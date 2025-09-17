Jogos de hoje (17/09/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A terça-feira, 17 de setembro de 2025, promete grandes emoções no futebol sul-americano e europeu. Pela Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, clubes brasileiros entram em campo em busca de vaga nos playoffs. Já na Europa, a fase da Liga dos Campeões reserva confrontos de peso. Confira abaixo os horários e onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.
Lista dos melhores jogos de hoje (17/09/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (17/09/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
América do Sul: Copa Libertadores – Playoffs
- River Plate x Palmeiras – 21:30 – TV Globo
América do Sul: Copa Sul-Americana – Playoffs
- Bolívar x Atlético-MG – 19:00 – ESPN/Disney+
- Ind. del Valle x Once Caldas – 21:30 – ESPN/Disney+
Brasil: Brasileirão Betano
- Botafogo x Mirassol – 19:30 – Premiere
Europa: Liga dos Campeões – Fase da Liga
- Olympiacos x Pafos – 13:45 – ESPN/Disney+
- Slavia Praga x Bodo/Glimt – 13:45 – ESPN/Disney+
- Ajax x Inter – 16:00 – ESPN/Disney+
- Bayern x Chelsea – 16:00 – ESPN/Disney+
- Liverpool x Atl. Madrid – 16:00 – ESPN/Disney+
- PSG x Atalanta – 16:00 – ESPN/Disney+
