+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpite Cruzeiro x Santos hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

Confira o palpite para Cruzeiro x Santos hoje (10/08), com onde assistir, melhores odds e dica de aposta para o jogo válido pela Série A.

Acroud Media | 10/08/2025

Cruzeiro x Santos - O Dia
Reprodução

O duelo entre Cruzeiro x Santos acontece neste domingo, 10 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão). A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.O confronto coloca frente a frente duas equipes em fases opostas: o Cruzeiro briga na parte de cima da tabela, enquanto o Santos luta para se afastar do Z-4.

<<Acompanhar o campeonato Brasileiro pela Superbet>>

Cruzeiro x Santos – Detalhes do jogo

  • Data: 10 de agosto de 2025 (domingo)
  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), Belo Horizonte (MG)
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada
  • Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Melhores casas para apostar em Cruzeiro x Santos

A seguir listamos as melhores casas de apostas para o confronto entre Cruzeiro x Santos. Todas operam legalmente no Brasil, garantindo segurança e praticidade:

  • bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
  • Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
  • Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
  • KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
  • Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
  • Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
  • Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
  • Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.
  • Esportes da Sorte: Casa com tradição em apostas esportivas.

Agora que você já conhece as melhores opções para apostar nesta rodada do Brasileirão 2025, saiba tudo sobre o jogo Cruzeiro x Santos.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro vive ótima fase no Brasileirão. Em 2º lugar com 37 pontos, a equipe mineira venceu 3 dos últimos 4 jogos, inclusive fora de casa, e possui um dos melhores saldos de gols da competição: 30 marcados e apenas 11 sofridos.

Sob o comando de Leonardo Jardim, o time demonstra solidez defensiva (média de apenas 0.6 gol sofrido por jogo) e eficiência ofensiva. Destaques como Rodriguinho Henrique, Yannick Bolasie e Kaio Jorge vêm contribuindo com gols e assistências.

Como chega o Santos

O Santos aparece em 15º lugar com 18 pontos, muito próximo da zona de rebaixamento. A equipe vive uma fase instável, com 3 derrotas nas últimas 5 partidas, apesar das vitórias recentes que aliviam um pouco a pressão.

O técnico Cleber Márcio Serpa Xavier tenta reorganizar o setor defensivo, que sofreu 22 gols em 17 jogos. Entre os nomes que podem desequilibrar estão Guilherme Augusto e Neymar, que recentemente voltou ao time e deve ser titular.

<<Explorar desempenho dos times pela Superbet>>

Palpites para Cruzeiro x Santos

Confira agora as melhores opções de apostas para Cruzeiro x Santos, com base nos mercados de 1×2, gols e ambos marcam. As odds são das casas Bet365, Superbet e Betnacional.

Palpite 1: Vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro é o 2º colocado e tem o melhor desempenho defensivo do torneio. Já o Santos perdeu 9 vezes em 17 rodadas e sofre com instabilidade fora de casa. A vitória do time mineiro é um bom palpite.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Mais de 0.5 gol no jogo

Este é um palpite seguro para múltiplas, já que o Cruzeiro marcou em 9 das últimas 10 partidas e o Santos tem média de 1 gol por jogo fora de casa.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Ambos marcam – Não

O Cruzeiro sofreu apenas 11 gols em 18 jogos. O Santos, apesar do retorno de Neymar, ainda apresenta dificuldades no ataque contra defesas bem postadas.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

<<Conhecer outros mercados de apostas pela Betnacional>>

Onde assistir Cruzeiro x Santos ao vivo

A partida entre Cruzeiro e Santos terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta) e também pelo Premiere (pay-per-view). A cobertura começa minutos antes da bola rolar, direto do Mineirão.

*Este conteúdo e todas as vantagens e promoções descritas no texto acima são de responsabilidade da Acroud Media Ltd. O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade.

Foto de Acroud Media
Acroud Media
Acroud é uma empresa especializada na indústria de apostas e casinos, conhecida como iGaming. Com escritórios espalhados por países como Reino Unido, Dinamarca, e Suécia, tem se consagrado como referência em negócios de afiliados.

Conteúdos Relacionados

Palpite Juventude x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (11/08/2025)

Palpite Juventude x Corinthians hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (11/08/2025)

Acroud Media 11/08/2025
Palpite Palmeiras x Ceará hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

Palpite Palmeiras x Ceará hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

Acroud Media 10/08/2025
Palpite Cruzeiro x Santos hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

Palpite Cruzeiro x Santos hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (10/08/2025)

Acroud Media 10/08/2025
Cassino Esportiva Bet: Diversão com Slots e Jogos Ao Vivo

Cassino Esportiva Bet: Diversão com Slots e Jogos Ao Vivo

Matheus Bastos 09/08/2025
Palpite Flamengo x Mirassol hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (09/08/2025)

Palpite Flamengo x Mirassol hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (09/08/2025)

Acroud Media 09/08/2025
Palpite Coritiba x Chapecoense hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (08/08/2025)

Palpite Coritiba x Chapecoense hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (08/08/2025)

Acroud Media 08/08/2025

Aviso Legal:

Ao continuar acessando este site, você aceita nossos termos e condições, além de nossa política de privacidade. É de sua integral responsabilidade garantir que as suas informações sejam verídicas ao se cadastrar em sites de apostas e cassinos.

É importante ressaltar que o odia.ig.com.br/apostas atua com independência do odia.ig.com.br e qualquer outra entidade. Portanto, não somos controlados por operadores de apostas ou cassinos.

maior 18+
IBJR
© 1996 - 2024 O Dia. Todos os direitos reservados
Acessar edição digital
Pesquisar
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.