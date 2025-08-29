Jogos de hoje (29/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

No calendário desta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, a bola rola em diversos campeonatos nacionais e internacionais. Há partidas decisivas no Brasileirão Série B, confrontos equilibrados na Europa e duelos importantes na América do Sul. Confira abaixo todos os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (29/08/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (29/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Alemanha: Bundesliga

Hamburger SV x St. Pauli – 15h30 – OneFootball

Alemanha: 2. Bundesliga

Hertha x Elversberg – 13h30 – OneFootball

Nurnberg x Paderborn – 13h30 – OneFootball

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

Operário x Coritiba – 19h00 – Premiere

Espanha: LaLiga

Elche x Levante – 14h30 – ESPN / Star+

Valencia x Getafe – 16h30 – ESPN / Star+

França: Ligue 1

Lens x Brest – 15h45 – ESPN / Star+

Itália: Serie A

Cremonese x Sassuolo – 13h30 – ESPN / Star+

Lecce x AC Milan – 15h45 – ESPN / Star+

