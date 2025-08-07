+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpite CRB x Cruzeiro hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (07/08/2025)

Confira o palpite para CRB x Cruzeiro hoje (07/08), com onde assistir, melhores odds e dica de aposta para o jogo válido pela Copa do Brasil.

Acroud Media | 07/08/2025

CRB x Cruzeiro_O Dia
Reprodução

O confronto entre CRB x Cruzeiro promete fortes emoções nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, pela volta das oitavas de final da Copa Betano do Brasil. Após o empate sem gols no jogo de ida, a decisão fica para o Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h (horário de Brasília). Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

<<Acompanhar a disputa pela Superbet>>

CRB x Cruzeiro – Detalhes do jogo

  • Data: 07 de agosto de 2025 (quinta-feira)
  • Horário: 21h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
  • Competição: Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)
  • Transmissão: Prime Video (ao vivo) 

Melhores casas para apostar em CRB x Cruzeiro

A seguir listamos as melhores casas de apostas para o confronto entre CRB x Cruzeiro. Todas operam legalmente no Brasil, garantindo segurança e praticidade:

  • bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
  • Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
  • Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
  • KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
  • Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
  • Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
  • Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
  • Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.
  • Esportes da Sorte: Casa com tradição em apostas esportivas.

Agora que você já conhece as melhores opções para apostar, saiba tudo sobre o jogo.

Como chega o CRB

O CRB vive um momento de oscilação. Nos últimos 5 jogos, a equipe teve:

  • 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.
  • Marcou apenas 1 gol nos últimos três jogos.

A equipe alagoana aposta na força como mandante e no apoio da torcida para buscar a vaga. O técnico Eduardo Barroca conta com nomes como Thiaguinho, destaque ofensivo, e Matheus Albino, que fez boas partidas na competição.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro atravessa fase mais sólida. Nas últimas 5 partidas:

  • 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
  • Sofreu apenas 2 gols no período e marcou 7.

Sob o comando de Leonardo Jardim, a Raposa tem se destacado por sua solidez defensiva e volume ofensivo, com média de 8,3 chutes no gol por jogo na Copa do Brasil. Entre os destaques estão Kaio Jorge e o goleiro Cássio, decisivos nas últimas rodadas.

<<Explorar as estatísticas de cada time pela Superbet>>

Palpites para CRB x Cruzeiro

Com base no desempenho recente e nas estatísticas da competição, veja abaixo os melhores palpites para CRB x Cruzeiro.

Palpite 1: Vitória do Cruzeiro

A equipe mineira chega mais organizada e com maior média de finalizações, escanteios e consistência defensiva. Além disso, venceu 2 dos últimos 3 confrontos diretos.

<<Conhecer as odds da bet365>>

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols

O primeiro jogo terminou 0x0 e ambos têm defesas bem organizadas. O histórico entre os times também aponta para placares mais apertados.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

<<Explorar as odds da Betnacional>>

Palpite 3: Handicap Asiático – Cruzeiro (-0.5)

O Cruzeiro chega mais sólido defensivamente e com melhores números de ataque, além de manter boa média de finalizações (8.3 no gol) na competição. O handicap asiático Cruzeiro -0.5 indica vitória simples da equipe mineira. É uma boa alternativa para quem acredita em triunfo da Raposa no tempo regulamentar, com odds atrativas.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir CRB x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela Prime Video, às 21h (horário de Brasília). Prepare-se para um confronto equilibrado, com emoção até o fim!

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Acroud Media
Acroud Media
Acroud é uma empresa especializada na indústria de apostas e casinos, conhecida como iGaming. Com escritórios espalhados por países como Reino Unido, Dinamarca, e Suécia, tem se consagrado como referência em negócios de afiliados.

Conteúdos Relacionados

Betsson Vale a Pena? Análise Completa da Bet em 2025

Betsson Vale a Pena? Análise Completa da Bet em 2025

Acroud Media 07/08/2025
Palpite CRB x Cruzeiro hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (07/08/2025)

Palpite CRB x Cruzeiro hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (07/08/2025)

Acroud Media 07/08/2025
Melhores Cassinos Online do Brasil em 2025

Melhores Cassinos Online do Brasil em 2025

Acroud Media 06/08/2025
Casas de apostas que aceitam PIX: Lista Completa 2025

Casas de apostas que aceitam PIX: Lista Completa 2025

Matheus Bastos 06/08/2025
Palpite Palmeiras x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

Palpite Palmeiras x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

Acroud Media 06/08/2025
Palpite Fluminense x Internacional hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

Palpite Fluminense x Internacional hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

Acroud Media 06/08/2025

Aviso Legal:

Ao continuar acessando este site, você aceita nossos termos e condições, além de nossa política de privacidade. É de sua integral responsabilidade garantir que as suas informações sejam verídicas ao se cadastrar em sites de apostas e cassinos.

É importante ressaltar que o odia.ig.com.br/apostas atua com independência do odia.ig.com.br e qualquer outra entidade. Portanto, não somos controlados por operadores de apostas ou cassinos.

maior 18+
IBJR
© 1996 - 2024 O Dia. Todos os direitos reservados
Acessar edição digital
Pesquisar
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.