Jogos de hoje (24/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O domingo promete ser daqueles para quem não desgruda da tela: os jogos de hoje (24/08/2025) reúnem clássicos nacionais e grandes confrontos internacionais. Do equilíbrio do Brasileirão aos duelos quentes da Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 e Bundesliga, a bola vai rolar em estádios cheios de história e rivalidade. Aqui você encontra a lista completa com horários e onde assistir a cada partida ao vivo.
Lista dos melhores jogos de hoje (24/08/2025)
Confira a lista dos melhores jogos de hoje (24/08/2025) e se organize para acompanhar os principais confrontos do domingo, com horários e transmissões confirmadas.
Alemanha: Bundesliga
- Mainz x Köln – 10h30 – OneFootball
- Monchengladbach x Hamburger SV – 12h30 – OneFootball
Brasil: Brasileirão Série A
- Bahia x Santos – 16h00 – Globo / Premiere
- Vasco x Corinthians – 16h00 – Globo / Premiere
- Fortaleza x Mirassol – 18h30 – Premiere
- Juventude x Botafogo – 18h30 – SporTV / Premiere
- São Paulo x Atlético-MG – 20h30 – SporTV / Premiere
Brasil: Série B Superbet
- Paysandu x Operário – 16h00 – Premiere
- Ferroviária x Volta Redonda – 18h30 – Premiere
- Cuiabá x Atlético-GO – 20h30 – SporTV / Premiere
Espanha: La Liga
- Osasuna x Valencia – 12h00 – ESPN 4 / Star+
- Real Sociedad x Espanyol – 14h30 – ESPN / Star+
- Villarreal x Girona – 14h30 – ESPN 2 / Star+
- Real Oviedo x Real Madrid – 16h30 – ESPN / Star+
França: Ligue 1
- Lorient x Rennes – 10h00 – Ligue 1 Pass
- Le Havre x Lens – 12h15 – Ligue 1 Pass
- Strasbourg x Nantes – 12h15 – Ligue 1 Pass
- Toulouse x Brest – 12h15 – Ligue 1 Pass
- Lille x Monaco – 15h45 – ESPN 4 / Star+
Inglaterra: Premier League
- Crystal Palace x Nottingham – 10h00 – ESPN / Star+
- Everton x Brighton – 10h00 – ESPN 2 / Star+
- Fulham x Manchester United – 12h30 – ESPN / Star+
Itália: Serie A
- Cagliari x Fiorentina – 13h30 – ESPN 3 / Star+
- Como x Lazio – 13h30 – ESPN / Star+
- Atalanta x Pisa – 15h45 – Star+
- Juventus x Parma – 15h45 – ESPN / Star+
Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (24/08/2025)
Com a agenda cheia de partidas neste domingo, vale confiar em casas de apostas licenciadas e reconhecidas. Essas operadoras se destacam por tradição, credibilidade e serviços pensados para o público brasileiro e internacional.
- Superbet: expansão rápida e forte atuação no Brasil.
- Bet365: líder global com reputação consolidada no mercado.
- Betnacional: casa brasileira popular com foco no futebol.
- Betsson: operadora histórica com presença internacional marcante.
- KTO: crescimento constante e propostas modernas para apostadores.
- Stake: destaque mundial em odds diferenciadas e inovação.
- Esportes da Sorte: patrocinadora de clubes e marcas esportivas locais.
- Esportiva bet: empresa nacional valorizando competições regionais.
- Vbet: credibilidade internacional e boa diversidade de mercados.