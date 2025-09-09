+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpites para Bolívia x Brasil: Análise completa e onde assistir (09/09/2025)

Confira os palpites para Bolívia x Brasil hoje (09/09), pelas Eliminatórias, com onde assistire dicas de apostas. Jogue com responsabilidade!

Acroud Media | 09/09/2025

O duelo entre Bolívia x Brasil marca a 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira já está classificada e busca consolidar a vice-liderança, enquanto os bolivianos tentam usar a altitude de El Alto como trunfo para encerrar a campanha com moral. A seguir, veja estatísticas, odds e palpites para a partida.

Bolívia x Brasil – Detalhes do jogo

A partida acontece nesta terça-feira, 09 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, localizado a 4.090 metros de altitude.

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
  • Rodada: 18ª
  • Local: El Alto (22 mil torcedores)
  • Contexto: Brasil é vice-líder com 28 pontos; Bolívia é oitava, com 17 pontos
  • Clima: temperaturas entre 5°C e 10°C, céu parcialmente nublado

Melhores casas para apostar em Bolívia x Brasil

Confira algumas opções seguras e confiáveis para apostar no confronto:

  1. bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
  2. Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
  3. Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
  4. KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
  5. Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
  6. Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
  7. Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
  8. Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.
  9. Esportes da Sorte: Casa com tradição em apostas esportivas.

Como chega a Bolívia

A Bolívia alterna resultados e ocupa a oitava posição com 17 pontos. Nos últimos cinco jogos, conquistou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A equipe vem de um 4 a 0 sobre a Venezuela, mas ainda mostra fragilidade defensiva.

O técnico Oscar Villegas aposta no goleiro Carlos Lampe e no atacante Marcelo Moreno, maior artilheiro da história da seleção, além do jovem Miguel Terceros, peça criativa no meio.

Escalação provável: Lampe; Diego Medina, Arroyo, Morales, Fernández; Tomé, Villamíl, Ervin Vaca, Terceros; Algarañaz, Chávez.

Como chega o Brasil

O Brasil, comandado por Carlo Ancelotti, já garantiu vaga na Copa e soma 28 pontos. Nos últimos cinco jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mostrando regularidade.

A equipe vem de triunfo por 1 a 0 sobre o Chile, com gol de Estêvão, jovem destaque do Chelsea. O time conta ainda com jogadores em boa fase como Raphinha, João Pedro e Bruno Guimarães.

Escalação provável: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Andrey, Bruno Guimarães; Martinelli (Luiz Henrique), Raphinha, Estêvão; João Pedro (Richarlison).

Desfalques confirmados: Vanderson e Joelinton.

Palpites para Bolívia x Brasil

Com base no histórico, estatísticas e momento das equipes, separamos três palpites de valor para este confronto.

Palpite 1: Vitória do Brasil

Mesmo na altitude, o Brasil é favorito. A qualidade técnica da Seleção deve prevalecer contra uma Bolívia irregular.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Ambos marcam

O mercado “ambas as equipes marcam” é uma opção interessante neste jogo, já que a Bolívia costuma se aproveitar da altitude para balançar as redes, mesmo contra seleções mais fortes, enquanto o Brasil tem ataque em grande fase.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Dupla chance

Um mercado interessante para este jogo é a dupla chance, que cobre dois possíveis resultados e aumenta a segurança da aposta. No cenário de altitude em El Alto, esse mercado pode ser estratégico para o apostador.

  • Bet365: 1.67 (1X) | 1.36 (12) | 1.33 (X2)
  • Superbet: 1.67 (1X) | 1.28 (12) | 1.38 (X2)
  • Betnacional: 1.64 (1X) | 1.28 (12) | 1.33 (X2)

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Bolívia x Brasil ao vivo

O jogo terá transmissão ampla no Brasil:

  • TV aberta: Globo
  • TV fechada: SporTV
  • Streaming: Globoplay, GE TV (YouTube), Claro TV+, Vivo Play e Zapping

A prévia da Globo começa às 20h, com análises e escalações antes da bola rolar.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Acroud Media
Acroud Media
Acroud é uma empresa especializada na indústria de apostas e casinos, conhecida como iGaming. Com escritórios espalhados por países como Reino Unido, Dinamarca, e Suécia, tem se consagrado como referência em negócios de afiliados.

