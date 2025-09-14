+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpites para Atlético-MG x Santos: Análise completa e onde assistir (14/09/2025)

Veja os palpites para Atlético-MG x Santos hoje (14/09), pelo Brasileirão, onde assistir, estatísticas, odds e dicas de apostas para o duelo.

Acroud Media | 14/09/2025

Atlético-MG e Santos se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025, em duelo direto na parte de baixo da tabela. O Galo busca se recuperar de uma sequência negativa, enquanto o Peixe tenta se distanciar da zona de rebaixamento. Confira os detalhes, estatísticas e palpites.

<<Aposte em Atlético-MG x Santos na Superbet>>

Atlético-MG x Santos – Detalhes do jogo

  • Data: domingo, 14 de setembro de 2025
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
  • Contexto: Atlético-MG é o 14º colocado (24 pontos); Santos ocupa a 16ª posição (22 pontos).

Melhores casas para apostar em Atlético-MG x Santos

  • Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
  • bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
  • Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
  • KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
  • Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
  • Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
  • Esportes da Sorte: Casa com tradição em apostas esportivas.
  • Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
  • Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG vive fase difícil: está em 14º lugar com 24 pontos em 20 jogos (6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas). Nos últimos cinco jogos, perdeu quatro vezes, vencendo apenas o Grêmio.

O time de Jorge Sampaoli tem média de 1 gol marcado por jogo e 1,2 sofrido, com desempenho fraco no ataque. A pressão aumenta diante da torcida na Arena MRV.

Últimos jogos: derrotas para Vitória (1-0), Cruzeiro (0-2) e São Paulo (2-0), além de vitória sobre o Godoy Cruz (0-1).

<<Aposte em Atlético-MG x Santos na Superbet>>

Como chega o Santos

O Santos ocupa a 16ª posição com 22 pontos em 21 jogos (6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas). O time sofreu 31 gols, uma das defesas mais vazadas da competição.

Nos últimos cinco jogos, somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe de Juan Pablo Vojvoda aposta em jovens como Marcos Leonardo e na experiência de jogadores do meio para tentar surpreender fora de casa.

Últimos jogos: empate contra o Fluminense (0-0), derrota para o Bahia (2-0) e vitória sobre o Vasco (6-0).

<<Aposte em Atlético-MG x Santos na Superbet>>

Palpites para Atlético-MG x Santos

Palpite 1: Vitória do Atlético-MG

Apesar da fase ruim, o Atlético-MG é favorito pela força como mandante e pela necessidade de reação.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Ambos marcam – Sim

O Santos costuma marcar mesmo fora, enquanto o Atlético sofre defensivamente. O cenário indica chances de gols para os dois lados.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Dupla chance (1X – Atlético-MG ou empate)

O Galo tem retrospecto equilibrado contra o Santos e deve ao menos pontuar diante de sua torcida.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo pelos canais e plataformas:

  • Premiere (Pay-per-view)
  • Globoplay
  • Claro TV+
  • Vivo Play

Acroud Media
Acroud Media
Acroud é uma empresa especializada na indústria de apostas e casinos, conhecida como iGaming. Com escritórios espalhados por países como Reino Unido, Dinamarca, e Suécia, tem se consagrado como referência em negócios de afiliados.

