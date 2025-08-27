Jogos de hoje (27/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

A quarta-feira chega repleta de emoção para os amantes do futebol. O dia 27/08/2025 reserva clássicos decisivos na Copa do Brasil, duelos de tirar o fôlego nas fases finais da Liga dos Campeões, além de confrontos importantes na LaLiga, na Copa da Alemanha e até nos playoffs da Copa das Ligas da Concacaf.
Seja em gramados brasileiros ou nos estádios europeus, cada partida carrega expectativa e histórias que prometem agitar os torcedores. Aqui você encontra a agenda completa com horários e transmissões confirmadas, para acompanhar cada lance ao vivo sem perder nenhum detalhe.
Lista dos melhores jogos de hoje (27/08/2025)
Brasil: Copa Betano do Brasil
- Atlético-MG x Cruzeiro – 19h30 – Globo / Premiere
- Athletico-PR x Corinthians – 21h30 – SporTV / Premiere
- Vasco x Botafogo – 21h30 – Premiere
Espanha: LaLiga
- Celta de Vigo x Betis – 16h00 – ESPN 4 / Star+
Europa: Liga dos Campeões – Qualificação
- Qarabag (AZE) x Ferencvaros (HUN) – 13h45 – HBO Max
- Benfica (POR) x Fenerbahce (TUR) – 16h00 – HBO Max
- Club Brugge (BEL) x Rangers (SCO) – 16h00 – HBO Max
- FC Copenhagen (DEN) x Basel (SUI) – 16h00 – HBO Max
Europa: Liga Europa – Qualificação
- AEK Larnaca (CYP) x Brann (NOR) – 13h30 – a confirmar
Alemanha: Copa da Alemanha
- Wehen x Bayern de Munique – 15h45 – OneFootball
América do Norte e Central: Copa das Ligas – Playoffs
- Inter Miami x Orlando City – 21h30 – Apple TV+
- Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders – 23h45 – Apple TV+
Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (27/08/2025)
Os jogos desta quarta-feira prometem movimentar o cenário esportivo, e escolher uma casa de apostas confiável faz toda a diferença. Reunimos abaixo operadoras licenciadas que se destacam pela segurança, variedade de mercados e credibilidade, para que você possa acompanhar a rodada com tranquilidade e boas opções de apostas.
- Superbet: presença crescente e boas opções de mercados.
- Bet365: referência global em apostas esportivas online.
- Betnacional: popular entre brasileiros e focada no futebol.
- Betsson: operadora internacional com histórico de confiança.
- KTO: moderna, prática e voltada ao público nacional.
- Stake: forte no digital e odds diferenciadas.
- Esportes da Sorte: destaque em campeonatos e clubes locais.
- Esportiva bet: acessível e próxima do público regional.
- Vbet: cobertura internacional ampla e confiável.