Jogos de hoje (17/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A terça-feira, 17 de setembro de 2025, promete grandes emoções no futebol sul-americano e europeu. Pela Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, clubes brasileiros entram em campo em busca de vaga nos playoffs. Já na Europa, a fase da Liga dos Campeões reserva confrontos de peso. Confira abaixo os horários e onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

<<Aposte nos jogos de hoje com a Superbet>>

Lista dos melhores jogos de hoje (17/09/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (17/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

América do Sul: Copa Libertadores – Playoffs

River Plate x Palmeiras – 21:30 – TV Globo

América do Sul: Copa Sul-Americana – Playoffs

Bolívar x Atlético-MG – 19:00 – ESPN/Disney+

Ind. del Valle x Once Caldas – 21:30 – ESPN/Disney+

Brasil: Brasileirão Betano

Botafogo x Mirassol – 19:30 – Premiere

Europa: Liga dos Campeões – Fase da Liga

Olympiacos x Pafos – 13:45 – ESPN/Disney+

Slavia Praga x Bodo/Glimt – 13:45 – ESPN/Disney+

Ajax x Inter – 16:00 – ESPN/Disney+

Bayern x Chelsea – 16:00 – ESPN/Disney+

Liverpool x Atl. Madrid – 16:00 – ESPN/Disney+

PSG x Atalanta – 16:00 – ESPN/Disney+

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (17/09/2025)

Para quem deseja apostar com segurança nos confrontos deste sábado, é essencial contar com plataformas confiáveis e licenciadas no Brasil. Abaixo, listamos as principais casas de apostas recomendadas, cada uma com diferenciais que garantem boas odds, praticidade e experiência de qualidade.