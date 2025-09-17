Palpites para Bolívar x Atlético-MG: Análise completa e onde assistir (17/09/2025)

O confronto entre Bolívar x Atlético-MG acontece nesta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estadio Hernando Siles, em La Paz, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A altitude boliviana e o ótimo momento da equipe da casa aumentam o desafio para o Galo, que precisa reagir após uma sequência negativa recente.
<<Aposte em Bolívar x Atlético-MG na Superbet>>
Bolívar x Atlético-MG – Detalhes do jogo
- Data: quarta-feira, 17 de setembro de 2025
- Horário: 19h (horário de Brasília)
- Local: Estadio Hernando Siles, La Paz (BOL)
- Competição: Copa Sul-Americana – oitavas de final
- Transmissão ao vivo: DGO Latin America e streaming da bet365
Melhores casas para apostar em Bolívar x Atlético-MG
Confira algumas plataformas com boas odds e mercados para este jogo:
- Bet365: referência mundial, com mercados detalhados para a Champions League.
- Superbet: boas odds no pré-jogo e recursos práticos no mobile.
- Betnacional: site brasileiro com suporte em português e Pix instantâneo.
- KTO: interface rápida e variedade de mercados em jogos europeus.
- Stake: plataforma internacional com transmissões e estatísticas.
- Esportes da Sorte: site popular entre brasileiros, com foco em futebol.
- Esportiva Bet: odds competitivas e boa performance no ao vivo.
- VBet: variedade de apostas e integração com cassino online.
- Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.
Como chega o Bolívar
O Bolívar vive um grande momento na temporada. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos e não sofreu gols nos dois compromissos mais recentes em casa. Na Sul-Americana, tem média de 2,5 gols marcados por partida, muito influenciada pelo fator altitude de La Paz, que dificulta a vida dos adversários.
<<Aposte em Bolívar x Atlético-MG na Superbet>>
Como chega o Atlético-MG
O Atlético-MG atravessa fase delicada, acumulando cinco derrotas nos últimos seis jogos. Apesar de ter qualidade técnica, o Galo sofreu 3,1 cartões em média por jogo na Sul-Americana, mostrando instabilidade emocional. Para este confronto, Jorge Sampaoli terá de ajustar a postura defensiva e tentar neutralizar o ímpeto do Bolívar na altitude.
<<Aposte em Bolívar x Atlético-MG na Superbet>>
Palpites para Bolívar x Atlético-MG
Palpite 1: Vitória do Bolívar
O desempenho recente e o fator altitude fazem do Bolívar favorito. Além disso, o time boliviano não perdeu nos últimos cinco jogos e tem ataque produtivo.
- Bet365: 1.70
- Superbet: 1.76
- Betnacional: 1.76
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Ambos marcam – SIM
Apesar do favoritismo do Bolívar, o Atlético tem jogadores decisivos e pode balançar as redes. O mercado de “Ambos Marcam” é forte devido ao histórico ofensivo dos dois clubes.
- Bet365: 1.57
- Superbet: 1.54
- Betnacional: 1.57
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 3: Dupla chance 1X (Bolívar ou empate)
O Galo não vive bom momento e vai encarar condições adversas na altitude. O mercado de dupla chance no lado do Bolívar traz segurança extra.
- Bet365: 1.20
- Superbet: 1.22
- Betnacional: 1.22
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Onde assistir Bolívar x Atlético-MG ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo DGO Latin America. Além disso, a bet365 também transmitirá o jogo para seus clientes cadastrados que tenham saldo em conta ou aposta realizada nas últimas 24h.