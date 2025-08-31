Jogos de hoje (31/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

O domingo, 31 de agosto de 2025, reserva uma maratona de futebol com partidas decisivas no Brasil e na Europa. Clássicos no Brasileirão e confrontos de peso em ligas como Premier League, LaLiga, Serie A e Ligue 1 prometem muita emoção. É dia de acompanhar os jogos de hoje do início ao fim.
Para ajudar na sua programação, reunimos todos os horários em Brasília e os canais oficiais de transmissão. Assim você sabe onde assistir desde os duelos nacionais até os grandes jogos internacionais. Fique até o fim e confira a lista completa das partidas ao vivo deste domingo.
Lista dos melhores jogos de hoje (31/08/2025)
Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (31/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.
Brasil: Brasileirão Betano
- Flamengo x Grêmio – 16h00 – Globo / Premiere
- Santos x Fluminense – 16h00 – Premiere
- Corinthians x Palmeiras – 18h30 – Globo / Premiere
- Mirassol x Bahia – 18h30 – Premiere
- Vitória x Atlético-MG – 18h30 – Premiere
- Internacional x Fortaleza – 20h30 – SporTV / Premiere
- Sport x Vasco – 20h30 – SporTV / Premiere
Brasil: Brasileirão Série B Superbet
- Atlético-GO x Amazonas – 16h00 – Band / Premiere
- Volta Redonda x Athletic Club – 18h30 – SporTV / Premiere
Espanha: LaLiga
- Celta de Vigo x Villarreal – 12h00 – ESPN / Star+
- Betis x Athletic Bilbao – 14h00 – ESPN / Star+
- Espanyol x Osasuna – 14h30 – ESPN / Star+
- Rayo Vallecano x Barcelona – 16h30 – ESPN / Star+
França: Ligue 1
- Angers x Rennes – 10h00 – ESPN / Star+
- Le Havre x Nice – 12h15 – ESPN / Star+
- Monaco x Strasbourg – 12h15 – ESPN / Star+
- Paris FC x Metz – 12h15 – ESPN / Star+
- Lyon x Marseille – 15h45 – ESPN / Star+
Inglaterra: Premier League
- Brighton x Manchester City – 10h00 – ESPN / Star+
- Nottingham x West Ham – 10h00 – ESPN / Star+
- Liverpool x Arsenal – 12h30 – ESPN / Star+
- Aston Villa x Crystal Palace – 15h00 – ESPN / Star+
Itália: Serie A
- Genoa x Juventus – 13h30 – ESPN / Star+
- Torino x Fiorentina – 13h30 – ESPN / Star+
- Inter x Udinese – 15h45 – ESPN / Star+
- Lazio x Verona – 15h45 – ESPN / Star+
Alemanha: Bundesliga
- Wolfsburg x Mainz – 10h30 – OneFootball
- Borussia Dortmund x Union Berlin – 12h30 – OneFootball
- Köln x Freiburg – 14h30 – OneFootball
