Jogos de hoje (29/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos | 29/08/2025

No calendário desta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, a bola rola em diversos campeonatos nacionais e internacionais. Há partidas decisivas no Brasileirão Série B, confrontos equilibrados na Europa e duelos importantes na América do Sul. Confira abaixo todos os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (29/08/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (29/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Alemanha: Bundesliga

  • Hamburger SV x St. Pauli – 15h30 – OneFootball

Alemanha: 2. Bundesliga

  • Hertha x Elversberg – 13h30 – OneFootball
  • Nurnberg x Paderborn – 13h30 – OneFootball

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

  • Operário x Coritiba – 19h00 – Premiere

Espanha: LaLiga

  • Elche x Levante – 14h30 – ESPN / Star+
  • Valencia x Getafe – 16h30 – ESPN / Star+

França: Ligue 1

  • Lens x Brest – 15h45 – ESPN / Star+

Itália: Serie A

  • Cremonese x Sassuolo – 13h30 – ESPN / Star+
  • Lecce x AC Milan – 15h45 – ESPN / Star+

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (29/08/2025)

Se você busca opções confiáveis para acompanhar e apostar nas partidas desta sexta-feira, confira abaixo algumas das plataformas licenciadas mais bem avaliadas no Brasil. Todas oferecem segurança, diversidade de mercados e ferramentas que tornam a experiência mais prática e responsável.

  1. Superbet: mercados variados com foco em torneios globais.
  2. Bet365: estatísticas detalhadas e odds constantemente atualizadas.
  3. Betnacional: operação brasileira com suporte rápido e eficiente.
  4. Betsson: experiência europeia com credibilidade consolidada.
  5. KTO: usabilidade simples e boas cotações consistentes.
  6. Stake: inovação digital e ampla cobertura esportiva.
  7. Esportes da Sorte: forte presença em ligas nacionais relevantes.
  8. Esportiva Bet: navegação acessível com recursos ao vivo.
  9. VBet: variedade esportiva integrada a cassino de qualidade.

