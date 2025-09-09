Jogos de hoje (09/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A terça-feira (09/09) está recheada de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, com destaque para as rodadas da América do Sul, Europa e África. Confira a lista completa com horários em Brasília e transmissões confirmadas.

Lista dos melhores jogos de hoje (09/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (09/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

América do Sul – Eliminatórias da Copa do Mundo

Equador x Argentina – 20h00 – SporTV

Bolívia x Brasil – 20h30 – Globo / SporTV

Chile x Uruguai – 20h30 – SporTV

Peru x Paraguai – 20h30 – SporTV

Venezuela x Colômbia – 20h30 – SporTV

Europa – Eliminatórias da Copa do Mundo

Armênia x Irlanda – 13h00

Azerbaijão x Ucrânia – 13h00

Albânia x Letônia – 15h45

Bósnia e Herzegovina x Áustria – 15h45

Chipre x Romênia – 15h45

França x Islândia – 15h45 – ESPN / Disney+

Hungria x Portugal – 15h45 – ESPN / Disney+

Noruega x Moldávia – 15h45

Sérvia x Inglaterra – 15h45 – ESPN / Disney+

África – Eliminatórias da Copa do Mundo

Namíbia x São Tomé e Príncipe – 10h00

Quênia x Seychelles – 10h00

Serra Leoa x Etiópia – 10h00

Tanzânia x Níger – 10h00

Zimbábue x Ruanda – 10h00

África do Sul x Nigéria – 13h00 – ESPN Extra / Star+

Burkina Faso x Egito – 13h00 – Star+

Cabo Verde x Camarões – 13h00 –

R. D. Congo x Senegal – 13h00 – ESPN 4 / Star+

Togo x Sudão – 13h00

Angola x Ilhas Maurício – 16h00

Benin x Lesoto – 16h00

Gabão x Costa do Marfim – 16h00 – ESPN 2 / Star+

Gâmbia x Burundi – 16h00

Mauritânia x Sudão do Sul – 16h00

