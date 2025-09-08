+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpites para Cuiabá x CRB: Análise completa e onde assistir (08/09/2025)

Confira o palpite para Cuiabá x CRB hoje (08/09), com onde assistir, melhores odds e dica de aposta para o jogo. Jogue com responsabilidade!

Matheus Bastos | 08/09/2025

O duelo entre Cuiabá e CRB será realizado na segunda-feira, 8 de setembro de 2025, às 20h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, válido pela 25ª rodada da Série B. O confronto foi remarcado após um show no estádio na data original. Abaixo, veja todos os detalhes, onde assistir e os melhores palpites.

Cuiabá x CRB – Detalhes do jogo

A partida entre Cuiabá e CRB está marcada para segunda-feira, 8 de setembro de 2025, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B e ganhou atenção extra por ter sido adiado em dois dias devido a um show musical que ocupou o estádio. Além da disputa por posições importantes na tabela, o embate promete ser decisivo para as ambições de ambos os clubes na temporada.

Melhores casas para apostar em Cuiabá x CRB

Um grande duelo brasileiro pede casas de apostas que realmente façam a diferença. Seja pela tecnologia, suporte ou variedade de mercados, cada operadora abaixo tem um ponto forte único para quem busca apostar com confiança neste confronto.

  1. Superbet: Odds competitivas com plataforma ágil e confiável.
  2. Bet365: Estatísticas detalhadas e mercados amplamente variados.
  3. Betnacional: Operadora brasileira com suporte rápido e eficiente.
  4. Betsson: Segurança sólida aliada a experiência de alto nível.
  5. KTO: Interface prática e odds estáveis para todos os esportes.
  6. Stake: Cobertura ampla e design moderno para apostadores exigentes.
  7. Esportes da Sorte: Diversidade nacional e internacional em apostas seguras.
  8. Esportiva Bet: Plataforma leve com transmissões esportivas ao vivo.
  9. VBet: Cassino integrado e esportes populares em destaque.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá vive fase oscilante, mas somou pontos nas duas últimas rodadas: 2–2 com o Atlético-GO (24/08) e 1–1 com o Athletico-PR (16/08), após vencer o Volta Redonda (04/08) e perder para o Avaí (10/08) e Criciúma (29/07). No momento, aparece em 10º na Série B.

No comando está Eduardo Barros, efetivado em 11 de agosto após a saída de Guto Ferreira. O treinador reconheceu recentemente a necessidade de corrigir a instabilidade defensiva para manter o time na briga pelo acesso.

Últimos 5 jogos (CUI): Atl-GO 2–2 CUI (24/08), CAP 1–1 CUI (16/08), Avaí 2–0 CUI (10/08), CUI 2–0 Volta Redonda (04/08), Criciúma 1–0 CUI (29/07).

Como chega o CRB

O CRB chega embalado pela vitória 2–0 sobre o Paysandu (30/08), resultado que levou o Galo ao 7º lugar (34 pts) e reforçou a confiança antes da viagem a Cuiabá. Nos jogos anteriores, perdeu para o Athletico-PR (23/08) e venceu o Volta Redonda fora (18/08).

O time é treinado por Eduardo Barroca desde março; o técnico foi mantido mesmo durante oscilação recente e destacou evolução após o triunfo mais recente. 

Últimos 5 jogos (CRB): CRB 2–0 Paysandu (30/08), CRB 0–1 CAP (23/08), Volta Redonda 0–1 CRB (18/08), CRB 0–1 Coritiba (10/07), Atl-GO 2–1 CRB (03/07).

Palpites para Cuiabá x CRB

O jogo marca encontro de duas equipes que vivem oscilações, mas ainda sonham com o acesso. O Cuiabá tem o fator casa como aliado, enquanto o CRB mostrou força recente diante do Paysandu. A seguir, três mercados interessantes:

Palpite 1: Vitória do Cuiabá

O Dourado vem de empates competitivos contra Atlético-GO e Athletico-PR, demonstrando resiliência. Jogando na Arena Pantanal, a equipe costuma somar pontos importantes e tem artilheiros em bom momento. A defesa do CRB, por outro lado, ainda apresenta falhas fora de casa, o que reforça o favoritismo do mandante.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam

o Cuiabá marcou em 3/5 jogos recentes e o CRB também balançou a rede em 3/5. A combinação de ataques funcionais com defesas que cederam gols em boa parte da amostra recente sugere cenário favorável ao BTTS.

Palpite 3: Mais de 2.5 gols na partida

O histórico recente mostra placares movimentados: Cuiabá empatou em 2–2 com o Atlético-GO e o CRB venceu por 2–0 o Paysandu. Ambos priorizam um jogo ofensivo, especialmente nas laterais. Com ataques mais eficientes que as defesas, a tendência é de pelo menos três gols no confronto.

Onde assistir Cuiabá x CRB ao vivo

A transmissão de Cuiabá x CRB ao vivo deve acontecer nos canais SporTV e Premiere, que exibem a Série B do Campeonato Brasileiro. Também é possível acompanhar em tempo real por plataformas de streaming ligadas às operadoras de TV por assinatura.

Palpites para Cuiabá x CRB: Análise completa e onde assistir (08/09/2025)

Matheus Bastos 08/09/2025
