Palpites para Fluminense x Bahia: Análise completa e onde assistir (10/09/2025)

Fluminense entra em campo nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, no Maracanã, para enfrentar o Bahia na volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com desvantagem de 1 a 0 no agregado, o Tricolor precisa inverter o placar diante de sua torcida vibrante. O desafio é intenso, o clima é de decisão — e já temos dicas afiadíssimas, palpites certeiros e tudo para você acompanhar até o apito final.

<<Aposte em Fluminense x Bahia na Superbet>>

Fluminense x Bahia – Detalhes do jogo

O confronto acontece nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília), no majestoso Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, com transmissão garantida pelo SporTV e Premiere.

Melhores casas para apostar em Fluminense x Bahia

Confira abaixo as plataformas mais recomendadas:

Superbet: Plataforma ágil com odds competitivas no pré-jogo. Bet365: Excelência em estatísticas e profundidade de mercados. Betnacional: Operadora brasileira com interface clara e suporte eficiente. Betsson: Ambiente confiável e boas opções de aposta. KTO: Navegação simples e cotações consistentes no futebol. Stake: Visual moderno e cobertura ampla de esportes. Esportes da Sorte: Apostas variadas com bom acompanhamento ao vivo. Esportiva Bet: Transmissões ao vivo integradas à plataforma leve. VBet: Cassino e esportes em um só ambiente.

Como chega o Fluminense

No primeiro confronto, o Fluminense caiu por 1 a 0 contra o Bahia — e agora precisa virar o placar no Maracanã. Um detalhe que pesa a favor: o Tricolor não perde para o Bahia em casa desde 2011, somando 10 partidas entre vitórias e empates no Rio de Janeiro. Com o Maracanã como trunfo, o Flu parte pra cima, com ambição de pressionar e reverter a situação.

<<Aposte em Fluminense x Bahia na Superbet>>

Como chega o Bahia

O Bahia vive momento instigante: venceu a ida por 1 a 0, se estabelecendo com vantagem. Fora de casa, o tricolor baiano busca resistir, aproveitar oportunidades e se apoiar em seu sistema defensivo. A equipe vai precisar manter foco e eficiência para segurar ou ampliar o resultado no confronto direto.

<<Aposte em Fluminense x Bahia na Superbet>>

Palpites para Fluminense x Bahia

Segue uma seleção de mercados atraentes, com explicações breves e odds estimadas (sujeitas a alterações até o início da partida).

Palpite 1: Vitória do Fluminense

O tricolor joga em casa, tem a necessidade de buscar o resultado e tem um elenco melhor do que o do Bahia.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols na partida

Jogo decisivo, times em movimento, zona alta de intensidade. Tudo indica espetáculo com gols.

Superbet : 147

: 147 Bet365 : 1.44

: 1.44 Betnacional: 1.46

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 3: Ambas as equipes marcam – Sim

Necessidade mútua: Flu vai buscar o empate; Bahia não deve recuar total. Gols garantidos dos dois lados.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo

A reprise da decisão será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere. Para quem prefere acompanhar lance a lance, o ge oferece cobertura em tempo real com updates a partir das 18h30.