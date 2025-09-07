+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpites para Avaí x Goiás: Análise completa e onde assistir (07/09/2025)

Avaí x Goiás (07/09): análise detalhada, onde assistir ao vivo e palpites com odds das principais casas do Brasil. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 07/09/2025

O confronto entre Avaí e Goiás está confirmado para domingo, 7 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis — válido pela 25ª rodada da Série B. O jogo foi remarcado pela CBF para ajustes na grade de transmissão. O Leão busca encostar no G-4, enquanto o Esmeraldino, líder da competição com 44 pontos, defende o topo da tabela. Confira a análise, onde assistir e palpites de valor.

Avaí x Goiás – Detalhes do jogo

A partida está marcada para domingo, 7 de setembro de 2025, às 20h30 (Brasília), na Ressacada, Florianópolis, válida pela 25ª rodada da Série B. A mudança de data e horário foi autorizada pela CBF para ajustes na programação TV. O Avaí precisa pontuar em casa para continuar na luta pelo acesso, enquanto o Goiás tenta manter a liderança contra a pressão de jogar fora de casa.

Melhores casas para apostar em Avaí x Goiás

Confira abaixo as plataformas mais recomendadas:

  1. Superbet: Odds competitivas e plataforma veloz para apostas esportivas.
  2. Bet365: Ampla variedade de mercados com estatísticas ao vivo.
  3. Betnacional: Operadora nacional com suporte rápido e eficiente.
  4. Betsson: Ambiente seguro e experiência de confiança.
  5. KTO: Interface simples com cotações consistentes.
  6. Stake: Design moderno e cobertura extensa esportiva.
  7. Esportes da Sorte: Catálogo variado nacional e internacional.
  8. Esportiva Bet: Usabilidade clara e transmissões ao vivo.
  9. VBet: Combina cassino e esportes em destaque.

Como chega o Avaí

O Avaí chega em momento oscilante. Nos últimos três jogos da Série B, teve 1 vitória (2–0 vs Cuiabá em 10/08), 1 empate (0–0 vs Operário-PR em 19/08), e 1 derrota (1–2 para o Amazonas em 25/08). O retrospecto indica que alterna bons resultados com dificuldades longe da consistência.

Como chega o Goiás

O Goiás lidera a Série B com 44 pontos, fruto de 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas (em 24 jogos) — liderando folgadamente a competição. Nos jogos recentes, perdeu em casa para o Botafogo–SP e venceu o América‑MG por 1–0, consolidando a liderança.

Palpites para Avaí x Goiás

Aqui estão palpites afinados com base no contexto tático e estatístico de ambos os times:

Palpite 1: Goiás acima de 1,5 gols na partida

Com ataque liderado por Anselmo Ramon e boa média ofensiva, o líder da Série B marcou 2 ou mais gols em 3 dos últimos 5 jogos.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Menos de 10,5 escanteios no jogo

Ambos os times trabalham mais a posse do que volume de cruzamentos. Isso tende a limitar a quantidade total de escanteios.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Goiás sem sofrer gols

A defesa esmeraldina é a menos vazada da Série B. Diante do Avaí instável, há chance de sair com vitória sem ser superado na defesa.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Avaí x Goiás ao vivo

A transmissão deve ocorrer via ESPN/Disney+, mas também pode ser transmitido no Premiere.

Foto de Matheus Bastos
Matheus Bastos
Redator e simpatizante de bets há mais de cinco anos, escreve com paixão sobre futebol e traz as melhores dicas de apostas e seleção de marcas para quem deseja conhecer mais sobre esse universo.

Palpites para Avaí x Goiás: Análise completa e onde assistir (07/09/2025)

Palpites para Avaí x Goiás: Análise completa e onde assistir (07/09/2025)

