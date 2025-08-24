+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (24/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (24/08/2025): confira horários e onde assistir ao vivo às principais partidas do mundo. Jogue com responsabilidade.

Matheus Bastos | 24/08/2025

O domingo promete ser daqueles para quem não desgruda da tela: os jogos de hoje (24/08/2025) reúnem clássicos nacionais e grandes confrontos internacionais. Do equilíbrio do Brasileirão aos duelos quentes da Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 e Bundesliga, a bola vai rolar em estádios cheios de história e rivalidade. Aqui você encontra a lista completa com horários e onde assistir a cada partida ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (24/08/2025)

Confira a lista dos melhores jogos de hoje (24/08/2025) e se organize para acompanhar os principais confrontos do domingo, com horários e transmissões confirmadas.

Alemanha: Bundesliga

  • Mainz x Köln – 10h30 – OneFootball
  • Monchengladbach x Hamburger SV – 12h30 – OneFootball

Brasil: Brasileirão Série A

  • Bahia x Santos – 16h00 – Globo / Premiere
  • Vasco x Corinthians – 16h00 – Globo / Premiere
  • Fortaleza x Mirassol – 18h30 – Premiere
  • Juventude x Botafogo – 18h30 – SporTV / Premiere
  • São Paulo x Atlético-MG – 20h30 – SporTV / Premiere

Brasil: Série B Superbet

  • Paysandu x Operário – 16h00 – Premiere
  • Ferroviária x Volta Redonda – 18h30 – Premiere
  • Cuiabá x Atlético-GO – 20h30 – SporTV / Premiere

Espanha: La Liga

  • Osasuna x Valencia – 12h00 – ESPN 4 / Star+
  • Real Sociedad x Espanyol – 14h30 – ESPN / Star+
  • Villarreal x Girona – 14h30 – ESPN 2 / Star+
  • Real Oviedo x Real Madrid – 16h30 – ESPN / Star+

França: Ligue 1

  • Lorient x Rennes – 10h00 – Ligue 1 Pass
  • Le Havre x Lens – 12h15 – Ligue 1 Pass
  • Strasbourg x Nantes – 12h15 – Ligue 1 Pass
  • Toulouse x Brest – 12h15 – Ligue 1 Pass
  • Lille x Monaco – 15h45 – ESPN 4 / Star+

Inglaterra: Premier League

  • Crystal Palace x Nottingham – 10h00 – ESPN / Star+
  • Everton x Brighton – 10h00 – ESPN 2 / Star+
  • Fulham x Manchester United – 12h30 – ESPN / Star+

Itália: Serie A

  • Cagliari x Fiorentina – 13h30 – ESPN 3 / Star+
  • Como x Lazio – 13h30 – ESPN / Star+
  • Atalanta x Pisa – 15h45 – Star+
  • Juventus x Parma – 15h45 – ESPN / Star+

