitivo que facilita escolhas rápidas e estratégicas.
  6. Stake: referência global em inovação e variedade de mercados.
  7. Esportes da Sorte: casa próxima do torcedor, com foco nacional.
  8. Esportiva Bet: leve e prática, ideal para apostas em tempo real.
  9. VBet: catálogo extenso que mistura esportes de todo o mundo.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

