Jogos de hoje (14/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O domingo, 14 de setembro de 2025, chega com uma agenda repleta de confrontos decisivos no Brasil e na Europa. Brasileirão Série A e B seguem em ritmo intenso, enquanto Bundesliga, Premier League, Serie A, Ligue 1 e LaLiga apresentam partidas de alto nível. Confira abaixo os horários e onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.
Lista dos melhores jogos de hoje (14/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (14/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Alemanha: Bundesliga
- St. Pauli x Augsburg – 10:30 – OneFootball
- Monchengladbach x Bremen – 12:30 – OneFootball
Brasil: Brasileirão Betano
- Red Bull Bragantino x Sport – 11:00 – Premiere
- Atlético-MG x Santos – 16:00 – Premiere
- Juventude x Flamengo – 16:00 – Premiere
- São Paulo x Botafogo – 17:30 – Premiere
- Vasco x Ceará – 20:30 – Premiere
Brasil: Série B Superbet
- Operário x Cuiabá – 16:00 – ESPN/Disney+
- Athletic Club x Botafogo-SP – 18:30 – ESPN/Disney+
Espanha: LaLiga
- Celta de Vigo x Girona – 09:00 – ESPN/Disney+
- Levante x Betis – 11:15 – ESPN/Disney+
- Osasuna x Rayo Vallecano – 14:30 – ESPN/Disney+
- Barcelona x Valencia – 16:00 – ESPN/Disney+
França: Ligue 1
- Lille x Toulouse – 10:00 – ESPN/Disney+
- Brest x Paris FC – 12:15 – ESPN/Disney+
- Metz x Angers – 12:15 – ESPN/Disney+
- PSG x Lens – 12:15 – ESPN/Disney+
- Strasbourg x Le Havre – 12:15 – ESPN/Disney+
- Rennes x Lyon – 15:45 – ESPN/Disney+
Inglaterra: Premier League
- Burnley x Liverpool – 10:00 – ESPN/Disney+
- Manchester City x Manchester Utd – 12:30 – ESPN/Disney+
Itália: Serie A
- AS Roma x Torino – 07:30 – ESPN/Disney+
- Atalanta x Lecce – 10:00 – ESPN/Disney+
- Pisa x Udinese – 10:00 – ESPN/Disney+
- Sassuolo x Lazio – 14:00 – ESPN/Disney+
- AC Milan x Bologna – 15:45 – ESPN/Disney+
