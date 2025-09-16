Jogos de hoje (16/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O dia 16 de setembro de 2025 promete agitar os fãs de futebol com uma agenda recheada de partidas importantes no Brasil e no mundo. Desde jogos de campeonatos nacionais até confrontos decisivos de torneios internacionais, a bola vai rolar em diferentes gramados, trazendo emoção para quem acompanha de perto.
Neste artigo, você confere a lista completa de jogos de hoje, com os horários atualizados e onde assistir cada transmissão ao vivo. Fique até o fim e não perca nenhum detalhe da rodada desta terça-feira cheia de futebol.
Lista dos melhores jogos de hoje (16/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (16/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
América do Sul: Copa Libertadores – Playoffs
- Vélez Sarsfield x Racing Club – 19:00 – Paramount+
América do Sul: Copa Sul-Americana – Playoffs
- Lanús x Fluminense – 21:30 – SBT
Brasil: Brasileirão Série B Superbet
- Atlético-GO x Avaí – 19:30 – ESPN/Disney+
- Chapecoense x Athletico-PR – 21:35 – ESPN/Disney+
Europa: Liga dos Campeões – Fase da Liga
- Ath. Bilbao x Arsenal – 13:45 – ESPN/Disney+
- PSV x Royale Union SG – 13:45 – ESPN/Disney+
- Benfica x Qarabag – 16:00 – ESPN/Disney+
- Juventus x Dortmund – 16:00 – ESPN/Disney+
- Real Madrid x Marseille – 16:00 – ESPN/Disney+
- Tottenham x Villarreal – 16:00 – ESPN/Disney+
Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (16/09/2025)
Para quem deseja apostar com segurança nos confrontos deste sábado, é essencial contar com plataformas confiáveis e licenciadas no Brasil. Abaixo, listamos as principais casas de apostas recomendadas, cada uma com diferenciais que garantem boas odds, praticidade e experiência de qualidade.
- Superbet: Apostas rápidas com recursos modernos e confiáveis.
- Bet365: Referência mundial em mercados esportivos variados.
- Betnacional: Plataforma brasileira com suporte ágil e eficiente.
- Betsson: Ambiente seguro e odds competitivas no futebol.
- KTO: Interface simples com boas opções de mercado.
- Stake: Cobertura ampla com estatísticas ao vivo integradas.
- Esportes da Sorte: Variedade nacional e internacional confiável.
- Esportiva Bet: Plataforma leve com transmissões esportivas inclusas.
- VBet: Diversos esportes combinados a cassino de qualidade.