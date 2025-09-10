Jogos de hoje (10/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A quarta-feira (10/09) terá jogos de mata-mata em diferentes países da América do Sul. Entre os destaques estão os confrontos da Copa do Brasil, além de partidas decisivas na Colômbia e no Equador. Veja a lista completa com horários em Brasília e transmissões confirmadas.

Lista dos melhores jogos de hoje (10/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (10/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil – Copa Betano do Brasil

Fluminense x Bahia – 19h00 – SporTV

Corinthians x Athletico-PR – 21h30 – Globo / SporTV

Colômbia – Copa da Colômbia (Segunda fase)

Junior x América de Cali – 17h00

Equador – Copa do Equador

Aucas x Deportivo Cuenca – 21h00

