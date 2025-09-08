Jogos de hoje (08/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A segunda-feira (08/09) traz uma agenda cheia de jogos de clubes e seleções, com destaque para a Série B do Brasileirão e as Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa e África. Veja a lista completa com horários em Brasília e transmissões confirmadas.
<<Aposte nos jogos de hoje com a Superbet>>
Lista dos melhores jogos de hoje (08/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (08/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasileirão Série B – 25ª rodada
- Novorizontino x Atlético-GO – 19h30 – ESPN / Disney+
- Cuiabá x CRB – 20h00 – ESPN / Disney+
- Vila Nova x Athletic Club – 21h30 – ESPN / Disney+
Eliminatórias da Copa do Mundo – Europa
- Belarus x Escócia – 15h45 – ESPN / Disney+
- Croácia x Montenegro – 15h45 – ESPN / Disney+
- Gibraltar x Ilhas Faroé – 15h45 – ESPN / Disney+
- Grécia x Dinamarca – 15h45 – ESPN / Disney+
- Israel x Itália – 15h45 – ESPN / Disney+
- Kosovo x Suécia – 15h45 – ESPN / Disney+
- Suíça x Eslovênia – 15h45 – ESPN / Disney+
Eliminatórias da Copa do Mundo – África
- Guiné Equatorial x Tunísia – 10h00
- Moçambique x Botsuana – 10h00
- Zâmbia x Marrocos – 10h00
- Guiné-Bissau x Djibouti – 13h00
- Guiné x Argélia – 13h00
- Madagascar x Chade – 13h00
- Malawi x Libéria – 13h00
- Uganda x Somália – 13h00
- Gana x Mali – 16h00
- Líbia x eSwatini – 16h00
Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (08/09/2025)
Confira as plataformas recomendadas para apostar nos jogos de hojes:
- Superbet: Apostas rápidas com boas estatísticas ao vivo.
- Bet365: Plataforma completa para apostas e análises.
- Betnacional: Interface acessível e suporte eficaz localmente.
- Betsson: Reputação sólida e opções confiáveis de mercado.
- KTO: Cotações consistentes e navegação intuitiva.
- Stake: Visual moderno e cobertura multiesportiva robusta.
- Esportes da Sorte: Amplo portfólio e acompanhamento em tempo real.
- Esportiva Bet: Plataforma leve com transmissões integradas.
- VBet: Cassino e apostas esportivas em ambiente único.