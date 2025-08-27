+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (27/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (27/08/2025): confira horários e onde assistir ao vivo à Copa do Brasil, Liga dos Campeões, La Liga e outros. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 27/08/2025

A quarta-feira chega repleta de emoção para os amantes do futebol. O dia 27/08/2025 reserva clássicos decisivos na Copa do Brasil, duelos de tirar o fôlego nas fases finais da Liga dos Campeões, além de confrontos importantes na LaLiga, na Copa da Alemanha e até nos playoffs da Copa das Ligas da Concacaf.

Seja em gramados brasileiros ou nos estádios europeus, cada partida carrega expectativa e histórias que prometem agitar os torcedores. Aqui você encontra a agenda completa com horários e transmissões confirmadas, para acompanhar cada lance ao vivo sem perder nenhum detalhe.

Lista dos melhores jogos de hoje (27/08/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (27/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Copa Betano do Brasil

  • Atlético-MG x Cruzeiro – 19h30 – Globo / Premiere
  • Athletico-PR x Corinthians – 21h30 – SporTV / Premiere
  • Vasco x Botafogo – 21h30 – Premiere

Espanha: LaLiga

  • Celta de Vigo x Betis – 16h00 – ESPN 4 / Star+

Europa: Liga dos Campeões – Qualificação

  • Qarabag (AZE) x Ferencvaros (HUN) – 13h45 – HBO Max
  • Benfica (POR) x Fenerbahce (TUR) – 16h00 – HBO Max
  • Club Brugge (BEL) x Rangers (SCO) – 16h00 – HBO Max
  • FC Copenhagen (DEN) x Basel (SUI) – 16h00 – HBO Max

Europa: Liga Europa – Qualificação

  • AEK Larnaca (CYP) x Brann (NOR) – 13h30 – a confirmar

Alemanha: Copa da Alemanha

  • Wehen x Bayern de Munique – 15h45 – OneFootball

América do Norte e Central: Copa das Ligas – Playoffs

  • Inter Miami x Orlando City – 21h30 – Apple TV+
  • Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders – 23h45 – Apple TV+

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (27/08/2025)

Os jogos desta quarta-feira prometem movimentar o cenário esportivo, e escolher uma casa de apostas confiável faz toda a diferença. Reunimos abaixo operadoras licenciadas que se destacam pela segurança, variedade de mercados e credibilidade, para que você possa acompanhar a rodada com tranquilidade e boas opções de apostas.

  1. Superbet: presença crescente e boas opções de mercados.
  2. Bet365: referência global em apostas esportivas online.
  3. Betnacional: popular entre brasileiros e focada no futebol.
  4. Betsson: operadora internacional com histórico de confiança.
  5. KTO: moderna, prática e voltada ao público nacional.
  6. Stake: forte no digital e odds diferenciadas.
  7. Esportes da Sorte: destaque em campeonatos e clubes locais.
  8. Esportiva bet: acessível e próxima do público regional.
  9. Vbet: cobertura internacional ampla e confiável.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

