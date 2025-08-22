+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (22/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Saiba onde assistir aos jogos de hoje (22/08/2025). Confira horários e transmissões do futebol nesta sexta. Jogue com responsabilidade.

Matheus Bastos | 22/08/2025

Se você está procurando onde assistir aos jogos de hoje (22/08/2025), chegou ao lugar certo. Aqui reunimos em um só lugar os principais confrontos do dia, com horários atualizados e canais de transmissão confirmados. Do futebol nacional às grandes ligas europeias, você confere a agenda completa para não perder nenhum lance das partidas mais importantes desta sexta-feira.

Lista dos melhores jogos de hoje (22/08/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (22/08/2025).

Bundesliga (Alemanha)

  • Bayern de Munique x RB Leipzig – 15h30 – Transmissão: SporTV, SporTV 4K e OneFootball

Ligue 1 (França)

  • PSG x Angers SCO – 15h45 – Transmissão: Ligue 1+ e Cazé TV

Premier League (Inglaterra)

  • West Ham x Chelsea – 16h00 – Transmissão: ESPN / Disney+

La Liga (Espanha)

  • Betis x Alavés – 16h30 (horário de Brasília) – Transmissão: ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B (Brasil)

  • Athletic Club x Chapecoense – 19h00 – Transmissão: ESPN / Disney+ e Premiere
  • Criciúma x Novorizontino – 21h35 – Transmissão: Premiere

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (22/08/2025)

Para quem vai acompanhar os jogos desta sexta-feira, contar com uma casa de apostas confiável faz toda a diferença. Listamos abaixo as principais operadoras licenciadas no Brasil, que oferecem bons recursos nos aplicativos, variedade de mercados e transações rápidas para você aproveitar os confrontos do dia com segurança.

  1. Superbet: interface moderna e odds competitivas no Brasil.
  2. Bet365: líder global com mercados amplos e app confiável.
  3. Betnacional: destaque nacional com Pix rápido e intuitivo.
  4. Betsson: tradição europeia com suporte completo e estabilidade.
  5. KTO: app leve, prático e cheio de promoções.
  6. Stake: odds diferenciadas e plataforma inovadora global.
  7. Esportes da Sorte: forte presença no futebol brasileiro com app dinâmico.
  8. Esportiva bet: foco em ligas locais e acessibilidade.
  9. Vbet: operadora internacional confiável com app versátil.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

