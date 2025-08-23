+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (23/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Confira os principais jogos de hoje (23/08/2025). Saiba os horários e as transmissões para acompanhar o futebol. Jogue com responsabilidade.

Matheus Bastos | 23/08/2025

Se você quer saber quais são os jogos de hoje (23/08/2025), está no lugar certo. Reunimos aqui a lista completa das principais partidas de futebol deste sábado, com horários atualizados e canais de transmissão confirmados. Do Brasileirão às grandes ligas da Europa, veja onde assistir ao vivo e acompanhe cada detalhe dos confrontos mais aguardados do dia.

Lista dos melhores jogos de hoje (23/08/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (23/08/2025). Organizamos os confrontos por liga e competição, com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Inglaterra: Premier League

  • Manchester City x Tottenham – 08h30 – ESPN / Disney+
  • Bournemouth x Wolverhampton – 11h00 – ESPN / Disney+
  • Brentford x Aston Villa – 11h00 – ESPN / Disney+
  • Burnley x Sunderland – 11h00 – ESPN / Disney+
  • Arsenal x Leeds – 13h30 – ESPN / Disney+

Alemanha: Bundesliga

  • Frankfurt x Bremen – 10h30 – Canal GOAT
  • Freiburg x Augsburg – 10h30 – OneFootball
  • Heidenheim x Wolfsburg – 10h30 – OneFootball
  • Leverkusen x Hoffenheim – 10h30 – OneFootball
  • Union Berlin x Stuttgart – 10h30 – RedeTV
  • St. Pauli x Dortmund – 13h30 – Canal GOAT

Itália: Serie A

  • Genoa x Lecce – 13h30 – ESPN / Star+
  • Sassuolo x Napoli – 13h30 – ESPN / Star+
  • AC Milan x Cremonese – 15h45 – ESPN / Star+
  • AS Roma x Bologna – 15h45 – ESPN / Star+

Espanha: LaLiga

  • Mallorca x Celta de Vigo – 12h00 – ESPN / Disney+
  • Atl. Madrid x Elche – 14h30 – ESPN / Disney+
  • Levante x Barcelona – 16h30 – ESPN / Disney+

França: Ligue 1

  • Marseille x Paris FC – 12h00 – Cazé TV
  • Nice x Auxerre – 14h00 – Cazé TV
  • Lyon x Metz – 16h05 – Cazé TV

Brasil: Brasileirão Betano (Série A)

  • Red Bull Bragantino x Fluminense – 16h00 – Premiere
  • Cruzeiro x Internacional – 18h30 – Amazon Prime Video
  • Grêmio x Ceará – 21h00 – SporTV e Premiere

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

  • Coritiba x Remo – 16h00 – Premiere
  • Goiás x América‑MG – 18h00 – Premiere
  • CRB x Athletico‑PR – 20h30 – Premiere

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (23/08/2025)

Com tantos confrontos importantes acontecendo neste sábado, escolher uma boa casa de apostas faz toda a diferença. Aplicativos seguros, rápidos e com mercados variados garantem mais praticidade para quem deseja acompanhar os jogos de perto. Confira abaixo as principais operadoras licenciadas no Brasil que se destacam pela qualidade de seus serviços.

  1. Superbet: navegação rápida, design intuitivo e promoções constantes.
  2. Bet365: enorme variedade de esportes e mercados disponíveis.
  3. Betnacional: pagamentos instantâneos via Pix e foco nacional.
  4. Betsson: suporte multilíngue e experiência sólida em apostas.
  5. KTO: plataforma ágil com recursos exclusivos para mobile.
  6. Stake: destaque em eSports e odds mais ousadas.
  7. Esportes da Sorte: forte ligação com clubes brasileiros e torcedores.
  8. Esportiva bet: aposta em ligas regionais e acessibilidade simples.
  9. Vbet: aplicativo robusto com cobertura internacional de campeonatos.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

