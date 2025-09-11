+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (11/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Veja os jogos desta quinta (11/09/2025): horários oficiais e transmissões confirmadas. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 11/09/2025

A quinta-feira (11/09) traz partidas decisivas da Copa do Brasil, confrontos na Copa do Uruguai e a fase qualificatória da Liga dos Campeões Feminina. Veja a lista completa com horários em Brasília e transmissões confirmadas.

<<Aposte nos jogos de hoje com a Superbet>>

Lista dos melhores jogos de hoje (11/09/2025)

Jogos de hoje (11092025) Onde assistir as partidas de futebol e horários

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (11/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil – Copa Betano do Brasil

  • Cruzeiro x Atlético-MG – 19h30 – SporTV
  • Botafogo x Vasco – 21h30 – Globo / SporTV

Uruguai – Copa do Uruguai

  • Cerro Largo x Tacuarembó – 20h30
  • Nacional x Plaza Colonia – 20h30
  • Universitario Salto x CA Florida – 20h30

Europa – Liga dos Campeões Feminina (Qualificação – 3ª Fase)

  • Katowice F x Twente F – 13h00
  • Brann F x Manchester Utd F – 14h00
  • Eintracht Frankfurt F x Real Madrid F – 14h00
  • Hacken F x Atletico Madrid F – 14h00
  • Paris FC F x Austria Vienna F – 14h00
  • Valerenga F x Ferencvaros F – 14h00
  • St. Polten F x Fortuna Hjorring F – 14h30
  • Vorskla Poltava F x Leuven F – 14h30
  • AS Roma F x Sporting CP F – 15h30

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (11/09/2025)

Se a ideia é acompanhar os confrontos desta quinta-feira com ainda mais emoção, vale contar com plataformas licenciadas no Brasil. Abaixo, reunimos as casas de apostas mais confiáveis, cada uma com diferenciais que garantem segurança, boas cotações e praticidade na hora de apostar.

  1. Superbet: Cotações rápidas com recursos avançados de análise.
  2. Bet365: Maior variedade de mercados em escala global.
  3. Betnacional: Foco no apostador brasileiro com suporte 24h.
  4. Betsson: Plataforma estável com reputação internacional consolidada.
  5. KTO: Apostas simplificadas com interface prática e objetiva.
  6. Stake: Experiência moderna com estatísticas integradas ao vivo.
  7. Esportes da Sorte: Excelente cobertura nacional e internacional confiável.
  8. Esportiva Bet: Funcionalidades leves com transmissão esportiva integrada.
  9. VBet: Diversos esportes combinados a cassino de qualidade.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

Conteúdos Relacionados

Jogos de hoje (11/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (11/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 11/09/2025
Palpites para Cruzeiro x Atlético-MG: Análise completa e onde assistir (11/09/2025)

Palpites para Cruzeiro x Atlético-MG: Análise completa e onde assistir (11/09/2025)

Matheus Bastos 11/09/2025
Palpites para Botafogo x Vasco: Análise completa e onde assistir (11/09/2025)

Palpites para Botafogo x Vasco: Análise completa e onde assistir (11/09/2025)

Matheus Bastos 11/09/2025
Jogos de hoje (10/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (10/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 10/09/2025
Palpites para Fluminense x Bahia: Análise completa e onde assistir (10/09/2025)

Palpites para Fluminense x Bahia: Análise completa e onde assistir (10/09/2025)

Matheus Bastos 10/09/2025
Palpites para Corinthians x Athletico-PR: Análise completa e onde assistir (10/09/2025)

Palpites para Corinthians x Athletico-PR: Análise completa e onde assistir (10/09/2025)

Matheus Bastos 10/09/2025

Aviso Legal:

Ao continuar acessando este site, você aceita nossos termos e condições, além de nossa política de privacidade. É de sua integral responsabilidade garantir que as suas informações sejam verídicas ao se cadastrar em sites de apostas e cassinos.

É importante ressaltar que o odia.ig.com.br/apostas atua com independência do odia.ig.com.br e qualquer outra entidade. Portanto, não somos controlados por operadores de apostas ou cassinos.

maior 18+
IBJR
© 1996 - 2024 O Dia. Todos os direitos reservados
Acessar edição digital
Pesquisar
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.