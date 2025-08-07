Palpite CRB x Cruzeiro hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (07/08/2025)

Reprodução

O confronto entre CRB x Cruzeiro promete fortes emoções nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, pela volta das oitavas de final da Copa Betano do Brasil. Após o empate sem gols no jogo de ida, a decisão fica para o Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h (horário de Brasília). Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

CRB x Cruzeiro – Detalhes do jogo

Data: 07 de agosto de 2025 (quinta-feira)

07 de agosto de 2025 (quinta-feira) Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Estádio Rei Pelé, Maceió (AL) Competição: Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)

Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta) Transmissão: Prime Video (ao vivo)

Agora que você já conhece as melhores opções para apostar, saiba tudo sobre o jogo.

Como chega o CRB

O CRB vive um momento de oscilação. Nos últimos 5 jogos, a equipe teve:

1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Marcou apenas 1 gol nos últimos três jogos.

A equipe alagoana aposta na força como mandante e no apoio da torcida para buscar a vaga. O técnico Eduardo Barroca conta com nomes como Thiaguinho, destaque ofensivo, e Matheus Albino, que fez boas partidas na competição.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro atravessa fase mais sólida. Nas últimas 5 partidas:

3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Sofreu apenas 2 gols no período e marcou 7.

Sob o comando de Leonardo Jardim, a Raposa tem se destacado por sua solidez defensiva e volume ofensivo, com média de 8,3 chutes no gol por jogo na Copa do Brasil. Entre os destaques estão Kaio Jorge e o goleiro Cássio, decisivos nas últimas rodadas.

Palpites para CRB x Cruzeiro

Com base no desempenho recente e nas estatísticas da competição, veja abaixo os melhores palpites para CRB x Cruzeiro.

Palpite 1: Vitória do Cruzeiro

A equipe mineira chega mais organizada e com maior média de finalizações, escanteios e consistência defensiva. Além disso, venceu 2 dos últimos 3 confrontos diretos.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols

O primeiro jogo terminou 0x0 e ambos têm defesas bem organizadas. O histórico entre os times também aponta para placares mais apertados.

Palpite 3: Handicap Asiático – Cruzeiro (-0.5)

O Cruzeiro chega mais sólido defensivamente e com melhores números de ataque, além de manter boa média de finalizações (8.3 no gol) na competição. O handicap asiático Cruzeiro -0.5 indica vitória simples da equipe mineira. É uma boa alternativa para quem acredita em triunfo da Raposa no tempo regulamentar, com odds atrativas.

Onde assistir CRB x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela Prime Video, às 21h (horário de Brasília). Prepare-se para um confronto equilibrado, com emoção até o fim!