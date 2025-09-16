+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (16/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Veja onde assistir aos jogos de hoje, 16/09/2025. Guia completo das partidas do dia, com horários. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 16/09/2025

O dia 16 de setembro de 2025 promete agitar os fãs de futebol com uma agenda recheada de partidas importantes no Brasil e no mundo. Desde jogos de campeonatos nacionais até confrontos decisivos de torneios internacionais, a bola vai rolar em diferentes gramados, trazendo emoção para quem acompanha de perto.

Neste artigo, você confere a lista completa de jogos de hoje, com os horários atualizados e onde assistir cada transmissão ao vivo. Fique até o fim e não perca nenhum detalhe da rodada desta terça-feira cheia de futebol.

<<Aposte nos jogos de hoje com a Superbet>>

Lista dos melhores jogos de hoje (16/09/2025)

Jogos de hoje (16092025) Onde assistir as partidas de futebol e horários

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (16/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

América do Sul: Copa Libertadores – Playoffs

  • Vélez Sarsfield x Racing Club – 19:00 – Paramount+

América do Sul: Copa Sul-Americana – Playoffs

  • Lanús x Fluminense – 21:30 – SBT

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

  • Atlético-GO x Avaí – 19:30 – ESPN/Disney+
  • Chapecoense x Athletico-PR – 21:35 – ESPN/Disney+

Europa: Liga dos Campeões – Fase da Liga

  • Ath. Bilbao x Arsenal – 13:45 – ESPN/Disney+
  • PSV x Royale Union SG – 13:45 – ESPN/Disney+
  • Benfica x Qarabag – 16:00 – ESPN/Disney+
  • Juventus x Dortmund – 16:00 – ESPN/Disney+
  • Real Madrid x Marseille – 16:00 – ESPN/Disney+
  • Tottenham x Villarreal – 16:00 – ESPN/Disney+

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (16/09/2025)

Para quem deseja apostar com segurança nos confrontos deste sábado, é essencial contar com plataformas confiáveis e licenciadas no Brasil. Abaixo, listamos as principais casas de apostas recomendadas, cada uma com diferenciais que garantem boas odds, praticidade e experiência de qualidade.

  1. Superbet: Apostas rápidas com recursos modernos e confiáveis.
  2. Bet365: Referência mundial em mercados esportivos variados.
  3. Betnacional: Plataforma brasileira com suporte ágil e eficiente.
  4. Betsson: Ambiente seguro e odds competitivas no futebol.
  5. KTO: Interface simples com boas opções de mercado.
  6. Stake: Cobertura ampla com estatísticas ao vivo integradas.
  7. Esportes da Sorte: Variedade nacional e internacional confiável.
  8. Esportiva Bet: Plataforma leve com transmissões esportivas inclusas.
  9. VBet: Diversos esportes combinados a cassino de qualidade.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

Conteúdos Relacionados

Palpites para Real Madrid x Marseille: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

Palpites para Real Madrid x Marseille: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

Matheus Bastos 16/09/2025
Palpites para Lanús x Fluminense: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

Palpites para Lanús x Fluminense: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

Admin Apostas 16/09/2025
Palpites para Chapecoense x Athletico-PR: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

Palpites para Chapecoense x Athletico-PR: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

Acroud Media 16/09/2025
Palpites para Juventus x Borussia Dortmund: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

Palpites para Juventus x Borussia Dortmund: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

Acroud Media 16/09/2025
Jogos de hoje (16/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (16/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 16/09/2025
Jogos de hoje (15/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (15/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 15/09/2025

Aviso Legal:

Ao continuar acessando este site, você aceita nossos termos e condições, além de nossa política de privacidade. É de sua integral responsabilidade garantir que as suas informações sejam verídicas ao se cadastrar em sites de apostas e cassinos.

É importante ressaltar que o odia.ig.com.br/apostas atua com independência do odia.ig.com.br e qualquer outra entidade. Portanto, não somos controlados por operadores de apostas ou cassinos.

maior 18+
IBJR
© 1996 - 2024 O Dia. Todos os direitos reservados
Acessar edição digital
Pesquisar
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.