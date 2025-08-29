Jogos de hoje (29/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

No calendário desta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, a bola rola em diversos campeonatos nacionais e internacionais. Há partidas decisivas no Brasileirão Série B, confrontos equilibrados na Europa e duelos importantes na América do Sul. Confira abaixo todos os jogos de hoje, com horários e onde assistir ao vivo.
Lista dos melhores jogos de hoje (29/08/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (29/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Alemanha: Bundesliga
- Hamburger SV x St. Pauli – 15h30 – OneFootball
Alemanha: 2. Bundesliga
- Hertha x Elversberg – 13h30 – OneFootball
- Nurnberg x Paderborn – 13h30 – OneFootball
Brasil: Brasileirão Série B Superbet
- Operário x Coritiba – 19h00 – Premiere
Espanha: LaLiga
- Elche x Levante – 14h30 – ESPN / Star+
- Valencia x Getafe – 16h30 – ESPN / Star+
França: Ligue 1
- Lens x Brest – 15h45 – ESPN / Star+
Itália: Serie A
- Cremonese x Sassuolo – 13h30 – ESPN / Star+
- Lecce x AC Milan – 15h45 – ESPN / Star+
