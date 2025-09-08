Jogos de hoje (08/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A segunda-feira (08/09) traz uma agenda cheia de jogos de clubes e seleções, com destaque para a Série B do Brasileirão e as Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa e África. Veja a lista completa com horários em Brasília e transmissões confirmadas.

<<Aposte nos jogos de hoje com a Superbet>>

Lista dos melhores jogos de hoje (08/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (08/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasileirão Série B – 25ª rodada

Novorizontino x Atlético-GO – 19h30 – ESPN / Disney+

Cuiabá x CRB – 20h00 – ESPN / Disney+

Vila Nova x Athletic Club – 21h30 – ESPN / Disney+

Eliminatórias da Copa do Mundo – Europa

Belarus x Escócia – 15h45 – ESPN / Disney+

Croácia x Montenegro – 15h45 – ESPN / Disney+

Gibraltar x Ilhas Faroé – 15h45 – ESPN / Disney+

Grécia x Dinamarca – 15h45 – ESPN / Disney+

Israel x Itália – 15h45 – ESPN / Disney+

Kosovo x Suécia – 15h45 – ESPN / Disney+

Suíça x Eslovênia – 15h45 – ESPN / Disney+

Eliminatórias da Copa do Mundo – África

Guiné Equatorial x Tunísia – 10h00

Moçambique x Botsuana – 10h00

Zâmbia x Marrocos – 10h00

Guiné-Bissau x Djibouti – 13h00

Guiné x Argélia – 13h00

Madagascar x Chade – 13h00

Malawi x Libéria – 13h00

Uganda x Somália – 13h00

Gana x Mali – 16h00

Líbia x eSwatini – 16h00

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (08/09/2025)

Confira as plataformas recomendadas para apostar nos jogos de hojes: