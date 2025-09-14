Palpites para Atlético-MG x Santos: Análise completa e onde assistir (14/09/2025)

Atlético-MG e Santos se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025, em duelo direto na parte de baixo da tabela. O Galo busca se recuperar de uma sequência negativa, enquanto o Peixe tenta se distanciar da zona de rebaixamento. Confira os detalhes, estatísticas e palpites.
Atlético-MG x Santos – Detalhes do jogo
- Data: domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- Competição: Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
- Contexto: Atlético-MG é o 14º colocado (24 pontos); Santos ocupa a 16ª posição (22 pontos).
Melhores casas para apostar em Atlético-MG x Santos
- Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
- bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
- Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
- KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
- Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
- Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
- Esportes da Sorte: Casa com tradição em apostas esportivas.
- Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
- Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.
Como chega o Atlético-MG
O Atlético-MG vive fase difícil: está em 14º lugar com 24 pontos em 20 jogos (6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas). Nos últimos cinco jogos, perdeu quatro vezes, vencendo apenas o Grêmio.
O time de Jorge Sampaoli tem média de 1 gol marcado por jogo e 1,2 sofrido, com desempenho fraco no ataque. A pressão aumenta diante da torcida na Arena MRV.
Últimos jogos: derrotas para Vitória (1-0), Cruzeiro (0-2) e São Paulo (2-0), além de vitória sobre o Godoy Cruz (0-1).
Como chega o Santos
O Santos ocupa a 16ª posição com 22 pontos em 21 jogos (6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas). O time sofreu 31 gols, uma das defesas mais vazadas da competição.
Nos últimos cinco jogos, somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe de Juan Pablo Vojvoda aposta em jovens como Marcos Leonardo e na experiência de jogadores do meio para tentar surpreender fora de casa.
Últimos jogos: empate contra o Fluminense (0-0), derrota para o Bahia (2-0) e vitória sobre o Vasco (6-0).
Palpites para Atlético-MG x Santos
Palpite 1: Vitória do Atlético-MG
Apesar da fase ruim, o Atlético-MG é favorito pela força como mandante e pela necessidade de reação.
- Bet365: 1.83
- Superbet: 1.85
- Betnacional: 1.85
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Ambos marcam – Sim
O Santos costuma marcar mesmo fora, enquanto o Atlético sofre defensivamente. O cenário indica chances de gols para os dois lados.
- Bet365: 2.00
- Superbet: 1.97
- Betnacional: 1.98
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 3: Dupla chance (1X – Atlético-MG ou empate)
O Galo tem retrospecto equilibrado contra o Santos e deve ao menos pontuar diante de sua torcida.
- Bet365: 1.18
- Superbet: 1.21
- Betnacional: 1.21
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo
O jogo terá transmissão ao vivo pelos canais e plataformas:
- Premiere (Pay-per-view)
- Globoplay
- Claro TV+
- Vivo Play