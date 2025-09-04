Palpites para Brasil x Chile: Análise completa e onde assistir (04/09/2025)

A Seleção Brasileira retorna ao Maracanã para enfrentar o Chile nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, em confronto crucial pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o time ganha reforços e chega determinado a manter a liderança das Eliminatórias. Confira abaixo uma análise aprofundada, melhores palpites com base em dados reais e os canais para acompanhar o duelo ao vivo.
Brasil x Chile – Detalhes do jogo
O duelo acontece na quinta-feira, 4 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo 2026.
Como chega o Brasil
A Seleção Nacional ocupa o terceiro lugar nas Eliminatórias, com 25 pontos, e busca confirmar a classificação com tranquilidade. Ancelotti trouxe opções como Estevão, João Pedro e Andrey Santos, reforçando o meio-campo com jovens promissores. Neymar e outros titulares ficaram de fora por lesão ou suspensão, abrindo espaço para a renovação da equipe.
Como chega o Chile
O Chile chega pressionado com apenas 10 pontos, em situação complicada nas Eliminatórias. Tradicionalmente competitivo, o time vive oscilação recente e precisa de um resultado positivo para sobreviver na disputa. A equipe ainda tenta reencontrar ritmo e consistência.
Palpites para Brasil x Chile
Baseado no momento das equipes, separamosi três mercados interessantes:
Palpite 1: Brasil vence
O time de Ancelotti se reestruturou bem, mesmo com saídas de peso. O fator Maracanã e a força coletiva colocam o Brasil como franco favorito.
Palpite 2: Menos de 3.5 gols na partida
Eliminatórias costumam ser jogos truncados. Mesmo com futebol ofensivo, a ausência de alguns craques pode manter o ritmo contido.
Palpite 3: Brasil vence intervalo/final
O Brasil costuma impor ritmo desde o início, principalmente jogando no Maracanã. A tendência é abrir vantagem cedo e confirmar o resultado até o fim.
Onde assistir Brasil x Chile ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e SporTV, além do GE TV, canal da Globo no YouTube que estreia transmitindo o jogo ao vivo.