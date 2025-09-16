+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpites para Chapecoense x Athletico-PR: Análise completa e onde assistir (16/09/2025)

Veja o palpite para Chapecoense x Athletico-PR hoje (16/09), pela Série B, onde assistir, odds e dicas de apostas para o duelo.

Acroud Media | 16/09/2025

A Chapecoense enfrenta o Athletico-PR nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 21h35 (horário de Brasília), na Arena Condá, pela 26ª rodada da Série B. O Verdão do Oeste busca recuperação após a derrota fora de casa, mas terá desfalques importantes, enquanto o Furacão tenta encostar no G-4 e manter sua consistência.

<<Aposte em Chapecoense x Athletico-PR na Superbet>>

Chapecoense x Athletico-PR – Detalhes do jogo

  • Data: terça-feira, 16 de setembro de 2025
  • Horário: 21h35 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 26ª rodada
  • Contexto: Chapecoense é 4ª colocada com 41 pontos, Athletico-PR segue na briga pelo acesso.

Melhores casas para apostar em Chapecoense x Athletico-PR

  1. Superbet: boas odds no pré-jogo e recursos práticos no mobile.
  2. Bet365: referência mundial, com mercados detalhados para a Champions League.
  3. Betnacional: site brasileiro com suporte em português e Pix instantâneo.
  4. KTO: interface rápida e variedade de mercados em jogos europeus.
  5. Stake: plataforma internacional com transmissões e estatísticas.
  6. Esportes da Sorte: site popular entre brasileiros, com foco em futebol.
  7. Esportiva Bet: odds competitivas e boa performance no ao vivo.
  8. VBet: variedade de apostas e integração com cassino online.
  9. Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Como chega a Chapecoense

A Chape segue no G-4 com 41 pontos, mas perdeu fora de casa na última rodada. O time terá dois desfalques importantes: Gabriel Inocêncio (expulso) e Perotti (suspenso). O técnico Gilmar Dal Pozzo deve apostar em Everton para a lateral e ajustar o setor ofensivo, que vem marcando em média 1,4 gol por jogo.

<<Aposte em Chapecoense x Athletico-PR na Superbet>>

Como chega o Athletico-PR

O Furacão de Odair Hellmann vem mostrando consistência defensiva e ofensiva, com média de 1,4 gol marcado e 1,4 sofrido por partida. Fora de casa, a equipe tem alternado bons desempenhos, mas busca aproveitar os desfalques da Chape para pontuar e se aproximar ainda mais da zona de classificação.

<<Aposte em Chapecoense x Athletico-PR na Superbet>>

Palpites para Chapecoense x Athletico-PR

Palpite 1: Empate

O equilíbrio é claro nos números: ambas as equipes têm média de 1,4 gol marcado por jogo e estatísticas semelhantes em finalizações. A igualdade tem valor.

Palpite 2: Ambos marcam – SIM

Os dois times costumam marcar regularmente, e os números da Série B (média superior a 1 gol por jogo) indicam um duelo com redes balançadas para ambos.

Palpite 3: Dupla chance – Chapecoense ou Athletico (12)

Com os dois times fortes no ataque e campanhas próximas, a chance de vitória de qualquer lado é alta, reduzindo o risco da aposta.

Atenção: as odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Chapecoense x Athletico-PR ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo na Bet365 para usuários cadastrados com saldo em conta ou aposta realizada nas últimas 24h.

