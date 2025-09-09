Palpites para Equador x Argentina: Análise completa e onde assistir (09/09/2025)

O jogo entre Equador x Argentina fecha a 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções já estão classificadas, mas ainda existe clima de decisão: a Argentina chega como líder isolada e o Equador quer encerrar a campanha com moral. Veja abaixo todos os detalhes, escalações e palpites.
<<Aposte em Equador x Argentina na Superbet>>
Equador x Argentina – Detalhes do jogo
A partida acontece nesta terça-feira, 09 de setembro de 2025, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, casa do Barcelona de Guayaquil.
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Rodada: 18ª
- Local: Guayaquil, Equador
- Contexto: Argentina líder com 38 pontos; Equador em 4º, com 26 pontos
- Fator extra: Messi está suspenso e não joga
Melhores casas para apostar em Equador x Argentina
- bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
- Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
- Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
- KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
- Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
- Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
- Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
- Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.
- Esportes da Sorte: Casa com tradição em apostas esportivas.
Como chega o Equador
O Equador fez campanha sólida, mesmo começando com -3 pontos de punição. O time de Sebastián Beccacece soma 26 pontos, garantindo a 4ª colocação e vaga direta no Mundial.
Jogadores como Enner Valencia seguem sendo referência no ataque, enquanto a joia Kendry Páez se consolida como destaque. A defesa, liderada por Piero Hincapié, tem sido um dos pontos fortes da equipe.
Provável escalação: Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho, Ordoñez; Angulo, Vite, Alcívar, Preciado; Kendry Páez, Enner Valencia.
Como chega a Argentina
A Argentina já garantiu o 1º lugar, com 10 pontos de vantagem sobre o Brasil. O técnico Lionel Scaloni deve poupar algumas peças, já que Messi está suspenso.
Mesmo assim, o elenco é recheado de talento, com nomes como Lautaro Martínez, Julián Álvarez e De Paul. O sistema defensivo, com Otamendi e Dibu Martínez, segue sendo referência.
Provável escalação: Dibu Martínez; Molina, Balerdi, Otamendi, Acuña (Soler); Paredes, De Paul, Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.
<<Aposte em Equador x Argentina na Superbet>>
Palpites para Equador x Argentina
Palpite 1: Mais de 2.5 gols
O Equador joga em casa, com apoio da torcida, enquanto a Argentina tem ataque forte mesmo sem Messi. O cenário indica chances de um jogo aberto.
- Bet365: 2.05
- Superbet: 2.08
- Betnacional: 2.00
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 2: Vitória da Argentina
Mesmo fora de casa, a Albiceleste tem elenco superior e vive excelente fase. A ausência de Messi pesa, mas o time deve confirmar o favoritismo.
- Bet365: 2.10
- Superbet: 2.15
- Betnacional: 2.08
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Palpite 3: Ambas marcam – Sim
O Equador costuma ser forte em Guayaquil, enquanto a Argentina quase sempre marca em jogos de Eliminatórias. Esse mercado é atrativo para quem busca mais segurança.
- Bet365: 1.85
- Superbet: 1.87
- Betnacional: 1.83
Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
Onde assistir Equador x Argentina ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) para todo o Brasil