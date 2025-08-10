Palpite Cruzeiro x Santos hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

Reprodução

O duelo entre Cruzeiro x Santos acontece neste domingo, 10 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão). A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.O confronto coloca frente a frente duas equipes em fases opostas: o Cruzeiro briga na parte de cima da tabela, enquanto o Santos luta para se afastar do Z-4.

Cruzeiro x Santos – Detalhes do jogo

Data: 10 de agosto de 2025 (domingo)

10 de agosto de 2025 (domingo) Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), Belo Horizonte (MG)

Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), Belo Horizonte (MG) Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada

Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro vive ótima fase no Brasileirão. Em 2º lugar com 37 pontos, a equipe mineira venceu 3 dos últimos 4 jogos, inclusive fora de casa, e possui um dos melhores saldos de gols da competição: 30 marcados e apenas 11 sofridos.

Sob o comando de Leonardo Jardim, o time demonstra solidez defensiva (média de apenas 0.6 gol sofrido por jogo) e eficiência ofensiva. Destaques como Rodriguinho Henrique, Yannick Bolasie e Kaio Jorge vêm contribuindo com gols e assistências.

Como chega o Santos

O Santos aparece em 15º lugar com 18 pontos, muito próximo da zona de rebaixamento. A equipe vive uma fase instável, com 3 derrotas nas últimas 5 partidas, apesar das vitórias recentes que aliviam um pouco a pressão.

O técnico Cleber Márcio Serpa Xavier tenta reorganizar o setor defensivo, que sofreu 22 gols em 17 jogos. Entre os nomes que podem desequilibrar estão Guilherme Augusto e Neymar, que recentemente voltou ao time e deve ser titular.

Palpites para Cruzeiro x Santos

Confira agora as melhores opções de apostas para Cruzeiro x Santos, com base nos mercados de 1×2, gols e ambos marcam. As odds são das casas Bet365, Superbet e Betnacional.

Palpite 1: Vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro é o 2º colocado e tem o melhor desempenho defensivo do torneio. Já o Santos perdeu 9 vezes em 17 rodadas e sofre com instabilidade fora de casa. A vitória do time mineiro é um bom palpite.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Mais de 0.5 gol no jogo

Este é um palpite seguro para múltiplas, já que o Cruzeiro marcou em 9 das últimas 10 partidas e o Santos tem média de 1 gol por jogo fora de casa.

Palpite 3: Ambos marcam – Não

O Cruzeiro sofreu apenas 11 gols em 18 jogos. O Santos, apesar do retorno de Neymar, ainda apresenta dificuldades no ataque contra defesas bem postadas.

Onde assistir Cruzeiro x Santos ao vivo

A partida entre Cruzeiro e Santos terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta) e também pelo Premiere (pay-per-view). A cobertura começa minutos antes da bola rolar, direto do Mineirão.