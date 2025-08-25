Jogos de hoje (25/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Segunda-feira nem sempre é dia de descanso no futebol — e o cardápio de jogos de hoje (25/08/2025) prova isso. Tem duelo quente no Brasileirão, briga pesada na parte de cima da Premier League e partidas decisivas pela La Liga e Serie A. Se você não quer perder nenhum lance, prepare-se: aqui estão os horários e onde assistir a cada confronto ao vivo.
Lista dos melhores jogos de hoje (25/08/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (25/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasil: Brasileirão Betano (Série A)
- Palmeiras x Sport – 19h00 – SporTV / Premiere
- Flamengo x Vitória – 21h00 – Globo / Premiere
Brasil: Brasileirão Série B Superbet
- Botafogo-SP x Vila Nova – 19h00 – Premiere
- Avaí x Amazonas – 21h30 – SporTV / Premiere
Espanha: LaLiga
- Athletic Bilbao x Rayo Vallecano – 14h30 – ESPN 4 / Star+
- Sevilla x Getafe – 16h30 – ESPN / Star+
Inglaterra: Premier League
- Newcastle x Liverpool – 16h00 – ESPN / Star+
Itália: Serie A
- Udinese x Verona – 13h30 – ESPN 3 / Star+
- Inter de Milão x Torino – 15h45 – ESPN / Star+
