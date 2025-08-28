Jogos de hoje (28/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O dia 28/08/2025 chega recheado de grandes emoções no futebol. A rodada traz duelos decisivos da Copa do Brasil, além de uma maratona de confrontos pelas fases de qualificação da Liga Europa e da Liga Conferência da UEFA. Para você não perder nenhum detalhe, reunimos abaixo os horários e onde assistir a cada jogo ao vivo.
Lista dos melhores jogos de hoje (28/08/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (28/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasil: Copa Betano do Brasil
- Remo x Criciúma – 21h35 – SporTV / Premiere
- Bahia x Fluminense – 19h30 – Globo / Premiere
Europa: Liga Europa – Qualificação
- KuPS (FIN) x Midtjylland (DEN) – 12h00
- Sigma Olomouc (CZE) x Malmö FF (SWE) – 13h30
- Samsunspor (TUR) x Panathinaikos (GRE) – 14h00
- Ludogorets (BUL) x Shkendija (MKD) – 14h30
- PAOK (GRE) x Rijeka (CRO) – 14h30
- Dynamo Kiev (UKR) x Maccabi Tel Aviv (ISR) – 15h00
- Genk (BEL) x Lech Poznan (POL) – 15h00
- Utrecht (NED) x Zrinjski (BIH) – 15h00
- Young Boys (SUI) x Slovan Bratislava (SVK) – 15h00
- FCSB (ROU) x Aberdeen (SCO) – 15h30
- Braga (POR) x Lincoln (GIB) – 16h00
Europa: Liga Conferência – Qualificação
- Fredrikstad (NOR) x Crystal Palace (ENG) – 13h00
- Noah (ARM) x Olimpija Ljubljana (SLO) – 13h00
- Omonia (CYP) x Wolfsberger (AUT) – 13h00
- Besiktas (TUR) x Lausanne (SUI) – 14h00
- RFS (LAT) x Hamrun (MLT) – 14h00
- SK Rapid Wien (AUT) x Györ (HUN) – 14h00
- AZ Alkmaar (NED) x Levski (BUL) – 14h30
- CFR Cluj (ROU) x Hacken (SWE) – 14h30
- Univ. Craiova (ROU) x Basaksehir (TUR) – 14h30
- AEK (GRE) x Anderlecht (BEL) – 15h00
- Arda (BUL) x Rakow (POL) – 15h00
- Brondby (DEN) x Strasbourg (FRA) – 15h00
- Differdange (LUX) x Drita (KOS) – 15h00
- Fiorentina (ITA) x Polissya Zhytomyr (UKR) – 15h00
- Ostrava (CZE) x Celje (SLO) – 15h00
- Rayo Vallecano (ESP) x Neman (BLR) – 15h00
- Dinamo Tirana (ALB) x Jagiellonia (POL) – 15h45
- Linfield (NIR) x Shelbourne (IRL) – 15h45
- Legia (POL) x Hibernian (SCO) – 16h00
- Mainz (GER) x Rosenborg (NOR) – 16h00
- Servette (SUI) x Shakhtar Donetsk (UKR) – 16h00
- Shamrock Rovers (IRL) x Santa Clara (POR) – 16h00
- Virtus (SMR) x Breidablik (ISL) – 16h00
