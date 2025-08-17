Palpite Botafogo x Palmeiras hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (17/08/2025)

Botafogo e Palmeiras se enfrentam com tensão e tradição no Engenhão. O Glorioso quer continuar com o bom futebol, enquanto o Verdão busca estabilidade para seguir firme na corrida pelo título. Fique conosco para navegar por estatísticas, palpites com personalidade e todas as formas de acompanhar esse confronto eletrizante.

Botafogo x Palmeiras – Detalhes do jogo

O duelo entre Botafogo e Palmeiras acontece domingo, 17 de agosto de 2025, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Melhores casas para apostar em Botafogo x Palmeiras

Escolher o site certo influencia tanto quanto escolher o palpite. Aqui vão algumas opções interessantes — todas pensadas para entregar praticidade e acesso rápido aos mercados:

Como chega o Botafogo

O Botafogo atravessa um momento vibrante. Na partida mais recente, o time aplicou uma goleada imponente de 5 a 0 sobre o Fortaleza, em pleno Castelão — resultado que recuperou o ânimo e mostrou força ofensiva na temporada.

No conjunto, o Botafogo expressa segurança ofensiva, mobilidade no ataque e clareza de ideias sob o comando técnico. É uma equipe que, apesar dos ajustes defensivos necessários, chega com moral elevada ao confronto.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras atravessa um momento delicado. Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Ceará na última rodada do Brasileirão, o desempenho em campo deixou a torcida insatisfeita, com erros técnicos e falta de intensidade durante boa parte do jogo.

O time de Abel Ferreira ainda busca estabilidade para recuperar confiança e consistência, especialmente nos jogos decisivos. Com o elenco experiente e peças de qualidade, a expectativa é de reação, mas a pressão externa e interna aumenta a cada atuação abaixo do esperado.

Palpites para Botafogo x Palmeiras

Se liga nas apostas mais interessantes:

Palpite 1: Ambas marcam

O Botafogo insiste em ritmo ofensivo e o Palmeiras também tem força no ataque. Apostar nos dois balançando parece uma excelente oportunidade.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Vitória do Botafogo

Com melhor momento e elenco mais sólido, o Fogão tem vantagem.



Palpite 3: Mais de 10 escanteios

Jogos entre duas equipes que apostam na ofensividade e trocam pressão costumam gerar volume de escanteios.



Onde assistir Botafogo x Palmeiras ao vivo

Este jogo será transmitido pelo Amazon Prime Vídeo, que detém exclusividade de um duelo por rodada do Brasileirão. Além disso, pode haver transmissão em TV aberta ou fechada dependendo da região e acordo local.