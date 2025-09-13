Jogos de hoje (13/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O sábado, 13 de setembro de 2025, será movimentado no futebol mundial. A agenda reúne clássicos nacionais e confrontos decisivos na Europa, com destaque para Brasileirão Série A e B, além de grandes jogos pela Premier League, Bundesliga, Serie A, LaLiga e Ligue 1. Confira abaixo os horários e onde assistir cada partida ao vivo.
<<Aposte nos jogos de hoje com a Superbet>>
Lista dos melhores jogos de hoje (13/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (13/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Alemanha: Bundesliga
- Freiburg x Stuttgart – 10:30 – OneFootball
- Heidenheim x Dortmund – 10:30 – OneFootball
- Mainz x RB Leipzig – 10:30 – OneFootball
- Union Berlin x Hoffenheim – 10:30 – OneFootball
- Wolfsburg x Köln – 10:30 – OneFootball
- Bayern x Hamburger SV – 13:30 – OneFootball
Brasil: Brasileirão Série A (Betano)
- Fortaleza x Vitória – 16:00 – Premiere
- Grêmio x Mirassol – 16:00 – Premiere
- Palmeiras x Internacional – 18:30 – Premiere
- Fluminense x Corinthians – 21:00 – Premiere
Brasil: Brasileirão Série B (Superbet)
- Paysandu x América-MG – 16:00 – ESPN/Disney+
- Vila Nova x Remo – 18:30 –ESPN/Disney+
Espanha: LaLiga
- Getafe x R. Oviedo – 09:00 – ESPN/Disney+
- Real Sociedad x Real Madrid – 11:15 – ESPN/Disney+
- Ath. Bilbao x Alavés – 13:30 – ESPN/Disney+
- Atl. Madrid x Villarreal – 16:00 – ESPN/Disney+
França: Ligue 1
- Nice x Nantes – 12:00 – ESPN/Disney+
- Auxerre x Monaco – 16:05 – ESPN/Disney+
Inglaterra: Premier League
- Arsenal x Nottingham – 08:30 – ESPN/Disney+
- Bournemouth x Brighton – 11:00 – ESPN/Disney+
- Crystal Palace x Sunderland – 11:00 – ESPN/Disney+
- Everton x Aston Villa – 11:00 – ESPN/Disney+
- Fulham x Leeds – 11:00 – ESPN/Disney+
- Newcastle x Wolverhampton – 11:00 – ESPN/Disney+
- West Ham x Tottenham – 13:30 – ESPN/Disney+
- Brentford x Chelsea – 16:00 – ESPN/Disney+
Itália: Serie A
- Cagliari x Parma – 10:00 – ESPN/Disney+
- Juventus x Inter – 13:00 – ESPN/Disney+
- Fiorentina x Napoli – 15:45 – ESPN/Disney+
Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (13/09/2025)
Para quem deseja apostar com segurança nos confrontos deste sábado, é essencial contar com plataformas confiáveis e licenciadas no Brasil. Abaixo, listamos as principais casas de apostas recomendadas, cada uma com diferenciais que garantem boas odds, praticidade e experiência de qualidade.
- Superbet: Apostas rápidas com recursos modernos e confiáveis.
- Bet365: Referência mundial em mercados esportivos variados.
- Betnacional: Plataforma brasileira com suporte ágil e eficiente.
- Betsson: Ambiente seguro e odds competitivas no futebol.
- KTO: Interface simples com boas opções de mercado.
- Stake: Cobertura ampla com estatísticas ao vivo integradas.
- Esportes da Sorte: Variedade nacional e internacional confiável.
- Esportiva Bet: Plataforma leve com transmissões esportivas inclusas.
- VBet: Diversos esportes combinados a cassino de qualidade.