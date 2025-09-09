Palpites para França x Islândia: Análise completa e onde assistir (09/09/2025)

O confronto entre França x Islândia promete agitar a 2ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Os Bleus estrearam com vitória sólida fora de casa, enquanto os islandeses chegam embalados por uma goleada expressiva. Mesmo com favoritismo francês, o duelo traz opções interessantes de apostas.

França x Islândia – Detalhes do jogo

A partida será disputada nesta terça-feira, 09 de setembro de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 2ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias.

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 Local: Parque dos Príncipes, Paris

Parque dos Príncipes, Paris Contexto: França venceu a Ucrânia na estreia; Islândia goleou o Azerbaijão

França venceu a Ucrânia na estreia; Islândia goleou o Azerbaijão Meta: apenas o 1º colocado garante vaga direta; o 2º vai ao playoff

Melhores casas para apostar em França x Islândia

Como chega a França

A França, comandada por Didier Deschamps, estreou com vitória por 2 a 0 sobre a Ucrânia, fora de casa. O destaque foi Kylian Mbappé, que marcou gol histórico e lidera o ataque dos Bleus.

Com elenco recheado de estrelas, a França é favorita para liderar o grupo e garantir a vaga direta no Mundial. O time tem equilíbrio entre juventude e experiência, com atletas como Maignan, Tchouaméni e Marcus Thuram.

Provável escalação: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Digne; Koné, Tchouaméni, Olise; Barcola, Marcus Thuram, Mbappé.

Como chega a Islândia

A Islândia fez um início impressionante ao golear o Azerbaijão por 5 a 0 na estreia. O time de Arnar Gunnlaugsson mostrou intensidade ofensiva, mas agora terá um teste muito mais duro contra os franceses.

Os principais nomes são Gudmundsson e Gudjohnsen, enquanto jovens como Haraldsson tentam surpreender. A defesa, porém, tende a sofrer diante da velocidade francesa.

Provável escalação: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson; Thorsteinsson, Thordarson, Johannesson, Ellertsson; Haraldsson, Gudjohnsen, Gudmundsson.

Palpites para França x Islândia

Palpite 1: Vitória da França com handicap -1.5

Os Bleus têm amplo favoritismo e devem vencer com margem confortável, aproveitando o fator casa.

Atenção: odds podem mudar até o início da partida.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols

Com ataque poderoso da França e uma Islândia que mostrou força ofensiva na estreia, o jogo tende a ter placar movimentado.

Atenção: odds podem mudar até o início da partida.

Palpite 3: Mbappé marca a qualquer momento

O craque francês está em grande fase e costuma decidir em jogos oficiais da seleção. É a aposta mais segura no mercado de artilheiros.

Atenção: odds podem mudar até o início da partida.

Onde assistir França x Islândia ao vivo

O confronto França x Islândia terá transmissão ao vivo pela Sportv, globo play e Disney+ (streamings).