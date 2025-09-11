Palpites para Botafogo x Vasco: Análise completa e onde assistir (11/09/2025)

Este é o Clássico da Amizade, medido no jogo de volta das quartas de final da Copa Betano do Brasil, marcado para quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio. Ambos chegam com intensidade elevada após empate no primeiro jogo. O palco e o momento criam cenário perfeito para confronto aberto — confira abaixo as melhores previsões e como assistir.
Botafogo x Vasco – Detalhes do jogo
O clássico entre Botafogo e Vasco da Gama ocorre na quinta-feira, 11 de setembro de 2025, com pontapé inicial às 21h30 (Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos — casa do Botafogo. A partida é a volta das quartas de final da Copa do Brasil, com o placar agregado em 1–1 desde o jogo de ida. É hora de decide-se quem avança às semifinais.
Como chega o Botafogo
O Botafogo chega embalado com bom retrospecto recente em clássicos contra o Vasco e desempenho sólido como mandante. No histórico recente, venceu o primeiro confronto por 2–0 no Brasileirão e empatou em 1–1 na ida da Copa do Brasil. O técnico Ancelotti pode contar com ataque eficiente e estabilidade tática.
Como chega o Vasco
O Vasco tem mostrado resistência e contra-ataque efetivo. Mesmo atuando fora, empatou o primeiro confronto da Copa do Brasil por 1–1. A equipe aposta em velocidade ofensiva e na tradição do clássico para surpreender.
Palpites para Botafogo x Vasco
Aqui estão palpites afinados com base no contexto tático e estatístico de ambos os times:
Palpite 1: Ambas as equipes marcam
Os dois times têm histórico recente de marcar e conceder gols — o confronto do Brasileiro terminou com placar movimentado (2–0), e o 1–1 da ida reforça essa projeção ofensiva conjunta.
- Superbet: 1.97
- Bet365: 2.00
- Betnacional: 2.03
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Vitória do Botafogo
Mandante com elenco mais consistente, favoritismo moderado e fator casa pesando.
- Superbet: 1.68
- Bet365: 1.61
- Betnacional: 1.63
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 3: Mais de 2,5 gols
A média de gols nos duelos recentes entre as equipes está acima do padrão. O clima de decisão tende a aumentar intensidade ofensiva.
- Superbet: 2.02
- Bet365: 2.00
- Betnacional: 2.01
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Onde assistir Botafogo x Vasco ao vivo
A transmissão está confirmada nos canais Globo, SporTV e no pay-per-view Premiere, conforme escala da rodada da Copa do Brasil.