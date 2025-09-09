+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (09/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Lista completa de jogos de hoje (09/09): Eliminatórias, horários oficiais e onde assistir ao vivo no Brasil. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 09/09/2025

A terça-feira (09/09) está recheada de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, com destaque para as rodadas da América do Sul, Europa e África. Confira a lista completa com horários em Brasília e transmissões confirmadas.

<<Aposte nos jogos de hoje com a Superbet>>

Lista dos melhores jogos de hoje (09/09/2025)

Jogos de hoje (09092025) Onde assistir as partidas de futebol e horários

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (09/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

América do Sul – Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Equador x Argentina – 20h00 – SporTV
  • Bolívia x Brasil – 20h30 – Globo / SporTV
  • Chile x Uruguai – 20h30 – SporTV
  • Peru x Paraguai – 20h30 – SporTV
  • Venezuela x Colômbia – 20h30 – SporTV

Europa – Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Armênia x Irlanda – 13h00
  • Azerbaijão x Ucrânia – 13h00
  • Albânia x Letônia – 15h45
  • Bósnia e Herzegovina x Áustria – 15h45
  • Chipre x Romênia – 15h45
  • França x Islândia – 15h45 – ESPN / Disney+
  • Hungria x Portugal – 15h45 – ESPN / Disney+
  • Noruega x Moldávia – 15h45
  • Sérvia x Inglaterra – 15h45 – ESPN / Disney+

África – Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Namíbia x São Tomé e Príncipe – 10h00
  • Quênia x Seychelles – 10h00
  • Serra Leoa x Etiópia – 10h00
  • Tanzânia x Níger – 10h00
  • Zimbábue x Ruanda – 10h00
  • África do Sul x Nigéria – 13h00 – ESPN Extra / Star+
  • Burkina Faso x Egito – 13h00 – Star+
  • Cabo Verde x Camarões – 13h00 –
  • R. D. Congo x Senegal – 13h00 – ESPN 4 / Star+
  • Togo x Sudão – 13h00
  • Angola x Ilhas Maurício – 16h00
  • Benin x Lesoto – 16h00
  • Gabão x Costa do Marfim – 16h00 – ESPN 2 / Star+
  • Gâmbia x Burundi – 16h00
  • Mauritânia x Sudão do Sul – 16h00

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (09/09/2025)

Para quem deseja acompanhar as partidas desta terça-feira com mais emoção, é essencial contar com plataformas licenciadas e seguras no Brasil. Abaixo, destacamos as principais casas de apostas, reconhecidas pela qualidade dos serviços e confiabilidade nas cotações.

  1. Superbet: Odds competitivas com plataforma rápida e intuitiva.
  2. Bet365: Mercados variados e estatísticas atualizadas em tempo real.
  3. Betnacional: Operadora brasileira com suporte ágil e eficiente.
  4. Betsson: Segurança sólida e ambiente confiável para apostas.
  5. KTO: Interface simples e cotações consistentes no futebol.
  6. Stake: Design moderno e ampla cobertura esportiva mundial.
  7. Esportes da Sorte: Diversidade de apostas nacionais e internacionais confiáveis.
  8. Esportiva Bet: Plataforma leve com transmissões esportivas dinâmicas.
  9. VBet: Cassino integrado e esportes populares sempre em destaque.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

Conteúdos Relacionados

Jogos de hoje (09/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (09/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 09/09/2025
Palpites para Bolívia x Brasil: Análise completa e onde assistir (09/09/2025)

Palpites para Bolívia x Brasil: Análise completa e onde assistir (09/09/2025)

Acroud Media 09/09/2025
Palpites para França x Islândia: Análise completa e onde assistir (09/09/2025)

Palpites para França x Islândia: Análise completa e onde assistir (09/09/2025)

Raissa 09/09/2025
Palpites para Equador x Argentina: Análise completa e onde assistir (09/09/2025)

Palpites para Equador x Argentina: Análise completa e onde assistir (09/09/2025)

Acroud Media 09/09/2025
Apostas a partir de 1 real: lista com as melhores casas do mercado

Apostas a partir de 1 real: lista com as melhores casas do mercado

Matheus Bastos 08/09/2025
Jogos de hoje (08/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (08/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 08/09/2025

Aviso Legal:

Ao continuar acessando este site, você aceita nossos termos e condições, além de nossa política de privacidade. É de sua integral responsabilidade garantir que as suas informações sejam verídicas ao se cadastrar em sites de apostas e cassinos.

É importante ressaltar que o odia.ig.com.br/apostas atua com independência do odia.ig.com.br e qualquer outra entidade. Portanto, não somos controlados por operadores de apostas ou cassinos.

maior 18+
IBJR
© 1996 - 2024 O Dia. Todos os direitos reservados
Acessar edição digital
Pesquisar
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.