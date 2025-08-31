Jogos de hoje (31/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O domingo, 31 de agosto de 2025, reserva uma maratona de futebol com partidas decisivas no Brasil e na Europa. Clássicos no Brasileirão e confrontos de peso em ligas como Premier League, LaLiga, Serie A e Ligue 1 prometem muita emoção. É dia de acompanhar os jogos de hoje do início ao fim.

Para ajudar na sua programação, reunimos todos os horários em Brasília e os canais oficiais de transmissão. Assim você sabe onde assistir desde os duelos nacionais até os grandes jogos internacionais. Fique até o fim e confira a lista completa das partidas ao vivo deste domingo.

Lista dos melhores jogos de hoje (31/08/2025)

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (31/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Brasileirão Betano

Flamengo x Grêmio – 16h00 – Globo / Premiere

Santos x Fluminense – 16h00 – Premiere

Corinthians x Palmeiras – 18h30 – Globo / Premiere

Mirassol x Bahia – 18h30 – Premiere

Vitória x Atlético-MG – 18h30 – Premiere

Internacional x Fortaleza – 20h30 – SporTV / Premiere

Sport x Vasco – 20h30 – SporTV / Premiere

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

Atlético-GO x Amazonas – 16h00 – Band / Premiere

Volta Redonda x Athletic Club – 18h30 – SporTV / Premiere

Espanha: LaLiga

Celta de Vigo x Villarreal – 12h00 – ESPN / Star+

Betis x Athletic Bilbao – 14h00 – ESPN / Star+

Espanyol x Osasuna – 14h30 – ESPN / Star+

Rayo Vallecano x Barcelona – 16h30 – ESPN / Star+

França: Ligue 1

Angers x Rennes – 10h00 – ESPN / Star+

Le Havre x Nice – 12h15 – ESPN / Star+

Monaco x Strasbourg – 12h15 – ESPN / Star+

Paris FC x Metz – 12h15 – ESPN / Star+

Lyon x Marseille – 15h45 – ESPN / Star+

Inglaterra: Premier League

Brighton x Manchester City – 10h00 – ESPN / Star+

Nottingham x West Ham – 10h00 – ESPN / Star+

Liverpool x Arsenal – 12h30 – ESPN / Star+

Aston Villa x Crystal Palace – 15h00 – ESPN / Star+

Itália: Serie A

Genoa x Juventus – 13h30 – ESPN / Star+

Torino x Fiorentina – 13h30 – ESPN / Star+

Inter x Udinese – 15h45 – ESPN / Star+

Lazio x Verona – 15h45 – ESPN / Star+

Alemanha: Bundesliga

Wolfsburg x Mainz – 10h30 – OneFootball

Borussia Dortmund x Union Berlin – 12h30 – OneFootball

Köln x Freiburg – 14h30 – OneFootball

