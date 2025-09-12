Jogos de hoje (12/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A sexta-feira (12/09) abre o fim de semana com rodada da Série B no Brasil e grandes confrontos pelas principais ligas da Europa, além de duelos na América e outras divisões. Confira todos os jogos, horários em Brasília e transmissões confirmadas.
Lista dos melhores jogos de hoje (12/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (12/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasil – Brasileirão Série B
- Volta Redonda x Criciúma – 19h00 – ESPN/Disney+
- Coritiba x Goiás – 21h30 – ESPN/Disney+
Espanha – LaLiga
- Sevilla x Elche – 16h00 – ESPN / Disney+
Alemanha – Bundesliga
- Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt – 15h30 – OneFootball
França – Ligue 1
- Marseille x Lorient – 15h45 – ESPN 2 / Disney+
Portugal – Liga Portugal Betclic
- Alverca x Tondela – 16h15
Bélgica – Pro League
- Standard Liège x Mechelen – 15h45 – Star+
México – Liga MX (Apertura)
- Necaxa x Juárez – 22h00
Croácia – HNL
- Slaven x Istra – 15h00
Inglaterra – Championship
- Ipswich x Sheffield United – 16h00 – ESPN 4 / Disney+
Espanha – LaLiga 2
- Las Palmas x Real Sociedad B U21 – 15h30
Alemanha – 2. Bundesliga
- Arminia Bielefeld x Magdeburg – 13h30 – OneFootball
- Paderborn x Bochum – 13h30 – OneFootball
Itália – Serie B
- Avellino x Monza – 15h30
