Jogos de hoje (07/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O domingo, 7 de setembro de 2025, será de futebol do início ao fim. No Brasil, a Série B promete confrontos quentes, enquanto a LaLiga2 movimenta a manhã na Espanha. Já na Europa, as Eliminatórias da Copa do Mundo entram em campo com jogos que podem mexer nas classificações. Confira a agenda completa dos jogos de hoje, com horários e onde assistir.

Lista dos melhores jogos de hoje (07/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (07/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

Criciúma x Chapecoense – 16h00 – Premiere

América-MG x Operário – 18h30 – Premiere

Avaí x Goiás – 20h30 – Premiere

Espanha: LaLiga2

Ceuta x Huesca – 09h00

Burgos x Las Palmas – 11h15

Real Sociedad B x Cádiz – 11h15

Almería x Racing Santander – 13h30

Cultural Leonesa x Leganés – 13h30

Europa: Eliminatórias da Copa do Mundo

Geórgia x Bulgária – 10h00

Lituânia x Países Baixos – 13h00 – ESPN/Star+

Macedônia do Norte x Liechtenstein – 13h00

Alemanha x Irlanda do Norte – 15h45 – ESPN/Star+

Bélgica x Cazaquistão – 15h45 – ESPN/Star+

Luxemburgo x Eslováquia – 15h45

Polônia x Finlândia – 15h45

Turquia x Espanha – 15h45 – ESPN/Star+

