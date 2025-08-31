Palpites para Corinthians x Palmeiras: Análise completa e onde assistir (31/08/2025)

Dérbi às 18h30 deste domingo, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. Clima de jogo grande, com o Corinthians embalado por vitória recente e o Palmeiras vivendo sequência invicta e brigando no topo. Abaixo, veja detalhes oficiais, momento das equipes, palpites e transmissão confirmada.
Corinthians x Palmeiras – Detalhes do jogo
Antes dos palpites, o essencial: quando, onde e por qual competição.
- Dia/horário: sábado, 31/08/2025, 18:30 (Brasília).
- Estádio: Neo Química Arena, São Paulo.
- Competição: Brasileirão Série A 2025, 22ª rodada.
Como chega o Corinthians
Para situar o momento, um recorte recente: o Corinthians venceu o Vasco por 3–2 em São Januário na 21ª rodada, quebrando série sem vitórias e melhorando o moral antes do dérbi.
A análise do ge destacou atuação dominante em boa parte do jogo, sinal de ajuste tático e reação no campeonato. Em casa, tende a aumentar a intensidade e pressionar desde o início.
Com a arena lotada e ambiente favorável, o plano passa por compactação sem bola e transições rápidas para explorar o ímpeto do rival.
Como chega o Palmeiras
O Palmeiras chega invicto há oito jogos e na vice-liderança, apenas quatro pontos atrás do líder, depois de vitória tranquila sobre o Sport. Momento de confiança e desempenho alto sob Abel Ferreira.
No noticiário da semana, Aníbal Moreno retorna após suspensão e fica à disposição para o clássico, fortalecendo o meio-campo.
Além do Brasileirão, o clube avançou às quartas da Libertadores, sinal de consistência em múltiplas frentes.
Palpites para Corinthians x Palmeiras
Abaixo estão nossas sugestões de apostas com odds aproximadas — lembre-se de que podem sofrer alterações até o início da partida:
Palpite 1: Palmeiras empate anula
O momento alviverde (invencibilidade e vice-liderança) sustenta proteção com reembolso em caso de igualdade. É uma forma de capturar o leve favoritismo com menor variância. Referência: cotas do mercado mostram Palmeiras ligeiramente à frente no ML.
- Superbet: 1.60
- Bet365: 1.61
- Betnacional: 1.65
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Menos de 2.5 gols na partida
Dérbi costuma ser tenso e estudado, com controle de riscos dos dois lados. A linha under 2,5 costuma sair em preço competitivo quando o mercado espera um jogo mais fechado.
- Superbet: 1.49
- Bet365: 1.50
- Betnacional: 1.47
Palpite 3: Ambas as equipes não marcam
Correlata ao cenário de poucos gols e ao ajuste defensivo do Corinthians em casa; do outro lado, Palmeiras tende a controlar posse e reduzir espaços. Linha frequente em clássico com paridade.
- Superbet: 1.68
- Bet365: 1.66
- Betnacional: 1.67
Onde assistir Corinthians x Palmeiras ao vivo
Transmissão confirmada para o dérbi: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (PPV) às 18h30. Essas grades foram divulgadas por fontes oficiais e guias de TV/streaming na semana do jogo.