Palpites para Coritiba x Goiás: Análise completa e onde assistir (12/09/2025)

O Coritiba recebe o Goiás nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, em um embate direto no alto da classificação da Série B. O confronto promete grandes emoções em Curitiba: o Coxa quer manter o ritmo da liderança, enquanto o Esmeraldino busca tomar a primeira colocação. Aqui vai a análise completa, com palpites, onde assistir e os mercados mais interessantes para esse duelo que promete emoção.
Coritiba x Goiás – Detalhes do jogo
O duelo entre Coritiba e Goiás será disputado nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba, válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série B.
Como chega o Coritiba
O Coritiba retomou a ponta da Série B com uma resenha sólida em casa, contando com favoritismo diante da torcida. Com 13 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, soma 46 pontos até o momento, mantendo-se firme na liderança. O time mostra eficiência ofensiva alinhada à segurança defensiva—um equilíbrio que faz o Coxa favorito neste confronto.
Como chega o Goiás
O Goiás segue colado ao Coritiba, ocupando a segundo posição com 44 pontos, sendo tão consistente quanto o adversário. Com um sistema ofensivo eficiente e jogadores em boa fase, o clube segue firme na briga pelo acesso e promete um jogo competitivo fora de casa.
Palpites para Coritiba x Goiás
Segue uma seleção de mercados atraentes, com explicações breves e odds estimadas (sujeitas a alterações até o início da partida).
Palpite 1: Ambas as equipes marcam – Sim
Ambas as equipes apostam em ataque reorganizado e têm potencial para balançar as redes.
- Superbet: 2.32
- Bet365: 2.37
- Betnacional: 2.33
Palpite 2: Coritiba vence
Favoritismo do líder em casa, com tração ofensiva e bom momento geral.
- Superbet: 2.25
- Bet365: 2.15
- Betnacional: 2.24
Palpite 3: Mais de 2.5 gols na partida
O equilíbrio promete uma partida aberta, com chances claras e ritmo elevado dos dois lados.
- Superbet: 2.92
- Bet365: 3.10
- Betnacional: 2.89
Onde assistir Coritiba x Goiás ao vivo
O jogo será transmitido ao vivo pela Disney+ e ESPN, garantindo cobertura nacional para os fãs de plantão.