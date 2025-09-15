Jogos de hoje (15/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A segunda-feira, 15 de setembro de 2025, reserva partidas importantes no futebol brasileiro e europeu. O destaque vai para o confronto entre Bahia e Cruzeiro pelo Brasileirão, além de duelos decisivos na Série B, LaLiga e Serie A italiana. Veja abaixo os horários e onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.
Lista dos melhores jogos de hoje (15/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (15/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasil: Brasileirão Betano
- Bahia x Cruzeiro – 20:00 – Premiere
Brasil: Brasileirão Série B Superbet
- Ferroviária x Novorizontino – 19:00 – ESPN/Disney+
- CRB x Amazonas – 21:30 – ESPN/Disney+
Espanha: LaLiga
- Espanyol x Mallorca – 16:00 – ESPN/Disney+
Itália: Serie A
- Verona x Cremonese – 13:30 – ESPN/Disney+
- Como x Genoa – 15:45 – ESPN/Disney+
