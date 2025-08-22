Jogos de hoje (22/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Se você está procurando onde assistir aos jogos de hoje (22/08/2025), chegou ao lugar certo. Aqui reunimos em um só lugar os principais confrontos do dia, com horários atualizados e canais de transmissão confirmados. Do futebol nacional às grandes ligas europeias, você confere a agenda completa para não perder nenhum lance das partidas mais importantes desta sexta-feira.

Lista dos melhores jogos de hoje (22/08/2025)

Bundesliga (Alemanha)

Bayern de Munique x RB Leipzig – 15h30 – Transmissão: SporTV, SporTV 4K e OneFootball

Ligue 1 (França)

PSG x Angers SCO – 15h45 – Transmissão: Ligue 1+ e Cazé TV

Premier League (Inglaterra)

West Ham x Chelsea – 16h00 – Transmissão: ESPN / Disney+

La Liga (Espanha)

Betis x Alavés – 16h30 (horário de Brasília) – Transmissão: ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B (Brasil)

Athletic Club x Chapecoense – 19h00 – Transmissão: ESPN / Disney+ e Premiere

– 19h00 – Transmissão: ESPN / Disney+ e Premiere Criciúma x Novorizontino – 21h35 – Transmissão: Premiere

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (22/08/2025)

