Jogos de hoje (28/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Saiba tudo sobre os jogos de hoje (28/08/2025). Horários e transmissões das competições. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 28/08/2025

O dia 28/08/2025 chega recheado de grandes emoções no futebol. A rodada traz duelos decisivos da Copa do Brasil, além de uma maratona de confrontos pelas fases de qualificação da Liga Europa e da Liga Conferência da UEFA. Para você não perder nenhum detalhe, reunimos abaixo os horários e onde assistir a cada jogo ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (28/08/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (28/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Copa Betano do Brasil

  • Remo x Criciúma – 21h35 – SporTV / Premiere
  • Bahia x Fluminense – 19h30 – Globo / Premiere

Europa: Liga Europa – Qualificação

  • KuPS (FIN) x Midtjylland (DEN) – 12h00 
  • Sigma Olomouc (CZE) x Malmö FF (SWE) – 13h30 
  • Samsunspor (TUR) x Panathinaikos (GRE) – 14h00 
  • Ludogorets (BUL) x Shkendija (MKD) – 14h30 
  • PAOK (GRE) x Rijeka (CRO) – 14h30 
  • Dynamo Kiev (UKR) x Maccabi Tel Aviv (ISR) – 15h00 
  • Genk (BEL) x Lech Poznan (POL) – 15h00 
  • Utrecht (NED) x Zrinjski (BIH) – 15h00 
  • Young Boys (SUI) x Slovan Bratislava (SVK) – 15h00 
  • FCSB (ROU) x Aberdeen (SCO) – 15h30 
  • Braga (POR) x Lincoln (GIB) – 16h00 

Europa: Liga Conferência – Qualificação

  • Fredrikstad (NOR) x Crystal Palace (ENG) – 13h00 
  • Noah (ARM) x Olimpija Ljubljana (SLO) – 13h00 
  • Omonia (CYP) x Wolfsberger (AUT) – 13h00 
  • Besiktas (TUR) x Lausanne (SUI) – 14h00 
  • RFS (LAT) x Hamrun (MLT) – 14h00 
  • SK Rapid Wien (AUT) x Györ (HUN) – 14h00 
  • AZ Alkmaar (NED) x Levski (BUL) – 14h30 
  • CFR Cluj (ROU) x Hacken (SWE) – 14h30 
  • Univ. Craiova (ROU) x Basaksehir (TUR) – 14h30 
  • AEK (GRE) x Anderlecht (BEL) – 15h00 
  • Arda (BUL) x Rakow (POL) – 15h00 
  • Brondby (DEN) x Strasbourg (FRA) – 15h00 
  • Differdange (LUX) x Drita (KOS) – 15h00 
  • Fiorentina (ITA) x Polissya Zhytomyr (UKR) – 15h00 
  • Ostrava (CZE) x Celje (SLO) – 15h00 
  • Rayo Vallecano (ESP) x Neman (BLR) – 15h00 
  • Dinamo Tirana (ALB) x Jagiellonia (POL) – 15h45 
  • Linfield (NIR) x Shelbourne (IRL) – 15h45 
  • Legia (POL) x Hibernian (SCO) – 16h00 
  • Mainz (GER) x Rosenborg (NOR) – 16h00 
  • Servette (SUI) x Shakhtar Donetsk (UKR) – 16h00 
  • Shamrock Rovers (IRL) x Santa Clara (POR) – 16h00 
  • Virtus (SMR) x Breidablik (ISL) – 16h00 

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (28/08/2025)

Com tantas partidas acontecendo nesta quinta-feira, apostar em uma casa licenciada e confiável pode tornar a experiência ainda mais divertida e segura. Abaixo, listamos algumas das principais operadoras em atividade no Brasil, cada uma com características próprias que oferecem boas condições para o apostador aproveitar a rodada de hoje.

  1. Superbet: crescimento rápido com mercados variados disponíveis.
  2. Bet365: líder mundial em odds e cobertura esportiva.
  3. Betnacional: casa brasileira com foco no futebol nacional.
  4. Betsson: tradição europeia e ampla credibilidade internacional.
  5. KTO: plataforma moderna com boas oportunidades esportivas.
  6. Stake: odds agressivas e forte presença digital.
  7. Esportes da Sorte: referência em ligas e torneios nacionais.
  8. Esportiva bet: destaque em apostas regionais e acessíveis.
  9. Vbet: ampla variedade esportiva e reputação internacional.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

