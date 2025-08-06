Palpite Fluminense x Internacional hoje: Análise, onde assistir e melhores apostas (06/08/2025)

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 06 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro confronto por 2 a 1, o time carioca joga com vantagem no placar agregado e conta com o apoio da torcida para garantir a classificação.
<<Acompanhar o jogo pela bet365>>
Fluminense x Internacional – Detalhes do jogo
- Data: Quarta-feira, 06/08/2025
- Horário: 21h30 (Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã
- Competição: Copa do Brasil – Oitavas de final
- Resultado do jogo de ida: Internacional 1 x 2 Fluminense
- Onde assistir: Prime Vídeo
Melhores casas para apostar em Fluminense x Internacional
A seguir listamos as melhores casas de apostas para o confronto entre Fluminense x Internacional. Todas operam legalmente no Brasil, garantindo segurança e praticidade:
- bet365: Líder global, variedade de mercados ao vivo.
- Superbet: Apostas acessíveis com Pix, promoções exclusivas no Brasil.
- Betnacional: Depósitos a partir de R$1, ideal para iniciantes.
- KTO: Site intuitivo, cashback em tempo real.
- Stake: Interface moderna, odds dinâmicas e programa de fidelidade.
- Esportiva Bet: Mercado nacional com promoções diárias.
- Vbet: Diversas promoções e cobertura ao vivo.
- Betsson: Operadora consolidada, app fluido e apostas combinadas.
Como chega o Fluminense
O Fluminense parece ter virado a chave após cinco derrotas consecutivas. O time comandado por Renato Gaúcho venceu o Internacional fora de casa e também bateu o Grêmio na rodada seguinte do Brasileirão. Com isso, soma duas vitórias seguidas, melhorando a confiança da equipe.
Entre os destaques estão Everaldo, que marcou os últimos três gols do time, e o meio-campo Martinelli, importante na construção ofensiva. O time tem desfalques: Thiago Silva, Ignacio e Otávio estão fora, enquanto Soteldo e Renê são dúvidas.
<< Explorar os resultados dos últimos jogos pela bet365>>
Como chega o Internacional
O Internacional, sob comando de Roger Machado, vive momento turbulento. O time perdeu os dois últimos jogos por 2 a 1 (contra Fluminense e São Paulo), caindo para a 13ª posição no Brasileirão. A pressão sobre o técnico aumenta, especialmente diante da oscilação recente.
Apesar disso, Carbonero é uma das boas notícias: o atacante colombiano marcou três gols nas últimas quatro partidas. No entanto, o Colorado sofre com desfalques importantes: Bruno Gomes, Bruno Henrique, Drummond, Fernando, Ivan e Óscar Romero estão lesionados.
Palpites para Fluminense x Internacional
A partida promete ser aberta, especialmente porque o Internacional precisa buscar o resultado. Veja abaixo três opções de apostas para este confronto:
Palpite 1: Ambas marcam
A tendência é de um jogo movimentado. O Fluminense tem média alta de gols marcados no Maracanã, e o Inter precisa atacar. Nos últimos dois confrontos entre eles, ambos marcaram.
- Bet365: 2.10
- Superbet: 2.08
- Betnacional: 2.08
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
<<Conhecer as odds da bet365>>
Palpite 2: Vitória do Fluminense
O Tricolor vive um momento de recuperação e joga em casa com vantagem. Venceu os dois últimos confrontos contra o Colorado e mostrou evolução tática e emocional.
- Bet365: 2.30
- Superbet: 2.32
- Betnacional: 2.32
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
<<Conhecer as odds da Betnacional>>
Palpite 3: Mais de 10 escanteios
As duas equipes possuem alta média de escanteios: 6.8 (Fluminense) e 8.7 (Internacional) por jogo. O cenário de pressão favorece um jogo com muitos cruzamentos e bolas alçadas.
*Atenção: as cotações de odds podem mudar a qualquer momento até o início da partida.
<<Conhecer as odds da Superbet>>
Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime Video, com cobertura completa desde o pré-jogo. Algumas casas de apostas licenciadas com streaming também podem disponibilizar a transmissão para usuários cadastrados.
Dados e histórico do confronto
Abaixo fizemos uma análise do histórico sobre o confronto entre Fluminense x Internacional, veja:
- O Fluminense venceu os dois últimos jogos contra o Internacional (2×1 e 2×0).
- O Colorado só venceu uma das últimas cinco partidas contra o Tricolor.
- A média de gols dos confrontos entre as equipes é de 1.8 por jogo.
Com vantagem no placar agregado, apoio da torcida e bom momento recente, o Fluminense entra como favorito no confronto desta quarta-feira. Já o Internacional precisa reverter o cenário, o que promete um jogo intenso e com oportunidades para os dois lados, ideal para apostas nos mercados de gols e escanteios.