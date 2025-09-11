Jogos de hoje (11/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A quinta-feira (11/09) traz partidas decisivas da Copa do Brasil, confrontos na Copa do Uruguai e a fase qualificatória da Liga dos Campeões Feminina. Veja a lista completa com horários em Brasília e transmissões confirmadas.
Lista dos melhores jogos de hoje (11/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (11/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasil – Copa Betano do Brasil
- Cruzeiro x Atlético-MG – 19h30 – SporTV
- Botafogo x Vasco – 21h30 – Globo / SporTV
Uruguai – Copa do Uruguai
- Cerro Largo x Tacuarembó – 20h30
- Nacional x Plaza Colonia – 20h30
- Universitario Salto x CA Florida – 20h30
Europa – Liga dos Campeões Feminina (Qualificação – 3ª Fase)
- Katowice F x Twente F – 13h00
- Brann F x Manchester Utd F – 14h00
- Eintracht Frankfurt F x Real Madrid F – 14h00
- Hacken F x Atletico Madrid F – 14h00
- Paris FC F x Austria Vienna F – 14h00
- Valerenga F x Ferencvaros F – 14h00
- St. Polten F x Fortuna Hjorring F – 14h30
- Vorskla Poltava F x Leuven F – 14h30
- AS Roma F x Sporting CP F – 15h30
