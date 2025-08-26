+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (26/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Veja onde assistir aos jogos de hoje (26/08/2025). Agenda completa com Liga dos Campeões e Brasileirão Sub-20. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 26/08/2025

O dia 26 de agosto chega com uma agenda movimentada para os apaixonados por futebol. Tem decisão de vaga na Liga dos Campeões, partidas quentes pela Copa da Alemanha, confrontos importantes nas eliminatórias da Copa Africana de Nações e até disputa no Brasileirão Sub-20, mostrando que a bola não para em nenhum canto do mundo.

E se você não quer perder nenhum detalhe, está no lugar certo. Aqui reunimos os horários e transmissões confirmadas de todas as partidas, para que você acompanhe desde os embates internacionais até os jogos que movimentam o futebol brasileiro. Continue lendo e descubra onde assistir cada confronto ao vivo hoje.

Lista dos melhores jogos de hoje (26/08/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (26/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Europa: Liga dos Campeões – Qualificação

  • Kairat Almaty (Cazaquistão) x Celtic (Escócia) – 13h45
  • Pafos (Chipre) x Crvena Zvezda (Sérvia) – 16h00
  • Sturm Graz (Áustria) x Bodø/Glimt (Noruega) – 16h00

Alemanha: Copa da Alemanha

  • Braunschweig x Stuttgart – 15h45 – a confirmar

África: Eliminatórias da Copa das Nações Africanas

  • Madagascar x Sudão – 11h30
  • Marrocos x Senegal – 14h30

Brasil: Brasileirão Sub-20 – Playoffs

  • Palmeiras U20 x RB Bragantino U20 – 21h00 – SporTV (provável)

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (26/08/2025)

Com tantos jogos acontecendo nesta terça-feira, escolher uma casa de apostas confiável é essencial para aproveitar a rodada com segurança. Reunimos abaixo algumas das principais operadoras licenciadas no Brasil, cada uma com características que podem atender desde iniciantes até apostadores mais experientes.

  1. Superbet: expansão consistente e foco no mercado brasileiro.
  2. Bet365: gigante mundial com odds competitivas e confiáveis.
  3. Betnacional: destaque nacional com forte presença no futebol.
  4. Betsson: tradição europeia e reputação sólida no setor.
  5. KTO: inovação constante e proximidade com apostadores locais.
  6. Stake: odds agressivas e presença global consolidada.
  7. Esportes da Sorte: referência nacional e patrocínios esportivos relevantes.
  8. Esportiva bet: valorização das ligas regionais e acessibilidade.
  9. Vbet: credibilidade internacional com ampla diversidade esportiva.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

