Jogos de hoje (23/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Se você quer saber quais são os jogos de hoje (23/08/2025), está no lugar certo. Reunimos aqui a lista completa das principais partidas de futebol deste sábado, com horários atualizados e canais de transmissão confirmados. Do Brasileirão às grandes ligas da Europa, veja onde assistir ao vivo e acompanhe cada detalhe dos confrontos mais aguardados do dia.
Lista dos melhores jogos de hoje (23/08/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (23/08/2025). Organizamos os confrontos por liga e competição, com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Inglaterra: Premier League
- Manchester City x Tottenham – 08h30 – ESPN / Disney+
- Bournemouth x Wolverhampton – 11h00 – ESPN / Disney+
- Brentford x Aston Villa – 11h00 – ESPN / Disney+
- Burnley x Sunderland – 11h00 – ESPN / Disney+
- Arsenal x Leeds – 13h30 – ESPN / Disney+
Alemanha: Bundesliga
- Frankfurt x Bremen – 10h30 – Canal GOAT
- Freiburg x Augsburg – 10h30 – OneFootball
- Heidenheim x Wolfsburg – 10h30 – OneFootball
- Leverkusen x Hoffenheim – 10h30 – OneFootball
- Union Berlin x Stuttgart – 10h30 – RedeTV
- St. Pauli x Dortmund – 13h30 – Canal GOAT
Itália: Serie A
- Genoa x Lecce – 13h30 – ESPN / Star+
- Sassuolo x Napoli – 13h30 – ESPN / Star+
- AC Milan x Cremonese – 15h45 – ESPN / Star+
- AS Roma x Bologna – 15h45 – ESPN / Star+
Espanha: LaLiga
- Mallorca x Celta de Vigo – 12h00 – ESPN / Disney+
- Atl. Madrid x Elche – 14h30 – ESPN / Disney+
- Levante x Barcelona – 16h30 – ESPN / Disney+
França: Ligue 1
- Marseille x Paris FC – 12h00 – Cazé TV
- Nice x Auxerre – 14h00 – Cazé TV
- Lyon x Metz – 16h05 – Cazé TV
Brasil: Brasileirão Betano (Série A)
- Red Bull Bragantino x Fluminense – 16h00 – Premiere
- Cruzeiro x Internacional – 18h30 – Amazon Prime Video
- Grêmio x Ceará – 21h00 – SporTV e Premiere
Brasil: Brasileirão Série B Superbet
- Coritiba x Remo – 16h00 – Premiere
- Goiás x América‑MG – 18h00 – Premiere
- CRB x Athletico‑PR – 20h30 – Premiere
