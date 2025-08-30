Jogos de hoje (30/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Os jogos de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025, prometem agitar torcedores no Brasil e no mundo. São confrontos decisivos no Brasileirão, clássicos europeus de peso e partidas que podem mexer na tabela das principais ligas. Confira a programação completa com horários e onde assistir ao vivo.
Lista dos melhores jogos de hoje (30/08/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (30/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasil: Brasileirão Betano
- Ceará x Juventude – 16h00 – SporTV / Premiere
- Botafogo x Red Bull Bragantino – 18h30 – SporTV / Premiere
- Cruzeiro x São Paulo – 21h00 – Premiere
Brasil: Brasileirão Série B Superbet
- CRB x Paysandu – 16h00 – Rede TV / Premiere
- Goiás x Botafogo-SP – 18h30 – SporTV / Premiere
- Athletico-PR x Novorizontino – 20h30 – SporTV / Premiere
Espanha: LaLiga
- Alavés x Atlético de Madrid – 12h00 – ESPN / Star+
- Real Oviedo x Real Sociedad – 14h00 – ESPN / Star+
- Girona x Sevilla – 14h30 – ESPN / Star+
- Real Madrid x Mallorca – 16h30 – ESPN / Star+
França: Ligue 1
- Lorient x Lille – 12h00 – ESPN / Star+
- Nantes x Auxerre – 14h00 – ESPN / Star+
- Toulouse x PSG – 16h05 – ESPN / Star+
Inglaterra: Premier League
- Chelsea x Fulham – 08h30 – ESPN / Star+
- Manchester United x Burnley – 11h00 – ESPN / Star+
- Sunderland x Brentford – 11h00 – ESPN / Star+
- Tottenham x Bournemouth – 11h00 – ESPN / Star+
- Wolverhampton x Everton – 11h00 – ESPN / Star+
- Leeds x Newcastle – 13h30 – ESPN / Star+
Itália: Serie A
- Bologna x Como – 13h30 – ESPN / Star+
- Parma x Atalanta – 13h30 – ESPN / Star+
- Napoli x Cagliari – 15h45 – ESPN / Star+
- Pisa x Roma – 15h45 – ESPN / Star+
Alemanha: Bundesliga
- Werder Bremen x Bayer Leverkusen – 10h30 – OneFootball
- Hoffenheim x Eintracht Frankfurt – 10h30 – OneFootball
- RB Leipzig x Heidenheim – 10h30 – OneFootball
- Stuttgart x Borussia Mönchengladbach – 10h30 – OneFootball
- Augsburg x Bayern – 13h30 – OneFootball
