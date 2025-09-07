Palpites para Avaí x Goiás: Análise completa e onde assistir (07/09/2025)

O confronto entre Avaí e Goiás está confirmado para domingo, 7 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis — válido pela 25ª rodada da Série B. O jogo foi remarcado pela CBF para ajustes na grade de transmissão. O Leão busca encostar no G-4, enquanto o Esmeraldino, líder da competição com 44 pontos, defende o topo da tabela. Confira a análise, onde assistir e palpites de valor.
Avaí x Goiás – Detalhes do jogo
A partida está marcada para domingo, 7 de setembro de 2025, às 20h30 (Brasília), na Ressacada, Florianópolis, válida pela 25ª rodada da Série B. A mudança de data e horário foi autorizada pela CBF para ajustes na programação TV. O Avaí precisa pontuar em casa para continuar na luta pelo acesso, enquanto o Goiás tenta manter a liderança contra a pressão de jogar fora de casa.
Como chega o Avaí
O Avaí chega em momento oscilante. Nos últimos três jogos da Série B, teve 1 vitória (2–0 vs Cuiabá em 10/08), 1 empate (0–0 vs Operário-PR em 19/08), e 1 derrota (1–2 para o Amazonas em 25/08). O retrospecto indica que alterna bons resultados com dificuldades longe da consistência.
Como chega o Goiás
O Goiás lidera a Série B com 44 pontos, fruto de 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas (em 24 jogos) — liderando folgadamente a competição. Nos jogos recentes, perdeu em casa para o Botafogo–SP e venceu o América‑MG por 1–0, consolidando a liderança.
Palpites para Avaí x Goiás
Aqui estão palpites afinados com base no contexto tático e estatístico de ambos os times:
Palpite 1: Goiás acima de 1,5 gols na partida
Com ataque liderado por Anselmo Ramon e boa média ofensiva, o líder da Série B marcou 2 ou mais gols em 3 dos últimos 5 jogos.
- Superbet: 1.75
- Bet365: 1.80
- Betnacional: 1.70
Palpite 2: Menos de 10,5 escanteios no jogo
Ambos os times trabalham mais a posse do que volume de cruzamentos. Isso tende a limitar a quantidade total de escanteios.
- Superbet: 1.85
- Bet365: 1.90
- Betnacional: 1.80
Palpite 3: Goiás sem sofrer gols
A defesa esmeraldina é a menos vazada da Série B. Diante do Avaí instável, há chance de sair com vitória sem ser superado na defesa.
- Superbet: 2.42
- Bet365: 2.20
- Betnacional: 2.41
Onde assistir Avaí x Goiás ao vivo
A transmissão deve ocorrer via ESPN/Disney+, mas também pode ser transmitido no Premiere.