Palpite CRB x Cruzeiro hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (07/08/2025)

O confronto entre CRB x Cruzeiro promete fortes emoções nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, pela volta das oitavas de final da Copa Betano do Brasil. Após o empate sem gols no jogo de ida, a decisão fica para o Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h (horário de Brasília). Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.
CRB x Cruzeiro – Detalhes do jogo
- Data: 07 de agosto de 2025 (quinta-feira)
- Horário: 21h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
- Competição: Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)
- Transmissão: Prime Video (ao vivo)
Como chega o CRB
O CRB vive um momento de oscilação. Nos últimos 5 jogos, a equipe teve:
- 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.
- Marcou apenas 1 gol nos últimos três jogos.
A equipe alagoana aposta na força como mandante e no apoio da torcida para buscar a vaga. O técnico Eduardo Barroca conta com nomes como Thiaguinho, destaque ofensivo, e Matheus Albino, que fez boas partidas na competição.
Como chega o Cruzeiro
O Cruzeiro atravessa fase mais sólida. Nas últimas 5 partidas:
- 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
- Sofreu apenas 2 gols no período e marcou 7.
Sob o comando de Leonardo Jardim, a Raposa tem se destacado por sua solidez defensiva e volume ofensivo, com média de 8,3 chutes no gol por jogo na Copa do Brasil. Entre os destaques estão Kaio Jorge e o goleiro Cássio, decisivos nas últimas rodadas.
Palpites para CRB x Cruzeiro
Com base no desempenho recente e nas estatísticas da competição, veja abaixo os melhores palpites para CRB x Cruzeiro.
Palpite 1: Vitória do Cruzeiro
A equipe mineira chega mais organizada e com maior média de finalizações, escanteios e consistência defensiva. Além disso, venceu 2 dos últimos 3 confrontos diretos.
- Bet365: 1.70
- Superbet: 1.80
- Betnacional: 1.76
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Menos de 2.5 gols
O primeiro jogo terminou 0x0 e ambos têm defesas bem organizadas. O histórico entre os times também aponta para placares mais apertados.
- Bet365: 1.65
- Superbet: 1.72
- Betnacional: 1.65
Palpite 3: Handicap Asiático – Cruzeiro (-0.5)
O Cruzeiro chega mais sólido defensivamente e com melhores números de ataque, além de manter boa média de finalizações (8.3 no gol) na competição. O handicap asiático Cruzeiro -0.5 indica vitória simples da equipe mineira. É uma boa alternativa para quem acredita em triunfo da Raposa no tempo regulamentar, com odds atrativas.
- Bet365: 2.00
- Superbet: 1.74
- Betnacional: 1.73
Onde assistir CRB x Cruzeiro ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela Prime Video, às 21h (horário de Brasília). Prepare-se para um confronto equilibrado, com emoção até o fim!