Jogos de hoje (26/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O dia 26 de agosto chega com uma agenda movimentada para os apaixonados por futebol. Tem decisão de vaga na Liga dos Campeões, partidas quentes pela Copa da Alemanha, confrontos importantes nas eliminatórias da Copa Africana de Nações e até disputa no Brasileirão Sub-20, mostrando que a bola não para em nenhum canto do mundo.
E se você não quer perder nenhum detalhe, está no lugar certo. Aqui reunimos os horários e transmissões confirmadas de todas as partidas, para que você acompanhe desde os embates internacionais até os jogos que movimentam o futebol brasileiro. Continue lendo e descubra onde assistir cada confronto ao vivo hoje.
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (26/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Europa: Liga dos Campeões – Qualificação
- Kairat Almaty (Cazaquistão) x Celtic (Escócia) – 13h45
- Pafos (Chipre) x Crvena Zvezda (Sérvia) – 16h00
- Sturm Graz (Áustria) x Bodø/Glimt (Noruega) – 16h00
Alemanha: Copa da Alemanha
- Braunschweig x Stuttgart – 15h45 – a confirmar
África: Eliminatórias da Copa das Nações Africanas
- Madagascar x Sudão – 11h30
- Marrocos x Senegal – 14h30
Brasil: Brasileirão Sub-20 – Playoffs
- Palmeiras U20 x RB Bragantino U20 – 21h00 – SporTV (provável)
