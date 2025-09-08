+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (08/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Veja a lista completa de jogos de hoje (08/09), com horários em Brasília, canais de transmissão e detalhes. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 08/09/2025

A segunda-feira (08/09) traz uma agenda cheia de jogos de clubes e seleções, com destaque para a Série B do Brasileirão e as Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa e África. Veja a lista completa com horários em Brasília e transmissões confirmadas.

Lista dos melhores jogos de hoje (08/09/2025)

Jogos de hoje (08092025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (08/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasileirão Série B – 25ª rodada

  • Novorizontino x Atlético-GO – 19h30 – ESPN / Disney+
  • Cuiabá x CRB – 20h00 – ESPN / Disney+
  • Vila Nova x Athletic Club – 21h30 – ESPN / Disney+

Eliminatórias da Copa do Mundo – Europa

  • Belarus x Escócia – 15h45 – ESPN / Disney+
  • Croácia x Montenegro – 15h45 – ESPN / Disney+
  • Gibraltar x Ilhas Faroé – 15h45 – ESPN / Disney+
  • Grécia x Dinamarca – 15h45 – ESPN / Disney+
  • Israel x Itália – 15h45 – ESPN / Disney+
  • Kosovo x Suécia – 15h45 – ESPN / Disney+
  • Suíça x Eslovênia – 15h45 – ESPN / Disney+

Eliminatórias da Copa do Mundo – África

  • Guiné Equatorial x Tunísia – 10h00
  • Moçambique x Botsuana – 10h00
  • Zâmbia x Marrocos – 10h00
  • Guiné-Bissau x Djibouti – 13h00
  • Guiné x Argélia – 13h00
  • Madagascar x Chade – 13h00
  • Malawi x Libéria – 13h00
  • Uganda x Somália – 13h00
  • Gana x Mali – 16h00
  • Líbia x eSwatini – 16h00

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

