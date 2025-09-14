+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (14/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Confira onde assistir aos jogos de hoje, 14/09/2025. Brasileirão, Bundesliga, Premier League e LaLiga. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 14/09/2025

O domingo, 14 de setembro de 2025, chega com uma agenda repleta de confrontos decisivos no Brasil e na Europa. Brasileirão Série A e B seguem em ritmo intenso, enquanto Bundesliga, Premier League, Serie A, Ligue 1 e LaLiga apresentam partidas de alto nível. Confira abaixo os horários e onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (14/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (14/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Alemanha: Bundesliga

  • St. Pauli x Augsburg – 10:30 – OneFootball
  • Monchengladbach x Bremen – 12:30 – OneFootball

Brasil: Brasileirão Betano

  • Red Bull Bragantino x Sport – 11:00 – Premiere
  • Atlético-MG x Santos – 16:00 – Premiere
  • Juventude x Flamengo – 16:00 – Premiere
  • São Paulo x Botafogo – 17:30 – Premiere
  • Vasco x Ceará – 20:30 – Premiere

Brasil: Série B Superbet

  • Operário x Cuiabá – 16:00 – ESPN/Disney+
  • Athletic Club x Botafogo-SP – 18:30 – ESPN/Disney+

Espanha: LaLiga

  • Celta de Vigo x Girona – 09:00 – ESPN/Disney+
  • Levante x Betis – 11:15 – ESPN/Disney+
  • Osasuna x Rayo Vallecano – 14:30 – ESPN/Disney+
  • Barcelona x Valencia – 16:00 – ESPN/Disney+

França: Ligue 1

  • Lille x Toulouse – 10:00 – ESPN/Disney+
  • Brest x Paris FC – 12:15 – ESPN/Disney+
  • Metz x Angers – 12:15 – ESPN/Disney+
  • PSG x Lens – 12:15 – ESPN/Disney+
  • Strasbourg x Le Havre – 12:15 – ESPN/Disney+
  • Rennes x Lyon – 15:45 – ESPN/Disney+

Inglaterra: Premier League

  • Burnley x Liverpool – 10:00 – ESPN/Disney+
  • Manchester City x Manchester Utd – 12:30 – ESPN/Disney+

Itália: Serie A

  • AS Roma x Torino – 07:30 – ESPN/Disney+
  • Atalanta x Lecce – 10:00 – ESPN/Disney+
  • Pisa x Udinese – 10:00 – ESPN/Disney+
  • Sassuolo x Lazio – 14:00 – ESPN/Disney+
  • AC Milan x Bologna – 15:45 – ESPN/Disney+

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (14/09/2025)

Para quem deseja apostar com segurança nos confrontos deste sábado, é essencial contar com plataformas confiáveis e licenciadas no Brasil. Abaixo, listamos as principais casas de apostas recomendadas, cada uma com diferenciais que garantem boas odds, praticidade e experiência de qualidade.

  1. Superbet: Apostas rápidas com recursos modernos e confiáveis.
  2. Bet365: Referência mundial em mercados esportivos variados.
  3. Betnacional: Plataforma brasileira com suporte ágil e eficiente.
  4. Betsson: Ambiente seguro e odds competitivas no futebol.
  5. KTO: Interface simples com boas opções de mercado.
  6. Stake: Cobertura ampla com estatísticas ao vivo integradas.
  7. Esportes da Sorte: Variedade nacional e internacional confiável.
  8. Esportiva Bet: Plataforma leve com transmissões esportivas inclusas.
  9. VBet: Diversos esportes combinados a cassino de qualidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

