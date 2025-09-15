Palpites para CRB x Amazonas: Análise completa e onde assistir (15/09/2025)

CRB recebe o Amazonas nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Galo aparece em 11ª posição, enquanto o Amazonas luta na 19ª, tentando fugir da zona de rebaixamento. É uma partida de muita tensão e nuances táticas — venha conferir a análise completa, palpites estratégicos e detalhes sobre onde assistir ao vivo.
CRB x Amazonas – Detalhes do jogo
O confronto será disputado nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió. O jogo integra a 23ª rodada do Brasileirão Série B.
Como chega o CRB
O CRB ocupa a 11ª posição e chega para o duelo embalado pelo fator casa. A equipe alagoana tem mostrado consistência no Rei Pelé, somando pontos importantes diante da torcida. Apesar de oscilar fora de Maceió, em casa o time apresenta solidez defensiva e costuma ditar o ritmo de jogo. A expectativa é de postura ofensiva para transformar a superioridade técnica em resultado positivo.
Como chega o Amazonas
O Amazonas vive um cenário delicado na competição, ocupando a 19ª colocação. A equipe amazonense sente a pressão de estar na zona de rebaixamento e busca reação imediata. Apesar das dificuldades recentes, o time tem jogadores capazes de surpreender em contra-ataques rápidos e aposta na entrega física para tentar arrancar pontos fora de casa. O desafio é transformar essa disposição em gols e maior solidez defensiva.
Palpites para CRB x Amazonas
Segue uma seleção de mercados atraentes, com explicações breves e odds estimadas (sujeitas a alterações até o início da partida).
Palpite 1: Vitória do CRB
Favoritismo claro do mandante, com melhor campanha e pressão do público.
- Superbet: 1.67
- Bet365: 1.61
- Betnacional: 1.64
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Ambas marcam — Não
Com o Amazonas mais recuado, o CRB tem boa chance de fechar o setor defensivo e segurar o placar.
- Superbet: 1.57
- Bet365: 1.57
- Betnacional: 1.57
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 3: Under 2,5 gols
Jogo deve ser tático e truncado, com CRB controlando o ritmo e o Amazonas buscando se segurar.
- Superbet: 1.56
- Bet365: 1.60
- Betnacional: 1.57
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Onde assistir CRB x Amazonas ao vivo
A partida será transmitida pela ESPN e também no Disney+, garantindo ampla cobertura para o torcedor. Quem quiser acompanhar estatísticas e lances em tempo real pode recorrer a plataformas do mercado.