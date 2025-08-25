Jogos de hoje (25/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Segunda-feira nem sempre é dia de descanso no futebol — e o cardápio de jogos de hoje (25/08/2025) prova isso. Tem duelo quente no Brasileirão, briga pesada na parte de cima da Premier League e partidas decisivas pela La Liga e Serie A. Se você não quer perder nenhum lance, prepare-se: aqui estão os horários e onde assistir a cada confronto ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (25/08/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (25/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Brasileirão Betano (Série A)

  • Palmeiras x Sport – 19h00 – SporTV / Premiere
  • Flamengo x Vitória – 21h00 – Globo / Premiere

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

  • Botafogo-SP x Vila Nova – 19h00 – Premiere
  • Avaí x Amazonas – 21h30 – SporTV / Premiere

Espanha: LaLiga

  • Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 14h30 – ESPN 4 / Star+
  • Sevilla x Getafe – 16h30 – ESPN / Star+

Inglaterra: Premier League

  • Newcastle x Liverpool – 16h00 – ESPN / Star+

Itália: Serie A

  • Udinese x Verona – 13h30 – ESPN 3 / Star+
  • Inter de Milão x Torino – 15h45 – ESPN / Star+

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (25/08/2025)

Com a agenda cheia nesta segunda-feira, é fundamental contar com casas de apostas seguras e reconhecidas, que oferecem mercados variados e confiança ao apostador. Cada operadora abaixo tem sua identidade e pontos fortes, garantindo opções diferentes para quem busca emoção com responsabilidade.

  1. Superbet: forte presença digital e foco no futebol europeu.
  2. Bet365: referência mundial em apostas ao vivo e streaming.
  3. Betnacional: orgulho brasileiro com grandes patrocínios esportivos nacionais.
  4. Betsson: experiência sólida com tradição no mercado europeu.
  5. KTO: inovação constante e destaque em mercados alternativos.
  6. Stake: presença global com odds dinâmicas em diversas ligas.
  7. Esportes da Sorte: popular entre torcedores brasileiros e grandes campeonatos.
  8. Esportiva bet: proximidade regional e valorização do público local.
  9. Vbet: atuação internacional com foco em confiabilidade e variedade.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

