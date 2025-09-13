Palpites para Fluminense x Corinthians: Análise completa e onde assistir (13/09/2025)

Fluminense recebe o Corinthians neste sábado, 13 de setembro de 2025, em duelo eletrizante no Maracanã. O Tricolor busca vitória para ganhar fôlego na Série A, enquanto o Corinthians quer reagir e subir na tabela. Com tradição, história e ambição em campo, a partida promete emoção do primeiro ao último minuto, e claro, já preparamos palpites estratégicos e onde assistir para você não perder nada.

Fluminense x Corinthians – Detalhes do jogo

O confronto será nesta sábado, 13 de setembro de 2025, às 21h (horário de Brasília), no icônico Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Melhores casas para apostar em Fluminense x Corinthians

Confira abaixo as plataformas mais recomendadas:

Como chega o Fluminense

O Fluminense tem se mantido na zona intermediária da tabela, com campanha equilibrada até o momento (8 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, totalizando 28 pontos). A volta de Thiago Silva trouxe consistência defensiva; com ele em campo, o time passou por sequência sólida com poucos gols sofridos. Neste duelo, busca usar o mando de campo e o apoio da torcida para retomar os trilhos.

Como chega o Corinthians

O Corinthians também vive situação parecida, com 26 pontos conquistados (6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas). A equipe tenta reencontrar estabilidade após oscilações recentes, com Dorival Júnior buscando retomar padrão de competitividade desde sua chegada ao comando.

Palpites para Fluminense x Corinthians

Segue uma seleção de mercados atraentes, com explicações breves e odds estimadas (sujeitas a alterações até o início da partida).

Palpite 1: Vitória do Fluminense

Jogando em casa, o Tricolor tem leve vantagem emocional e busca estabilidade.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols na partida

Apesar do leve favoritismo para o Fluminense com o mando de campo, o jogo deve ser muito difícil, com muita luta e sem muitos gols.

Superbet : 147

: 147 Bet365 : 1.44

: 1.44 Betnacional: 1.46

Palpite 3: Fluminense empate anula aposta

Para quem quer um pouco mais de segurança e ainda acredita na vitória do Fluzão, o empate anula aposta pode ser muito interessante.

Onde assistir Fluminense x Corinthians ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere, garantindo cobertura nacional para os fãs de plantão.