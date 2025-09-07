Jogos de hoje (07/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O domingo, 7 de setembro de 2025, será de futebol do início ao fim. No Brasil, a Série B promete confrontos quentes, enquanto a LaLiga2 movimenta a manhã na Espanha. Já na Europa, as Eliminatórias da Copa do Mundo entram em campo com jogos que podem mexer nas classificações. Confira a agenda completa dos jogos de hoje, com horários e onde assistir.
Lista dos melhores jogos de hoje (07/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (07/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasil: Brasileirão Série B Superbet
- Criciúma x Chapecoense – 16h00 – Premiere
- América-MG x Operário – 18h30 – Premiere
- Avaí x Goiás – 20h30 – Premiere
Espanha: LaLiga2
- Ceuta x Huesca – 09h00
- Burgos x Las Palmas – 11h15
- Real Sociedad B x Cádiz – 11h15
- Almería x Racing Santander – 13h30
- Cultural Leonesa x Leganés – 13h30
Europa: Eliminatórias da Copa do Mundo
- Geórgia x Bulgária – 10h00
- Lituânia x Países Baixos – 13h00 – ESPN/Star+
- Macedônia do Norte x Liechtenstein – 13h00
- Alemanha x Irlanda do Norte – 15h45 – ESPN/Star+
- Bélgica x Cazaquistão – 15h45 – ESPN/Star+
- Luxemburgo x Eslováquia – 15h45
- Polônia x Finlândia – 15h45
- Turquia x Espanha – 15h45 – ESPN/Star+
