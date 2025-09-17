Palpites para Botafogo x Mirassol: Análise completa e onde assistir (17/09/2025)

O duelo entre Botafogo x Mirassol promete ser equilibrado e decisivo na parte de cima da tabela do Brasileirão Série A. Ambas as equipes somam 35 pontos após 20 rodadas, ocupando a 5ª e a 6ª posição, respectivamente. O Glorioso joga no Nilton Santos com a missão de retomar a confiança após duas derrotas seguidas, enquanto o Leão vem embalado e quer surpreender fora de casa.

Botafogo x Mirassol – Detalhes do jogo

Data: quarta-feira, 17 de setembro de 2025

quarta-feira, 17 de setembro de 2025 Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Competição: Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Contexto: O Botafogo tem a melhor defesa entre os dois, sofrendo apenas 13 gols, mas chega pressionado pelas últimas rodadas. Já o Mirassol, com ataque de 35 gols, aposta em sua força ofensiva para buscar pontos importantes fora de casa.

Melhores casas para apostar em Botafogo x Mirassol

Conheça as melhores casas de apostas, seguras e confiáveis, para o duelo entre Botafogo e Mirassol.

Como chega o Botafogo

O time comandado por Davide Ancelotti tenta se recuperar das derrotas recentes. Apesar do momento, o Glorioso ainda apresenta consistência defensiva, com média de apenas 0,7 gol sofrido por jogo. Jogando em casa, o fator Nilton Santos pode ser decisivo para retomar os bons resultados.

Como chega o Mirassol

O Mirassol, de Rafael Guanaes, vive grande fase ofensiva com 1,8 gol marcado por partida. A equipe está bem posicionada na tabela e soma 9 vitórias, mostrando força para competir na parte de cima. No entanto, a defesa ainda apresenta brechas, o que pode ser explorado pelo adversário.

Palpites para Botafogo x Mirassol

Palpite 1: Vitória do Botafogo

O Glorioso joga em casa, onde costuma ser mais consistente, e precisa reagir após tropeços recentes. O setor defensivo sólido é um trunfo importante contra o ataque veloz do Mirassol.

Palpite 2: Ambos marcam – SIM

Com o ataque forte do Mirassol e a necessidade do Botafogo de propor jogo, o cenário favorece chances para os dois lados. Estatísticas mostram médias acima de 1,5 gol marcado para ambos.

Palpite 3: Mais de 2,5 gols

Os números de finalizações indicam partida aberta. O Mirassol tem média de 1,8 gol por jogo, enquanto o Botafogo precisa atacar para buscar os três pontos, o que pode resultar em placar movimentado.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Botafogo x Mirassol ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming da Bet365, disponível para usuários cadastrados e com saldo em conta.