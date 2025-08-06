+18 | Conteúdo Comercial | Termos e Condições | Nossos Valores

Palpite Fluminense x Internacional hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

Confira o palpite para Fluminense x Internacional hoje (06/08), com onde assistir, melhores odds e dica de aposta para o jogo.

Acroud Media | 06/08/2025

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 06 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro confronto por 2 a 1, o time carioca joga com vantagem no placar agregado e conta com o apoio da torcida para garantir a classificação.



Fluminense x Internacional – Detalhes do jogo

  • Data: Quarta-feira, 06/08/2025
  • Horário: 21h30 (Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã
  • Competição: Copa do Brasil – Oitavas de final
  • Resultado do jogo de ida: Internacional 1 x 2 Fluminense
  • Onde assistir: Prime Vídeo

Melhores casas para apostar em Fluminense x Internacional

A seguir listamos as melhores casas de apostas para o confronto entre Fluminense x Internacional. Todas operam legalmente no Brasil, garantindo segurança e praticidade:

  1. bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
  2. Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
  3. Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
  4. KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
  5. Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
  6. Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
  7. Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
  8. Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.

Como chega o Fluminense

O Fluminense parece ter virado a chave após cinco derrotas consecutivas. O time comandado por Renato Gaúcho venceu o Internacional fora de casa e também bateu o Grêmio na rodada seguinte do Brasileirão. Com isso, soma duas vitórias seguidas, melhorando a confiança da equipe.

Entre os destaques estão Everaldo, que marcou os últimos três gols do time, e o meio-campo Martinelli, importante na construção ofensiva. O time tem desfalques: Thiago Silva, Ignacio e Otávio estão fora, enquanto Soteldo e Renê são dúvidas.



Como chega o Internacional

O Internacional, sob comando de Roger Machado, vive momento turbulento. O time perdeu os dois últimos jogos por 2 a 1 (contra Fluminense e São Paulo), caindo para a 13ª posição no Brasileirão. A pressão sobre o técnico aumenta, especialmente diante da oscilação recente.

Apesar disso, Carbonero é uma das boas notícias: o atacante colombiano marcou três gols nas últimas quatro partidas. No entanto, o Colorado sofre com desfalques importantes: Bruno Gomes, Bruno Henrique, Drummond, Fernando, Ivan e Óscar Romero estão lesionados.

Palpites para Fluminense x Internacional

A partida promete ser aberta, especialmente porque o Internacional precisa buscar o resultado. Veja abaixo três opções de apostas para este confronto:

Palpite 1: Ambas marcam

A tendência é de um jogo movimentado. O Fluminense tem média alta de gols marcados no Maracanã, e o Inter precisa atacar. Nos últimos dois confrontos entre eles, ambos marcaram.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.



Palpite 2: Vitória do Fluminense

O Tricolor vive um momento de recuperação e joga em casa com vantagem. Venceu os dois últimos confrontos contra o Colorado e mostrou evolução tática e emocional.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.



Palpite 3: Mais de 10 escanteios

As duas equipes possuem alta média de escanteios: 6.8 (Fluminense) e 8.7 (Internacional) por jogo. O cenário de pressão favorece um jogo com muitos cruzamentos e bolas alçadas.

*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.



Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime Video, com cobertura completa desde o pré-jogo. Algumas casas de apostas licenciadas com streaming também podem disponibilizar a transmissão para usuários cadastrados.

Dados e histórico do confronto

Abaixo fizemos uma análise do histórico sobre o confronto entre Fluminense x Internacional, veja:

  • O Fluminense venceu os dois últimos jogos contra o Internacional (2×1 e 2×0).
  • O Colorado só venceu uma das últimas cinco partidas contra o Tricolor.
  • A média de gols dos confrontos entre as equipes é de 1.8 por jogo.

Com vantagem no placar agregado, apoio da torcida e bom momento recente, o Fluminense entra como favorito no confronto desta quarta-feira. Já o Internacional precisa reverter o cenário, o que promete um jogo intenso e com oportunidades para os dois lados, ideal para apostas nos mercados de gols e escanteios.

Foto de Acroud Media
Acroud Media
Acroud é uma empresa especializada na indústria de apostas e casinos, conhecida como iGaming. Com escritórios espalhados por países como Reino Unido, Dinamarca, e Suécia, tem se consagrado como referência em negócios de afiliados.

