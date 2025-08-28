Jogos de hoje (28/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O dia 28/08/2025 chega recheado de grandes emoções no futebol. A rodada traz duelos decisivos da Copa do Brasil, além de uma maratona de confrontos pelas fases de qualificação da Liga Europa e da Liga Conferência da UEFA. Para você não perder nenhum detalhe, reunimos abaixo os horários e onde assistir a cada jogo ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (28/08/2025)

Brasil: Copa Betano do Brasil

Remo x Criciúma – 21h35 – SporTV / Premiere

Bahia x Fluminense – 19h30 – Globo / Premiere

Europa: Liga Europa – Qualificação

KuPS (FIN) x Midtjylland (DEN) – 12h00

Sigma Olomouc (CZE) x Malmö FF (SWE) – 13h30

Samsunspor (TUR) x Panathinaikos (GRE) – 14h00

Ludogorets (BUL) x Shkendija (MKD) – 14h30

PAOK (GRE) x Rijeka (CRO) – 14h30

Dynamo Kiev (UKR) x Maccabi Tel Aviv (ISR) – 15h00

Genk (BEL) x Lech Poznan (POL) – 15h00

Utrecht (NED) x Zrinjski (BIH) – 15h00

Young Boys (SUI) x Slovan Bratislava (SVK) – 15h00

FCSB (ROU) x Aberdeen (SCO) – 15h30

Braga (POR) x Lincoln (GIB) – 16h00

Europa: Liga Conferência – Qualificação

Fredrikstad (NOR) x Crystal Palace (ENG) – 13h00

Noah (ARM) x Olimpija Ljubljana (SLO) – 13h00

Omonia (CYP) x Wolfsberger (AUT) – 13h00

Besiktas (TUR) x Lausanne (SUI) – 14h00

RFS (LAT) x Hamrun (MLT) – 14h00

SK Rapid Wien (AUT) x Györ (HUN) – 14h00

AZ Alkmaar (NED) x Levski (BUL) – 14h30

CFR Cluj (ROU) x Hacken (SWE) – 14h30

Univ. Craiova (ROU) x Basaksehir (TUR) – 14h30

AEK (GRE) x Anderlecht (BEL) – 15h00

Arda (BUL) x Rakow (POL) – 15h00

Brondby (DEN) x Strasbourg (FRA) – 15h00

Differdange (LUX) x Drita (KOS) – 15h00

Fiorentina (ITA) x Polissya Zhytomyr (UKR) – 15h00

Ostrava (CZE) x Celje (SLO) – 15h00

Rayo Vallecano (ESP) x Neman (BLR) – 15h00

Dinamo Tirana (ALB) x Jagiellonia (POL) – 15h45

Linfield (NIR) x Shelbourne (IRL) – 15h45

Legia (POL) x Hibernian (SCO) – 16h00

Mainz (GER) x Rosenborg (NOR) – 16h00

Servette (SUI) x Shakhtar Donetsk (UKR) – 16h00

Shamrock Rovers (IRL) x Santa Clara (POR) – 16h00

Virtus (SMR) x Breidablik (ISL) – 16h00

