Palpites para Botafogo x Mirassol: Análise completa e onde assistir (17/09/2025)

Veja o palpite para Botafogo x Mirassol hoje (17/09), pelo Brasileirão, com onde assistir, escalações, odds e dicas de apostas para o duelo

Acroud Media | 17/09/2025

O duelo entre Botafogo x Mirassol promete ser equilibrado e decisivo na parte de cima da tabela do Brasileirão Série A. Ambas as equipes somam 35 pontos após 20 rodadas, ocupando a 5ª e a 6ª posição, respectivamente. O Glorioso joga no Nilton Santos com a missão de retomar a confiança após duas derrotas seguidas, enquanto o Leão vem embalado e quer surpreender fora de casa.

Botafogo x Mirassol – Detalhes do jogo

  • Data: quarta-feira, 17 de setembro de 2025
  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Contexto: O Botafogo tem a melhor defesa entre os dois, sofrendo apenas 13 gols, mas chega pressionado pelas últimas rodadas. Já o Mirassol, com ataque de 35 gols, aposta em sua força ofensiva para buscar pontos importantes fora de casa.

Melhores casas para apostar em Botafogo x Mirassol

Conheça as melhores casas de apostas, seguras e confiáveis, para o duelo entre Botafogo e Mirassol.

  1. Superbet: boas odds no pré-jogo e recursos práticos no mobile.
  2. Bet365: referência mundial, com mercados detalhados para a Champions League.
  3. Betnacional: site brasileiro com suporte em português e Pix instantâneo.
  4. KTO: interface rápida e variedade de mercados em jogos europeus.
  5. Stake: plataforma internacional com transmissões e estatísticas.
  6. Esportes da Sorte: site popular entre brasileiros, com foco em futebol.
  7. Esportiva Bet: odds competitivas e boa performance no ao vivo.
  8. VBet: variedade de apostas e integração com cassino online.
  9. Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Como chega o Botafogo

O time comandado por Davide Ancelotti tenta se recuperar das derrotas recentes. Apesar do momento, o Glorioso ainda apresenta consistência defensiva, com média de apenas 0,7 gol sofrido por jogo. Jogando em casa, o fator Nilton Santos pode ser decisivo para retomar os bons resultados.

Como chega o Mirassol

O Mirassol, de Rafael Guanaes, vive grande fase ofensiva com 1,8 gol marcado por partida. A equipe está bem posicionada na tabela e soma 9 vitórias, mostrando força para competir na parte de cima. No entanto, a defesa ainda apresenta brechas, o que pode ser explorado pelo adversário.

Palpites para Botafogo x Mirassol

Palpite 1: Vitória do Botafogo

O Glorioso joga em casa, onde costuma ser mais consistente, e precisa reagir após tropeços recentes. O setor defensivo sólido é um trunfo importante contra o ataque veloz do Mirassol.

Palpite 2: Ambos marcam – SIM

Com o ataque forte do Mirassol e a necessidade do Botafogo de propor jogo, o cenário favorece chances para os dois lados. Estatísticas mostram médias acima de 1,5 gol marcado para ambos.

Palpite 3: Mais de 2,5 gols

Os números de finalizações indicam partida aberta. O Mirassol tem média de 1,8 gol por jogo, enquanto o Botafogo precisa atacar para buscar os três pontos, o que pode resultar em placar movimentado.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Botafogo x Mirassol ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming da Bet365, disponível para usuários cadastrados e com saldo em conta.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Acroud Media
Acroud Media
Acroud é uma empresa especializada na indústria de apostas e casinos, conhecida como iGaming. Com escritórios espalhados por países como Reino Unido, Dinamarca, e Suécia, tem se consagrado como referência em negócios de afiliados.

