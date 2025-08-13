Palpite Flamengo x Internacional hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (13/08/2025)

Reprodução

Flamengo x Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de agosto, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. O duelo promete equilíbrio entre dois clubes que lideraram seus grupos na fase anterior. A seguir, veja os destaques da partida, onde assistir e as melhores opções de apostas.

Flamengo x Internacional – Detalhes do jogo

Data: Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Quarta-feira, 13 de agosto de 2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Competição: Copa Libertadores – Oitavas de final

Copa Libertadores – Oitavas de final Transmissão: Globo, ESPN e Disney+

Melhores casas para apostar em Flamengo x Internacional

A seguir listamos as melhores casas de apostas para o confronto entre Flamengo x Internacional. Todas operam legalmente no Brasil, garantindo segurança e praticidade:

Como chega o Flamengo

O Flamengo vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe oscilou bastante, mas segue forte dentro de casa e avançou às oitavas com uma sólida campanha no Grupo C da Libertadores (11 pontos, 6 gols marcados e apenas 3 sofridos).

No ataque, Pedro é o nome mais perigoso, enquanto Everton e De La Cruz ajudam a dar volume ofensivo. A equipe também apresenta média alta de escanteios (5.8 por jogo), reflexo da intensidade pelas laterais.

Como chega o Internacional

O Internacional também somou 11 pontos na fase de grupos (Grupo F), com 12 gols marcados e 8 sofridos. No entanto, o momento no Brasileirão é instável, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

O time perdeu recentemente o volante Fernando, com lesão grave no joelho, o que deve afetar o setor de marcação. O técnico Roger Machado pode recorrer ao jovem Luis Otávio ou buscar reposição no mercado. Enner Valencia é a referência ofensiva da equipe.

Palpites para Flamengo x Internacional

A seguir, veja três palpites para o duelo com base nas estatísticas e nas odds reais das casas de apostas.

Palpite 1: Vitória do Flamengo

O Flamengo tem leve favoritismo no Maracanã, onde costuma crescer em mata-mata. O Inter, apesar de eficiente no ataque, sofre sem Fernando e deve enfrentar dificuldades contra um time que cede poucos espaços em casa.

Palpite 2: Mais de 0.5 gol na partida

O mercado de acima de 0.5 gol é seguro e indicado para entradas múltiplas ou acumuladas. Considerando o histórico ofensivo das equipes, a chance de ao menos um gol é altíssima.

Palpite 3: Ambas marcam – Sim

Com base nos últimos jogos, ambos os times têm sofrido e marcado gols. O Flamengo sofreu gols em 4 das últimas 5 partidas, e o Inter também tem média alta de finalizações. Este mercado é ideal para quem espera um jogo movimentado.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Flamengo x Internacional ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo na Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e na plataforma Disney+ (streaming). A cobertura começa minutos antes do apito inicial com pré-jogo, escalações e estatísticas ao vivo.