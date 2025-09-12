+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpites para Coritiba x Goiás: Análise completa e onde assistir (12/09/2025)

Confira o palpite para Coritiba x Goiás hoje (12/09/2025), com onde assistir, melhores odds e dicas. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 12/09/2025

O Coritiba recebe o Goiás nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, em um embate direto no alto da classificação da Série B. O confronto promete grandes emoções em Curitiba: o Coxa quer manter o ritmo da liderança, enquanto o Esmeraldino busca tomar a primeira colocação. Aqui vai a análise completa, com palpites, onde assistir e os mercados mais interessantes para esse duelo que promete emoção.

Coritiba x Goiás – Detalhes do jogo

O duelo entre Coritiba e Goiás será disputado nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba, válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série B.

Melhores casas para apostar em Coritiba x Goiás

Confira abaixo as plataformas mais recomendadas:

  1. Superbet: Plataforma ágil com odds competitivas no pré-jogo.
  2. Bet365: Excelência em estatísticas e profundidade de mercados.
  3. Betnacional: Operadora brasileira com interface clara e suporte eficiente.
  4. Betsson: Ambiente confiável e boas opções de aposta.
  5. KTO: Navegação simples e cotações consistentes no futebol.
  6. Stake: Visual moderno e cobertura ampla de esportes.
  7. Esportes da Sorte: Apostas variadas com bom acompanhamento ao vivo.
  8. Esportiva Bet: Transmissões ao vivo integradas à plataforma leve.
  9. VBet: Cassino e esportes em um só ambiente.

Como chega o Coritiba

O Coritiba retomou a ponta da Série B com uma resenha sólida em casa, contando com favoritismo diante da torcida. Com 13 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, soma 46 pontos até o momento, mantendo-se firme na liderança. O time mostra eficiência ofensiva alinhada à segurança defensiva—um equilíbrio que faz o Coxa favorito neste confronto.

Como chega o Goiás

O Goiás segue colado ao Coritiba, ocupando a segundo posição com 44 pontos, sendo tão consistente quanto o adversário. Com um sistema ofensivo eficiente e jogadores em boa fase, o clube segue firme na briga pelo acesso e promete um jogo competitivo fora de casa.

Palpites para Coritiba x Goiás

Segue uma seleção de mercados atraentes, com explicações breves e odds estimadas (sujeitas a alterações até o início da partida).

Palpite 1: Ambas as equipes marcam – Sim

Ambas as equipes apostam em ataque reorganizado e têm potencial para balançar as redes.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Coritiba vence

Favoritismo do líder em casa, com tração ofensiva e bom momento geral.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Mais de 2.5 gols na partida

O equilíbrio promete uma partida aberta, com chances claras e ritmo elevado dos dois lados.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Coritiba x Goiás ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo pela Disney+ e ESPN, garantindo cobertura nacional para os fãs de plantão.

