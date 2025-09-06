Jogos de hoje (06/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O sábado, 6 de setembro de 2025, chega recheado de futebol em várias partes do mundo. No Brasil, a bola rola pela Série B, Série C e Copa do Nordeste, enquanto na Europa e nos Estados Unidos as ligas e eliminatórias também prometem fortes emoções. Confira a lista completa dos jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.
Lista dos melhores jogos de hoje (06/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (06/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasil: Brasileirão Série B Superbet
- Botafogo-SP x Athletico-PR – 16h00 – Premiere
Brasil: Série C – Segunda fase
- Brusque x Náutico – 17h00
- Floresta x Caxias – 17h00
- Guarani x Ponte Preta – 17h00
- São Bernardo x Londrina – 17h00
Brasil: Copa do Nordeste Superbet – Playoffs
- Bahia x Confiança – 17h30
EUA: MLS
- Chicago Fire x New England Revolution – 21h30
- Houston Dynamo x Los Angeles Galaxy – 21h30
- St. Louis City x FC Dallas – 21h30
Europa: Eliminatórias da Copa do Mundo
- Letônia x Sérvia – 10h00
- Armênia x Portugal – 13h00
- Inglaterra x Andorra – 13h00
- Áustria x Chipre – 15h45
- Irlanda x Hungria – 15h45
- San Marino x Bósnia e Herzegovina – 15h45
Portugal: Liga Portugal
- Estoril x Santa Clara – 16h30
Espanha: LaLiga2
- La Coruña x Sporting Gijón – 11h15
- Zaragoza x Valladolid – 13h30
- Málaga x Granada – 16h00
