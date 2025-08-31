+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Jogos de hoje (31/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Veja a lista completa dos jogos de hoje, 31/08/2025, com clássicos no Brasil e partidas decisivas. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 31/08/2025

O domingo, 31 de agosto de 2025, reserva uma maratona de futebol com partidas decisivas no Brasil e na Europa. Clássicos no Brasileirão e confrontos de peso em ligas como Premier League, LaLiga, Serie A e Ligue 1 prometem muita emoção. É dia de acompanhar os jogos de hoje do início ao fim.

<<Aposte nos jogos de hoje com a Superbet>>

Para ajudar na sua programação, reunimos todos os horários em Brasília e os canais oficiais de transmissão. Assim você sabe onde assistir desde os duelos nacionais até os grandes jogos internacionais. Fique até o fim e confira a lista completa das partidas ao vivo deste domingo.

Lista dos melhores jogos de hoje (31/08/2025)

Jogos de hoje (31082025) Onde assistir as partidas de futebol e horários

Confira abaixo a lista dos melhores jogos de hoje (31/08/2025), com horários e transmissões confirmadas para você acompanhar cada partida ao vivo.

Brasil: Brasileirão Betano

  • Flamengo x Grêmio – 16h00 – Globo / Premiere
  • Santos x Fluminense – 16h00 – Premiere
  • Corinthians x Palmeiras – 18h30 – Globo / Premiere
  • Mirassol x Bahia – 18h30 – Premiere
  • Vitória x Atlético-MG – 18h30 – Premiere
  • Internacional x Fortaleza – 20h30 – SporTV / Premiere
  • Sport x Vasco – 20h30 – SporTV / Premiere

Brasil: Brasileirão Série B Superbet

  • Atlético-GO x Amazonas – 16h00 – Band / Premiere
  • Volta Redonda x Athletic Club – 18h30 – SporTV / Premiere

Espanha: LaLiga

  • Celta de Vigo x Villarreal – 12h00 – ESPN / Star+
  • Betis x Athletic Bilbao – 14h00 – ESPN / Star+
  • Espanyol x Osasuna – 14h30 – ESPN / Star+
  • Rayo Vallecano x Barcelona – 16h30 – ESPN / Star+

França: Ligue 1

  • Angers x Rennes – 10h00 – ESPN / Star+
  • Le Havre x Nice – 12h15 – ESPN / Star+
  • Monaco x Strasbourg – 12h15 – ESPN / Star+
  • Paris FC x Metz – 12h15 – ESPN / Star+
  • Lyon x Marseille – 15h45 – ESPN / Star+

Inglaterra: Premier League

  • Brighton x Manchester City – 10h00 – ESPN / Star+
  • Nottingham x West Ham – 10h00 – ESPN / Star+
  • Liverpool x Arsenal – 12h30 – ESPN / Star+
  • Aston Villa x Crystal Palace – 15h00 – ESPN / Star+

Itália: Serie A

  • Genoa x Juventus – 13h30 – ESPN / Star+
  • Torino x Fiorentina – 13h30 – ESPN / Star+
  • Inter x Udinese – 15h45 – ESPN / Star+
  • Lazio x Verona – 15h45 – ESPN / Star+

Alemanha: Bundesliga

  • Wolfsburg x Mainz – 10h30 – OneFootball
  • Borussia Dortmund x Union Berlin – 12h30 – OneFootball
  • Köln x Freiburg – 14h30 – OneFootball

Melhores casas para apostar nos jogos de hoje (31/08/2025)

Os jogos de hoje prometem fortes emoções no Brasil e na Europa, e para quem busca apostar com segurança é essencial escolher plataformas licenciadas e confiáveis. Abaixo, listamos casas que se destacam pela variedade de mercados, boas cotações e experiência de uso.

  1. Superbet: apostas ágeis e torneios internacionais de destaque.
  2. Bet365: estatísticas completas e mercados atualizados em tempo real.
  3. Betnacional: foco total no futebol brasileiro e regional.
  4. Betsson: tradição europeia e credibilidade consolidada mundialmente.
  5. KTO: interface moderna com odds estáveis e competitivas.
  6. Stake: inovação digital e cobertura esportiva global.
  7. Esportes da Sorte: referência nacional em ligas brasileiras populares.
  8. Esportiva Bet: plataforma simples com transmissão ao vivo.
  9. VBet: variedade esportiva com cassino integrado de qualidade.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

Conteúdos Relacionados

Palpites para Flamengo x Grêmio: Análise completa e onde assistir (31/08/2025)

Palpites para Flamengo x Grêmio: Análise completa e onde assistir (31/08/2025)

Admin Apostas 31/08/2025
Jogos de hoje (31/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (31/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 31/08/2025
Palpites para Corinthians x Palmeiras: Análise completa e onde assistir (31/08/2025)

Palpites para Corinthians x Palmeiras: Análise completa e onde assistir (31/08/2025)

Matheus Bastos 31/08/2025
Palpites para Real Madrid x Mallorca: Análise completa e onde assistir (30/08/2025)

Palpites para Real Madrid x Mallorca: Análise completa e onde assistir (30/08/2025)

Matheus Bastos 30/08/2025
Jogos de hoje (30/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Jogos de hoje (30/08/2025): Onde assistir as partidas de futebol e horários

Matheus Bastos 30/08/2025
Palpites para Cruzeiro x São Paulo: Análise completa e onde assistir (30/08/2025)

Palpites para Cruzeiro x São Paulo: Análise completa e onde assistir (30/08/2025)

Matheus Bastos 30/08/2025

Aviso Legal:

Ao continuar acessando este site, você aceita nossos termos e condições, além de nossa política de privacidade. É de sua integral responsabilidade garantir que as suas informações sejam verídicas ao se cadastrar em sites de apostas e cassinos.

É importante ressaltar que o odia.ig.com.br/apostas atua com independência do odia.ig.com.br e qualquer outra entidade. Portanto, não somos controlados por operadores de apostas ou cassinos.

maior 18+
IBJR
© 1996 - 2024 O Dia. Todos os direitos reservados
Acessar edição digital
Pesquisar
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.