Palpite Flamengo x Internacional hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (13/08/2025)

Confira o palpite para Flamengo x Internacional hoje (13/08), com onde assistir, melhores odds e dica de aposta para o jogo.

Acroud Media | 13/08/2025

Flamengo x Internacional_ODia
Reprodução

Flamengo x Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de agosto, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. O duelo promete equilíbrio entre dois clubes que lideraram seus grupos na fase anterior. A seguir, veja os destaques da partida, onde assistir e as melhores opções de apostas.

<<Acompanhar a Libertadores pela Superbet>>

Flamengo x Internacional – Detalhes do jogo

  • Data: Quarta-feira, 13 de agosto de 2025
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Competição: Copa Libertadores – Oitavas de final
  • Transmissão: Globo, ESPN e Disney+

Melhores casas para apostar em Flamengo x Internacional

A seguir listamos as melhores casas de apostas para o confronto entre Flamengo x Internacional. Todas operam legalmente no Brasil, garantindo segurança e praticidade:

  • Esportes da Sorte: Casa com tradição em apostas esportivas.
  • Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
  • bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
  • Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
  • KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
  • Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
  • Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
  • Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
  • Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Agora que você já conhece as melhores opções para apostar na Libertadores, saiba tudo sobre o jogo Flamengo x Internacional

Como chega o Flamengo

O Flamengo vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe oscilou bastante, mas segue forte dentro de casa e avançou às oitavas com uma sólida campanha no Grupo C da Libertadores (11 pontos, 6 gols marcados e apenas 3 sofridos).

No ataque, Pedro é o nome mais perigoso, enquanto Everton e De La Cruz ajudam a dar volume ofensivo. A equipe também apresenta média alta de escanteios (5.8 por jogo), reflexo da intensidade pelas laterais.

Como chega o Internacional

O Internacional também somou 11 pontos na fase de grupos (Grupo F), com 12 gols marcados e 8 sofridos. No entanto, o momento no Brasileirão é instável, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

O time perdeu recentemente o volante Fernando, com lesão grave no joelho, o que deve afetar o setor de marcação. O técnico Roger Machado pode recorrer ao jovem Luis Otávio ou buscar reposição no mercado. Enner Valencia é a referência ofensiva da equipe.

<<Explorar o desempenho dos jogadores na bet365>>

Palpites para Flamengo x Internacional

A seguir, veja três palpites para o duelo com base nas estatísticas e nas odds reais das casas de apostas.

Palpite 1: Vitória do Flamengo

O Flamengo tem leve favoritismo no Maracanã, onde costuma crescer em mata-mata. O Inter, apesar de eficiente no ataque, sofre sem Fernando e deve enfrentar dificuldades contra um time que cede poucos espaços em casa.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Mais de 0.5 gol na partida

O mercado de acima de 0.5 gol é seguro e indicado para entradas múltiplas ou acumuladas. Considerando o histórico ofensivo das equipes, a chance de ao menos um gol é altíssima.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Ambas marcam – Sim

Com base nos últimos jogos, ambos os times têm sofrido e marcado gols. O Flamengo sofreu gols em 4 das últimas 5 partidas, e o Inter também tem média alta de finalizações. Este mercado é ideal para quem espera um jogo movimentado.

Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

<<Conhecer outros mercados de apostas pela Betnacional>>

Onde assistir Flamengo x Internacional ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo na Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e na plataforma Disney+ (streaming). A cobertura começa minutos antes do apito inicial com pré-jogo, escalações e estatísticas ao vivo.

Foto de Acroud Media
Acroud Media
Acroud é uma empresa especializada na indústria de apostas e casinos, conhecida como iGaming. Com escritórios espalhados por países como Reino Unido, Dinamarca, e Suécia, tem se consagrado como referência em negócios de afiliados.

