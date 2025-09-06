+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (06/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (06/09/2025): confira horários e onde assistir ao vivo partidas do mundo inteiro. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 06/09/2025

O sábado, 6 de setembro de 2025, chega recheado de futebol em várias partes do mundo. No Brasil, a bola rola pela Série B, Série C e Copa do Nordeste, enquanto na Europa e nos Estados Unidos as ligas e eliminatórias também prometem fortes emoções. Confira a lista completa dos jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (06/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (06/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

  • Botafogo-SP x Athletico-PR – 16h00 – Premiere

Brasil: Série C – Segunda fase

  • Brusque x Náutico – 17h00
  • Floresta x Caxias – 17h00
  • Guarani x Ponte Preta – 17h00
  • São Bernardo x Londrina – 17h00

Brasil: Copa do Nordeste Superbet – Playoffs

  • Bahia x Confiança – 17h30

EUA: MLS

  • Chicago Fire x New England Revolution – 21h30
  • Houston Dynamo x Los Angeles Galaxy – 21h30
  • St. Louis City x FC Dallas – 21h30

Europa: Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Letônia x Sérvia – 10h00
  • Armênia x Portugal – 13h00
  • Inglaterra x Andorra – 13h00
  • Áustria x Chipre – 15h45
  • Irlanda x Hungria – 15h45
  • San Marino x Bósnia e Herzegovina – 15h45

Portugal: Liga Portugal

  • Estoril x Santa Clara – 16h30

Espanha: LaLiga2

  • La Coruña x Sporting Gijón – 11h15
  • Zaragoza x Valladolid – 13h30
  • Málaga x Granada – 16h00

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (06/09/2025)

Com tanta bola rolando neste sábado — da Série B no Brasil às Eliminatórias na Europa — o torcedor que aposta busca não só boas odds, mas também plataformas confiáveis e serviços que realmente façam a diferença. Aqui estão algumas das melhores casas para acompanhar e apostar nos jogos de hoje.

  1. Superbet: mercados dinâmicos com foco em torneios internacionais.
  2. Bet365: estatísticas profundas e transmissões para diversos esportes.
  3. Betnacional: suporte em português e ambiente pensado para brasileiros.
  4. Betsson: experiência europeia com estabilidade e credibilidade.
  5. KTO: plataforma prática com odds claras e objetivas.
  6. Stake: inovação constante com mercados alternativos criativos.
  7. Esportes da Sorte: presença marcante no futebol nacional e regional.
  8. Esportiva Bet: interface leve ideal para apostas em tempo real.
  9. VBet: catálogo extenso para apostas esportivas.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

