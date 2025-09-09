Jogos de hoje (09/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A terça-feira (09/09) está recheada de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, com destaque para as rodadas da América do Sul, Europa e África. Confira a lista completa com horários em Brasília e transmissões confirmadas.
Lista dos melhores jogos de hoje (09/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (09/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
América do Sul – Eliminatórias da Copa do Mundo
- Equador x Argentina – 20h00 – SporTV
- Bolívia x Brasil – 20h30 – Globo / SporTV
- Chile x Uruguai – 20h30 – SporTV
- Peru x Paraguai – 20h30 – SporTV
- Venezuela x Colômbia – 20h30 – SporTV
Europa – Eliminatórias da Copa do Mundo
- Armênia x Irlanda – 13h00
- Azerbaijão x Ucrânia – 13h00
- Albânia x Letônia – 15h45
- Bósnia e Herzegovina x Áustria – 15h45
- Chipre x Romênia – 15h45
- França x Islândia – 15h45 – ESPN / Disney+
- Hungria x Portugal – 15h45 – ESPN / Disney+
- Noruega x Moldávia – 15h45
- Sérvia x Inglaterra – 15h45 – ESPN / Disney+
África – Eliminatórias da Copa do Mundo
- Namíbia x São Tomé e Príncipe – 10h00
- Quênia x Seychelles – 10h00
- Serra Leoa x Etiópia – 10h00
- Tanzânia x Níger – 10h00
- Zimbábue x Ruanda – 10h00
- África do Sul x Nigéria – 13h00 – ESPN Extra / Star+
- Burkina Faso x Egito – 13h00 – Star+
- Cabo Verde x Camarões – 13h00 –
- R. D. Congo x Senegal – 13h00 – ESPN 4 / Star+
- Togo x Sudão – 13h00
- Angola x Ilhas Maurício – 16h00
- Benin x Lesoto – 16h00
- Gabão x Costa do Marfim – 16h00 – ESPN 2 / Star+
- Gâmbia x Burundi – 16h00
- Mauritânia x Sudão do Sul – 16h00
