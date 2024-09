As melhores plataformas para jogar Wanted Dead or a Wild podem levar a sua diversão para outro nível! Com diversos recursos bônus, gráficos impressionantes e emoção a cada giro, o game da Hacksaw Gaming tem chamado a atenção de diversos fãs de cassino e das histórias do Velho Oeste.

Neste guia completo, explicamos como funciona o Jogo do Faroeste e ainda oferecemos links exclusivos para você se divertir em segurança nos cassinos com os melhores bônus de cadastro. Divirta-se!

Melhores casas para jogar Wanted Dead or a Wild

Confira abaixo onde jogar Wanted Dead or a Wild em segurança.

Melhores estratégias para jogar Wanted Dead or a Wild

Jogar slots exige aceitar perdas e entender que caça-níqueis são games de sorte, portanto, jamais podem ser encarados como fonte de renda extra.

Com alta volatilidade, como no Wanted Dead or a Wild, as derrotas são parte do processo e muitas vezes antecedem grandes ganhos. Por isso, esteja preparado para qualquer cenário. Abaixo, oferecemos algumas dicas importantes para qualquer tipo de jogo, dos slots ao Mines.

Mantenha a calma

Não se desespere com derrotas seguidas. Continue jogando dentro do seu orçamento até conseguir sequências vencedoras.

Saiba a hora de parar

Sempre pense em parar para não perder dinheiro após seguidas derrotas ou até mesmo vitórias. Em jogos de azar, não abuse da sorte.

Cuide bem do seu dinheiro

Estipule limites diários, semanais e mensais para os jogos de azar. Jamais tente compensar perdas.

Treine antes de apostar

Assim como outros games, como o Fruit Party, o Wanted Dear or a Wild conta com demo disponível nas plataformas. Neste guia, listamos três sites de cassino que oferecem a versão gratuita de Wanted Dead or a Wild e outros games: KTO, Betsson e Leovegas. Aproveite essa versão para treinar suas habilidades, sem precisar gastar dinheiro da sua banca.

Como funciona o Wanted Dead or a Wild?

Apesar das animações vibrantes e dos numerosos recursos de bônus, o Wanted Dead or a Wild é um slot de RTP de 96,38%, com jogabilidade tradicional, repetindo o visto em games famosos como o Jogo do Ratinho.

Produzido pela Hacksaw Gaming, o título apresenta cinco colunas, cinco linhas e 15 linhas de pagamento, além de símbolos que remetem aos filmes de faroeste, como crânio de búfalo, símbolo de fora da lei, saco de dinheiro, garrafa e armas de fogo.

Para se divertir no game, basta fazer uma aposta e girar as bobinas, torcendo por uma combinação vencedora de símbolos. Segundo a Hacksaw Gaming, é possível multiplicar seu valor de aposta em até 12.500x!

Símbolos e recursos de Wanted Dead or a Wild

O Wanted Dead or a Wild possui símbolos temáticos do faroeste, como uísque, sacos de dinheiro e balas de revólver. No entanto, são os símbolos que rendem recursos extras que merecem atenção especial dentro do jogo. Confira abaixo quais são eles.

Símbolos VS

Símbolos Wild

Duelo ao entardecer

Bônus do Homem Morto

O grande roubo de trem

Símbolos VS

Os símbolos VS são altamente aguardados pelos jogadores, pois se estendem por qualquer coluna do jogo. Quando aparecem, uma animação mostra dois cowboys em um duelo, com multiplicadores que vão de x2 a x100.

Símbolos Wild

Os símbolos Wild, presentes no nome do jogo e também em outros games do gênero, como Gates of Olympus, substituem outros ícones, exceto os símbolos VS e de bônus.

Duelo ao entardecer

Obter três ou mais ícones de duelo concede 10 rodadas grátis, ativando um recurso bônus conhecido como “duelo ao entardecer”.

Bônus do Homem Morto

Reunir três ícones com a palavra “dead” ativa este bônus, onde os jogadores têm três rodadas para acumular ícones Wilds e multiplicadores.

O grande roubo de trem

Três símbolos de “train robbery” (roubo de trem) concedem 10 rodadas grátis com símbolos Wild que permanecem imóveis.

Vale a pena jogar Wanted Dead or a Wild?

Sim! Wanted Dead or a Wild é um slot popular nos melhores cassinos online do Brasil. Além de ser divertido, o jogo possui gráficos detalhados que transportam os jogadores para um filme de faroeste.

Se você procura um caça-níquel estiloso e repleto de recursos bônus caprichados, este jogo da Hacksaw Gaming é perfeito. Jogue com responsabilidade e use nossos links para se cadastrar em plataformas confiáveis.

FAQ