Palpites para Bolívar x Atlético-MG: Análise completa e onde assistir (17/09/2025)

Veja o palpite para Bolívar x Atlético-MG hoje (17/09), pela Copa Sul-Americana, com onde assistir, odds e dicas de apostas para o duelo.

Acroud Media | 17/09/2025

Bolivar x Atlético MG
O confronto entre Bolívar x Atlético-MG acontece nesta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estadio Hernando Siles, em La Paz, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A altitude boliviana e o ótimo momento da equipe da casa aumentam o desafio para o Galo, que precisa reagir após uma sequência negativa recente.

Bolívar x Atlético-MG – Detalhes do jogo

  • Data: quarta-feira, 17 de setembro de 2025
  • Horário: 19h (horário de Brasília)
  • Local: Estadio Hernando Siles, La Paz (BOL)
  • Competição: Copa Sul-Americana – oitavas de final
  • Transmissão ao vivo: DGO Latin America e streaming da bet365

Melhores casas para apostar em Bolívar x Atlético-MG

Confira algumas plataformas com boas odds e mercados para este jogo:

  • Bet365: referência mundial, com mercados detalhados para a Champions League.
  • Superbet: boas odds no pré-jogo e recursos práticos no mobile.
  • Betnacional: site brasileiro com suporte em português e Pix instantâneo.
  • KTO: interface rápida e variedade de mercados em jogos europeus.
  • Stake: plataforma internacional com transmissões e estatísticas.
  • Esportes da Sorte: site popular entre brasileiros, com foco em futebol.
  • Esportiva Bet: odds competitivas e boa performance no ao vivo.
  • VBet: variedade de apostas e integração com cassino online.
  • Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Como chega o Bolívar

O Bolívar vive um grande momento na temporada. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos e não sofreu gols nos dois compromissos mais recentes em casa. Na Sul-Americana, tem média de 2,5 gols marcados por partida, muito influenciada pelo fator altitude de La Paz, que dificulta a vida dos adversários.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG atravessa fase delicada, acumulando cinco derrotas nos últimos seis jogos. Apesar de ter qualidade técnica, o Galo sofreu 3,1 cartões em média por jogo na Sul-Americana, mostrando instabilidade emocional. Para este confronto, Jorge Sampaoli terá de ajustar a postura defensiva e tentar neutralizar o ímpeto do Bolívar na altitude.

Palpites para Bolívar x Atlético-MG

Palpite 1: Vitória do Bolívar

O desempenho recente e o fator altitude fazem do Bolívar favorito. Além disso, o time boliviano não perdeu nos últimos cinco jogos e tem ataque produtivo.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Ambos marcam – SIM

Apesar do favoritismo do Bolívar, o Atlético tem jogadores decisivos e pode balançar as redes. O mercado de “Ambos Marcam” é forte devido ao histórico ofensivo dos dois clubes.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Dupla chance 1X (Bolívar ou empate)

O Galo não vive bom momento e vai encarar condições adversas na altitude. O mercado de dupla chance no lado do Bolívar traz segurança extra.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Bolívar x Atlético-MG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo DGO Latin America. Além disso, a bet365 também transmitirá o jogo para seus clientes cadastrados que tenham saldo em conta ou aposta realizada nas últimas 24h.

Palpites para Bolívar x Atlético-MG: Análise completa e onde assistir (17/09/2025)

