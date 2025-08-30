+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (30/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Veja a lista completa dos jogos de hoje, 30/08/2025, com confrontos do Brasileirão, Premier League e mais. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 30/08/2025

Os jogos de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025, prometem agitar torcedores no Brasil e no mundo. São confrontos decisivos no Brasileirão, clássicos europeus de peso e partidas que podem mexer na tabela das principais ligas. Confira a programação completa com horários e onde assistir ao vivo.

Lista dos melhores jogos de hoje (30/08/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (30/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Brasileirão Betano

  • Ceará x Juventude – 16h00 – SporTV / Premiere
  • Botafogo x Red Bull Bragantino – 18h30 – SporTV / Premiere
  • Cruzeiro x São Paulo – 21h00 – Premiere

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

  • CRB x Paysandu – 16h00 – Rede TV / Premiere
  • Goiás x Botafogo-SP – 18h30 – SporTV / Premiere
  • Athletico-PR x Novorizontino – 20h30 – SporTV / Premiere

Espanha: LaLiga

  • Alavés x Atlético de Madrid – 12h00 – ESPN / Star+
  • Real Oviedo x Real Sociedad – 14h00 – ESPN / Star+
  • Girona x Sevilla – 14h30 – ESPN / Star+
  • Real Madrid x Mallorca – 16h30 – ESPN / Star+

França: Ligue 1

  • Lorient x Lille – 12h00 – ESPN / Star+
  • Nantes x Auxerre – 14h00 – ESPN / Star+
  • Toulouse x PSG – 16h05 – ESPN / Star+

Inglaterra: Premier League

  • Chelsea x Fulham – 08h30 – ESPN / Star+
  • Manchester United x Burnley – 11h00 – ESPN / Star+
  • Sunderland x Brentford – 11h00 – ESPN / Star+
  • Tottenham x Bournemouth – 11h00 – ESPN / Star+
  • Wolverhampton x Everton – 11h00 – ESPN / Star+
  • Leeds x Newcastle – 13h30 – ESPN / Star+

Itália: Serie A

  • Bologna x Como – 13h30 – ESPN / Star+
  • Parma x Atalanta – 13h30 – ESPN / Star+
  • Napoli x Cagliari – 15h45 – ESPN / Star+
  • Pisa x Roma – 15h45 – ESPN / Star+

Alemanha: Bundesliga

  • Werder Bremen x Bayer Leverkusen – 10h30 – OneFootball
  • Hoffenheim x Eintracht Frankfurt – 10h30 – OneFootball
  • RB Leipzig x Heidenheim – 10h30 – OneFootball
  • Stuttgart x Borussia Mönchengladbach – 10h30 – OneFootball
  • Augsburg x Bayern – 13h30 – OneFootball

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (30/08/2025)

Escolher uma boa plataforma é essencial para aproveitar os jogos de hoje com mais segurança e praticidade. Abaixo, você confere casas licenciadas no Brasil que oferecem mercados variados e experiência confiável para quem busca apostar de forma responsável.

  1. Superbet: rapidez nas apostas e torneios internacionais.
  2. Bet365: ampla cobertura esportiva com dados precisos.
  3. Betnacional: casa nacional com foco em futebol brasileiro.
  4. Betsson: tradição internacional e apostas confiáveis.
  5. KTO: plataforma moderna com boas odds regulares.
  6. Stake: destaque global em esportes e inovação.
  7. Esportes da Sorte: referência em ligas nacionais competitivas.
  8. Esportiva Bet: interface simples e apostas em tempo real.
  9. VBet: catálogo esportivo completo e cassino integrado.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

